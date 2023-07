„Versteht nur was von Make-Up“: Sexismus-Vorwürfe gegen Feijóo vor Spanien-Wahl

Reaktionen erfolgen sofort

Von Bona Hyun schließen

Vor der Spanien-Wahl rückt Konservativer Feijóo ins Rampenlicht – dieses Mal aufgrund seiner sexistischen Bemerkung auf einer Wahlkampfveranstaltung.

Madrid – Der Vorsitzende der konservativen spanischen Volkspartei (PP) und Umfrage-Favorit Alberto Núñez Feijóo sorgt kurz vor der Spanien-Wahl für Aufruhr: Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Donnerstag (20. Juli) geht er auf Arbeitsministerin Yolanda Díaz (Sumar-Partei) los. In einer Rede in Madrid beschuldigte Feijóo Díaz, die spanischen Beschäftigungszahlen zu verfälschen und sagte zudem: „Wenn ich mir die stellvertretende Ministerpräsidentin ansehe, die für Arbeit zuständig ist, dann weiß sie viel über Schminke. Daran gibt es keinen Zweifel. Sehr viel – mehr als je zuvor.“ Auf seinen sexistischen Kommentar folgten direkt Reaktionen.

Vor Spanien-Wahl: Sexismus-Vorwürfe gegen Konservativen Feijoo

Díaz antwortete Donnerstagabend. „Ich bin froh, dass es Ihnen besser geht, Herr Feijóo“, schrieb sie auf Twitter und ergänzte: „Ich würde mich freuen, morgen mit Ihnen über die Beschäftigungszahlen und Ihr Wirtschaftsprojekt für Spanien zu diskutieren. Wann und wo immer Sie wollen.“ Offenbar spielte Díaz darauf an, dass Feijóo den Wahlkampf wegen Rückenproblemen unterbrechen musste und zudem seine Teilnahme beim letzten TV-Duell verweigerte.

Sr Feijóo, me alegra que se sienta mejor. Con mucho gusto debatiré con usted mañana mismo de los datos del empleo y su proyecto económico para España. Donde y cuando usted quiera. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 20, 2023

Spaniens Konservativer Feijoo sorgt mit sexistischem Kommentar für Aufruhr

Auch weitere Politikerinnen reagierten auf Feijóos Kommentar. Alejandra Jacinto, Wohnungssprecherin der linken Sumar-Partei, sagte: „Ganz Spanien hat gesehen, wie er Anfang der Woche wegen der Renten gelogen hat. Dann wich er der Debatte aus. Und er endet die Woche damit, Yolanda wegen ihres Aussehens in einem erbärmlichen sexistischen Angriff zu treffen. Sie sind nervös, weil wir die Wahl gewinnen werden.”

Ergebnisse der Parlamentswahl Am Sonntag, 23. Juli 2023, informieren wir Sie im Ticker über alle Entwicklungen und Ergebnisse der Spanien-Wahl.

María Eugenia Rodríguez Palop, Europaabgeordnete von Podemos, sagte laut der britischen Zeitung The Guardian, die Äußerungen des PP-Führers würden nichts Gutes über seinen Umgang mit den Frauen Europas verheißen – wie mit Roberta Metsola, der Präsidentin des Europäischen Parlaments, und Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission.

Konservativer Politiker Feijoo: Vor Spanien-Wahl kommen Details ans Licht

Die Äußerungen von Feijóo gegenüber Diaz sind nicht die einzigen Vorfälle, die den konservativen Politiker ins Rampenlicht rückten. Feijóo wurde auch von einem Journalisten wegen seiner unrichtigen Behauptungen über die Bilanz seiner Partei in Bezug auf das Rentenniveau ertappt und wurde in der Vergangenheit häufiger mit Fragen über seine Beziehung zu einem bekannten Drogenhändler aus seiner Heimatregion Galicien konfrontiert.

Es geht dabei um seine genaue Beziehung zu Marcial Dorado. Feijóo soll mit Dorado in den Urlaub gefahren sein, wie veröffentlichte Urlaubsfotos aus den 1990er-Jahren wohl zeigen. Dorado wurde 2003 verhaftet und anschließend wegen Delikten wie Drogenhandel, Bestechung und Geldwäsche inhaftiert. Feijóo war ein hochrangiger Politiker in Galicien, bevor er von 2009 bis zum letzten Jahr Regionalpräsident war. Er beharrte immer darauf, dass er nicht wusste, dass Dorado in etwas Illegales verwickelt war. Er habe den Kontakt zu Dorado abgebrochen, sobald er wegen Straftaten angeklagt wurde.

Gemäß den Umfragen deutet alles darauf hin, dass die konservative Volkspartei PP unter der Führung Feijóo die meisten Stimmen erhalten und die PSOE von Sánchez als stärkste Kraft ablösen wird. Feijóo betont zwar, dass er alleine regieren möchte, aber eine absolute Mehrheit scheint unerreichbar.