Die größten Verschmutzer

Von: Joachim Wille

Soll sich nicht mehr so lange in die Erde graben: Schaufelradbagger im sächsischen Braunkohlerevier Neukieritzsch. © Jan Woitas/dpa

Deutschland und Polen belasten das Klima mit der Verbrennung von Braunkohle enorm. Die östlichen Bundesländer wehren sich gegen einen früheren Ausstieg.

Die Ampel-Bundesregierung hat sich vorgenommen, den Kohleausstieg „idealerweise“ von 2038 auf 2030 vorzuziehen. So steht es im Koalitionsvertrag der drei Parteien. Wie wichtig diese Beschleunigung ist, belegt eine jetzt vom britischen Thinktank veröffentlichte Analyse. Sie zeigt, dass die zehn größten CO2-Emittenten in der Europäischen Union allesamt Kohlekraftwerke sind, wobei Deutschland und Polen die Liste anführen. Sechs der Kraftwerke stehen in der Bundesrepublik.

Die zehn größten Kraftwerke waren im Jahr 2022 alleine für ein Viertel aller Emissionen aus dem Stromsektor der Union und für 13 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich, die im EU-Emissionshandel (ETS) erfasst werden. An diesem System nehmen große Unternehmen der Sektoren Kraftwerke, Industrie und Luftfahrt teil, insgesamt sind mehr als 10 000 Anlagen betroffen.

Anno 2022 entfielen auf den Energiesektor 739 Millionen Tonnen CO2, etwa die Hälfte der gesamten ETS-Emissionen. Davon wurden rund 60 Prozent durch Kohle verursacht. Zwei Drittel davon entfielen auf Deutschland und Polen.

Drei Konzerne verursachen 30 Prozent der CO2-Emissionen in der EU

Sieben der Kohlemeiler waren in den letzten zehn Jahren jedes Jahr unter den Top 10, wobei das polnische Kraftwerk Belchatów die Liste anführt. Auf den nächsten Plätzen finden sich die deutschen Anlagen Boxberg, Neurath und Niederaußem. Neun der zehn Kraftwerke laufen mit Braunkohle, die besonders CO2-trächtig ist. Hauptverursacher der Emissionen sind nur drei Unternehmen: RWE aus Deutschland, PGE aus Polen und EPH aus Tschechien; zusammen verursachen sie 30 Prozent des CO2 aus dem EU-Stromsektor. „Kohlekraftwerke sind die Wiederholungstäter auf der schmutzigen Liste der EU“, sagte Ember-Analystin Harriet Fox und ergänzte: „Je schneller Europa aus der Kohleverstromung aussteigen kann, desto besser.“

Der Trend geht in diese Richtung, muss aber noch beschleunigt werden, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Die Verstromung von Braun- und Steinkohle dominiert derzeit zwar noch die Emissionen in der EU, der Rückgang ist aber unübersehbar; so lag der CO2-Ausstoß in dem Sektor 2022 um 40 Prozent niedriger als vor einem Jahrzehnt.

Interessanter Faktor hierbei: Trotz der Befürchtungen, dass Europa wegen der Gaspreis-Krise infolge des Ukraine-Krieges in großem Stil zur Kohlenutzung zurückkehren könnte, blieb der Anstieg begrenzt. Die CO2-Emissionen stiegen hier im Vergleich zu 2021 um sechs Prozent, sie blieben aber unter dem Niveau von 2019.

Die beiden größten EU-Kohlenationen, Deutschland und Polen, haben laut der Ember-Analyse in den letzten zehn Jahren Rückgänge zu verzeichnen, und zwar um 37 beziehungsweise zwölf Prozent. Da die Bundesrepublik den Ausstieg bis 2030 anstrebt, wobei das für den Westen der Republik bereits beschlossen ist, wird ihr Anteil an den CO2-Emissionen tendenziell weiter sinken. „Polen wird bald der größte Emittent in der EU sein, wenn es seinen Kurs nicht ändert“, sagte Fox. „Deutschland macht Fortschritte dabei, seine Kohleabhängigkeit zu verringern, aber Polen muss erst noch damit anfangen.“

Der Energieexperte Professor Pao-Yu Oei von der Europa-Universität Flensburg kommentierte die Studie so: „Die Zahlen bestätigen leider das Bild der letzten Jahre: Wenige Braunkohle-Kraftwerke dominieren die Liste der Top-Emittenten in Europa.“ Die Kraftwerke des Betreibers EPH in Ostdeutschland gehören europaweit noch zu den klimaschädlichsten Anlagen. „Ein geregelter Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung in der Lausitz bleibt klimapolitische Priorität.“

Um auch hier 2030 als Enddatum zu erreichen, muss die Bundesregierung eine Einigung mit der tschechischen Holding EPH und den ostdeutschen Bundesländern über eine frühere Abschaltung der dortigen Braunkohle-Meiler erzielen. Beobachter:innen erwarten eine politische Einigung vor der Sommerpause.

Experte fordert „geregelten Ausstieg“ in der Lausitz“

Das Muster dafür wäre die Einigung, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit dem RWE-Konzern erzielt hat. Die Verhandlungen dürften jedoch um einiges schwieriger sein als die mit dem Betreiber der Braunkohle-Tagebaue am Niederrhein, da etwa die Lausitz deutlich strukturschwächer ist als die betroffenen Regionen im Westen. Braunkohle-Länder im Osten sind Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bezeichnete einen früheren Kohleausstieg im Osten unlängst als unrealistisch. Durch den Ausstieg aus der Kohle und der Atomkraft sowie den Wegfall von Pipeline-Gas entstehe eine Stromlücke, sagte er. Es werde „schlicht und einfach nicht erklärt, wie wir eine autarke Energieversorgung hinbekommen wollen“, kritisierte Haseloff.

Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hingegen ist ein früherer Ausstieg nicht ausgeschlossen. „Wir steigen aus der Kohle aus – je früher, desto besser -, aber wir steigen aus in einem geordneten Verfahren“, sagte er Ende letzten Jahres. Der Übergang müsse der Wirtschaft gute Chancen lassen und „vernünftige Strompreise“ beinhalten. „Wenn wir 2032 die Kohlekraftwerke nicht mehr brauchen, dann werden wir sie auch fröhlich abschalten. (...) Wir werden hier nicht Kohle verfeuern aus Jux und Dollerei.“

Die Grünen befürworten als Alternative zu Braunkohlekraftwerken Gaskraftwerke, die „Wasserstoff-ready“ sind. Dabei handelt es sich um Anlagen, die Strom zunächst durch Gasverbrennung, später dann aus Wasserstoff erzeugen. Es sei absehbar, dass Ostdeutschland zur Erzeugerregion für grünen Wasserstoff werde, heißt es in einem Papier der Grünen-Bundestagsfraktion. Dort, wo heute noch Braunkohle verbrannt wird, könne die Erfahrung und Netzinfrastruktur genutzt werden. „Dieser Einstieg sichert unzählige Arbeitsplätze im Kraftwerksbereich“, so die Ökopartei.