Die Illusion einer freien Abstimmung

Von: Stefan Scholl

Nah am Volk? Viele wissen nicht einmal, dass Sergej Sobjanin wieder als Bürgermeister von Moskau kandidiert. © Itar-Tass/Imago

Russland hält Regionalwahlen ab - fast ohne eine ernsthafte Opposition.

Die Bürgermeisterwahlen in Moskau würden „heiß und spannend“, versicherte Ella Pamfilowa, die Chefin der Zentralen Wahlkommission Russlands, im Juli. Aber viele Moskauerinnen und Moskauer haben mangels Wahlplakaten und TV-Wahlspots gar nicht mitbekommen, dass Amtsinhaber Sergej Sobjanin am morgigen russischen „Einheitswahltag“ die Bürgermeisterwahlen gewinnen wird. Sein Sieg steht außer Frage, nach einer Umfrage der Meinungsforschungsgesellschaft Russian Field liegt seine Popularitätsrate bei knapp 67%, seine vier Gegenkandidaten, alle Abgeordnete kremlnaher Duma-Fraktionen, gelten als „Spoiler“ ohne eigene Ambitionen. Der bekannteste von ihnen dürfte Leonid Sjuganow sein: Er trägt den Nachnamen seines Großvaters, des ewigen Kommunistenchefs Gennadij Sjuganow.

Eigentlich sind es „Einheitswahltage“. Laut der Agentur TASS finden bis Sonntag in 85 Gebieten Abstimmungen statt, meist haben sie schon gestern begonnen. Insgesamt bewerben sich bei Kommunal- und Regionalwahlen über 81 000 Kandidatinnen und Kandidaten, 26 Gouverneure sollen neu bestimmt werden, in vier Regionen gibt es Nachwahlen zur Staatsduma, in 36 werden Gebietsparlamente ganz oder teilweise gewählt. Auch in den von Russland besetzten Teilen der ukrainischen Regionen Cherson, Donezk, Lugansk und Saporischschja. Obwohl es dort an freiwilligen Wählern mit russischen Pässen und an loyalen heimischen Kandidaten mangelt, ist das Ergebnis schon klar: Laut einer Umfrage des staatlichen Meinungsforschungsinstituts WZIOM holt die Kremlpartei „Einiges Russland“ 68 bis 89 Prozent.

Nach Ansicht der Wahlrechtsbewegung Golos sind die Wahlen auch anderswo fragwürdig: „In vielen Fällen imitieren die formalen Opponenten der Staatsmacht nur die Teilnahme“, schreibt Golos in einer Studie. Und massenhaft würden Wähler:innen zur elektronischen Abgabe ihrer Stimmen gezwungen, online sei es für die Behörden ein Leichtes, die Ergebnisse zu manipulieren. Viele Beobachter:innen betrachten die Einheitswahltage als Generalprobe für einen Rekordsieg Wladimir Putins bei den Präsidentschaftswahlen 2024. Laut Golos geraten oppositionelle Parteien und Kandidat:innen, auch Wahlbeobachter:innen und Wähler:innen zusehends unter Druck der Sicherheitsorgane.

Grigorij Melkonjanz, Vorstandsmitglied von Golos, wurde erst Mitte August wegen mutmaßlicher Kooperation mit einer „unerwünschten Organisation“ verhaftet. Und fast alle liberalen Parteien sind verboten. Auch nach Ansicht vieler Wähler:innen funktioniert die russische Demokratie nicht mehr. Sergej, ein Moskauer Wähler, sagte unserer Zeitung, er werde nicht dem Ratschlag vieler Exilpolitologen folgen, einen halbwegs akzeptablen Gegenkandidaten zu wählen, um das Resultat von „Einiges Russland“ niedrig zu halten. „Bei Leberzirrhose hilft es nicht mehr, Mineralwasser zu trinken.“ In einigen traditionell „demokratischen“ Regionen und Großstädten gab es trotzdem heftige Wahlkämpfe zwischen den Kandidat:innen der Staatspartei und kommunistischen oder sogar liberalen Konkurrent:innen.

Etwa in Jekaterinburg, Krasnojarsk oder Jakutien. In der sibirischen Provinz Chakassien kassierte „Einiges Russland“ sogar eine bittere Niederlage. Ihr Kandidat dort war Sergej Sokol, ein Abgeordneter der Staatsduma, der angeblich seit Herbst in der Ukraine gekämpft hatte und direkt von der Front in den Wahlkampf zog. Aber der eigentlich wenig populäre Amtsinhaber, der Kommunist Valentin Konowalow, überholte den in den Meinungsumfragen bei 40% stagnierenden Sokol, sogar regionale Führer von „Einiges Russland“ schlugen sich auf Konowalows Seite. „Für die Chakassier war Sokol ein Zugereister aus Moskau, ein Fremder“, erklärt der Politologe Jurij Korgonjuk. „Die Einheitsrussen glaubten ihren eigenen Parolen, das ganze Volk unterstützte die „Spezialoperation“.