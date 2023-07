Die Entscheidung zum Heizungsgesetz ist nicht der erste Warnschuss des Bundesverfassungsgerichts

Von: Ursula Knapp

Teilen

Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts beanstandete auch im Januar das Gesetz zur Parteienfinanzierung © Uli Deck/dpa

Am Tag nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Heizungs versucht die Union, die Sache aufzubauschen, die Grünen wiegeln ab. Doch zum Inhalt des Gesetzes hat das Gericht kein Wort gesagt.

Am Mittwochabend hat das Bundesverfassungsgericht die Verabschiedung des Heizungsgesetzes vorläufig gestoppt. Am Tag danach versuchen Union einerseits und Grüne andererseits, die Sache aufzubauschen beziehungsweise kleinzureden.

Friedrich Merz sprach von einer „schweren Niederlage“, der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung will einen „grundlegend neuen Anlauf“. Zum Inhalt des Gesetzes hat das Bundesverfassungsgericht aber kein Wort gesagt. Danach war auch gar nicht gefragt. Der Antragsteller, Thomas Heilmann, hatte im Gegenteil betont, dass er nicht das Gesetz in Karlsruhe angreife, sondern die kurze Beratungszeit. Mit dieser Beanstandung hatte er Erfolg – nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Sofern Friedrich Merz ergänzt, der „wiederholten Missachtung des Parlaments“ durch die Ampel sei nun von Karlsruhe Einhalt geboten worden, übergeht er geflissentlich, dass es die Union selbst war, die zu ihrer Regierungszeit Gesetze binnen zehn Tagen durchs Parlament trieb. Vielleicht war das mit ein Grund, warum der Abgeordnete Thomas Heilmann in Karlsruhe alleine klagte, nicht wie üblich die ganze Unions-Fraktion. Man hätte der Union leicht den Spiegel vorhalten können.

Heizungsgesetz: Auch die Grünen wollen nicht wahrhaben, was passiert ist

Aber auch die Grünen wollen nicht wahrhaben, was in Karlsruhe gerade passiert ist. Es sei ja nur über den Eilantrag entschieden, noch nicht die Hauptsache. Dass das Bundesverfassungsgericht im Hauptsacheverfahren noch anders entscheiden, also das kurze Gesetzgebungsverfahren doch noch billigen könnte, ist zwar formal richtig – aber reine Theorie. Es ist kein Fall bekannt, in dem das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung erlassen hat, in der Hauptsache aber dann alles passieren ließ. Wann immer Karlsruhe in ein Gesetz hineingrätschte, wurde es später auch beanstandet.

Berühmtestes Beispiel ist der Abtreibungsparagraf 218. Zweimal hat das Bundesverfassungsgericht liberale Reformen durch Eilanordnungen gestoppt – und später zweimal die Gesetze für verfassungswidrig erklärt. Jetzt geht es zwar nur um das Verfahren, nicht um das Heizungsgesetz selbst. Aber es ist nicht zu erwarten, dass der Zweite Senat dessen schnelle Verabschiedung erst verhindert und dann feststellt, dass man es doch vor der Sommerpause hätte verabschieden können. Am Mittwoch erfolgte die Abstimmung im Zweiten Senat mit 5:2 Stimmen, ein Richter fehlte wegen kurzfristiger Krankheit. Auch wenn das nicht einstimmig ist, die Mehrheitsverhältnisse scheinen klar.

Heizungsgesetz in Karlsruhe: Das Gebäudeenergiegesetz kommt im September in den Bundestag

Im Übrigen hatte das Bundesverfassungsgericht schon einmal einen Warnschuss abgegeben. Das war im Januar dieses Jahres. Damals ging es um die Parteienfinanzierung. Die Große Koalition hatte die Förderung deutlich erhöht. Union und SPD brachten das Gesetz erst am 5. Juni 2018 in den Bundestag ein, schon am 15. Juni 2018 wurde es verabschiedet – also binnen zehn Tagen. Im Urteil vom Januar äußerte der Zweite Senat – also derselbe der jetzt für Heilmanns Klage zuständig ist – Zweifel an diesem Vorgehen.

Das Gesetz zur Parteienfinanzierung scheiterte im Januar aber wegen seines Inhalts, deshalb kam es nicht auf das kurze Verfahren an. Das ist beim Heizungsgesetz nun anders. Und jetzt machte die Mehrheit des Zweiten Senats ernst. Das Gebäudeenergiegesetz kann erneut ins Gesetzgebungsverfahren, nach jetzigem Plan im September. So oder so muss den Abgeordneten ausreichend Zeit bleiben, es zu lesen und zu beraten.