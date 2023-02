Die Angst im Libanon

Von: Philippe Pernot

Eine syrische Familie sucht in Beirut Schutz im Freien. © dpa

Auch in Libanon bebte die Erde mitten in der Nacht und brachte schmerzhafte Erinnerung an die Explosion von Beirut hervor

Erst ein lautes Brummen, dann bebende Wände, als würden sich die Hochhäuser im stürmischen Wind wellen – und dann einstürzen. Dazu laute Schreie, Panik, Menschen, die mit Stirnlampen durch die Finsternis rennen, um den Tod zu entfliehen. Um 3:15 Uhr wurden die Einwohner:innen Libanons von einem Erdbeben geweckt, wie es die Region seit Jahrzehnten nicht gesehen hatte.

Das Epizentrum lag in Anatolien. Einige Hundert Kilometer weiter, im Libanon, wurden die Erschütterungen auf Stufe 5,1 der Richterskala gemessen. Hier ist bisher niemand umgekommen und keine Gebäude eingestürzt. Aber die Angst ist spürbar.

„Ich wurde zehn Minuten früher wach mit einem ängstlichen Bauchgefühl. Dann fing alles an zu wackeln, die Türen schlossen und öffneten sich brutal, und ich dachte, jemand bricht ein“, erzählt Maria aus Beirut. „Aber dann wurde es immer schneller und lauter, also dachte ich, es wäre eine Explosion – ich schrie panisch, warf mich mit einem Kissen auf dem Kopf in die Ecke und zählte bis zehn, um mich zu beruhigen.“

Maria erlebte die Hafenexplosion am 4. August 2020, die Beirut zum Drittel zerstörte, mit aller Wucht und ist traumatisiert. „Seit dem ersten Beben vergeht mein Tag wie eine lange Panikattacke. Ich bleibe unter meinem Tisch versteckt und kann kaum atmen, weil immer wieder Warnungen und Nachrichten von weiteren Beben kommen“, sagte sie der Frankfurter Rundschau.

Jede Region Libanons leidet an den eigenen Traumata. Im Südlibanon dachten viele zuerst, Israel würde mit Kampfjets angreifen. Auch in Tripoli, weit im Norden, sind einstürzende Gebäude leider keine Neuigkeit. „Es ist ein Wunder, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist“, meint Karim aus der zweitgrößten Stadt Libanons. Er wohnt in einem alten Haus, bei ihm sind alle Teller und Gläser zerstört worden. Hier sind fast zwei Drittel aller Häuser wegen ihres Alters und wegen mangelnder Renovierungen einsturzgefährdet.