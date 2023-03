Die gute Seite der Macht leben

Von: Boris Halva

Oh Mann, noch so ein Feminist? Keine Sorge, ich werde hier nicht darüber schreiben, warum ich glaube, ein Feminist zu sein. Ich werde mich auch nicht fragen, was ich als Mann zum Feminismus beitragen kann. Sehen Sie sich mal im Internet um, dann verstehen Sie, warum. Es sind nämlich vor allem Frauen, die klug und unterhaltsam und so überhaupt nicht umherscharwenzelnd anbiedernd darüber schreiben, ob ein Mann überhaupt Feminist sein kann.

Ich bin jedenfalls kein Feminist. Und ich will auch nicht versuchen, Männer zu verstehen, die von sich behaupten, Feminist zu sein. Viele Kategorien in dieser Diskussion sind mir zu starr. Ich finde den Ausruf „No uterus, no opinion“ – also, wer keine Gebärmutter hat, sei bitte einfach mal ruhig – genauso kleingeistig wie den Leitfaden „So wird man Feminist in 10 Schritten“. Feminismus kann man weder lernen noch sollte man ihn abgrenzen.

Ismen sind eh so eine Sache. Für mich gibt es nur einen Ismus, zu dem ich mich mit Haut und Haar und ohne Wenn und Aber bekennen kann: den Humanismus. Gäbe es mehr Humanisten und, ja, auch mehr Humanistinnen, müssten wir uns nicht die Köpfe zerbrechen über Gleichberechtigung, Diskriminierung, Macht. Zur Frage, ob Männer überhaupt Feministen sein können oder dürfen, schrieb die Autorin Margarete Stokowski im April 2019 im Spiegel: „Wenn Feminismus bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Freiheiten haben sollten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität, ihrem Körper, dann steht es allen Menschen frei, sich dafür einzusetzen.“ Und genauso steht es allen Menschen frei, sich für den Humanismus einzusetzen. Denn es geht nicht um Männer oder Frauen, sondern doch zuallererst um die Frage: Was für ein Mensch will ich sein? Wer oder was wollen andere sein? Und: Wie kann das gelingen?

Es geht um Respekt, Würde und Mitgefühl. Und darum, die gute Seite der Macht zu leben. Um das zu wollen, muss ich kein Feminist sein.

Boris Halva, 46, Ressortchef Panorama