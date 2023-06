Chinas Ministerpräsident Li trifft Scholz: Worauf Deutschland und Peking hoffen

Von: Eileen Kelpe

Der chinesische Ministerpräsident Li besucht auf seiner Auslandsreise Deutschland. Hauptthema in den politischen Gesprächen soll der Klimawandel sein.

Berlin – Seit seinem Amtsantritt im März ist der chinesische Ministerpräsident Li Qiang mit neun weiteren Regierungsvertretern auf Auslandsreise. Das erste Ziel ist Deutschland, wo erst politische Gespräche in Berlin geplant sind, darunter Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz, mit anschließender eine Reise nach München. Er plant, bis Mittwoch zu bleiben. „Es wird eine Reise sein, die unsere Freundschaft fortsetzt und die Zusammenarbeit vertieft“, hieß es in einer Erklärung des Ministerpräsidenten, die am späten Sonntagabend nach der Landung der Delegation in Berlin von der chinesischen Botschaft verbreitet wurde.

Chinesischer Ministerpräsident Li auf Deutschlandbesuch: China hofft auf „positives Signal“

Die chinesische Seite sei bereit, im Geiste gegenseitigen Respekts „Kooperationspotenziale gemeinsam auszuschöpfen, Unterschiede und Differenzen angemessen anzugehen, und unsere umfassende strategische Partnerschaft inhaltlich zu bereichern“, heißt es in der Erklärung weiter. Li hoffe auf ein „starkes positives Signal für stabile internationale Industrie- und Lieferketten sowie Weltfrieden und -prosperität“. An den Konsultationen am Dienstag werden neben Scholz noch acht Ministerinnen und Minister teilnehmen.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang besucht seit seinem Amtsantritt im März bei seiner ersten Auslandsreise Deutschland. (Archivfoto) © THOMAS PETER/AFP

Scholz erwartet „wichtiges Arbeitstreffen“ – vor allem Klimawandel soll Thema sein

Ein Hauptthema soll seitens Deutschlands der Kampf gegen den Klimawandel und die damit verbundenen Maßnahmen, die die Wirtschaft betreffen, sein. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine soll in den Gesprächen behandelt werden, in dem China mit seinem Sondergesandten Li Hui versucht zu vermitteln. Scholz erwartet ein „ganz wichtiges Arbeitstreffen“. Es sei der richtige Zeitpunkt und es gebe eine Weltlage, in der es besonderen Sinn mache, sich miteinander auszutauschen.

China als Rivale und Handelspartner: Deutsche Sicherheitsstrategie stößt auf Kritik

Die Bundesregierung sieht China als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen. „Wir sehen, dass dabei die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen haben“, heißt es in der nationalen Sicherheitsstrategie, die am vergangenen Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurde. Mit Besorgnis wird in Deutschland neben der Einschränkung von Freiheitsrechten und dem Umgang mit Minderheiten im Inneren vor allem das Großmachtstreben Chinas in der Indopazifik-Region gesehen. Die Sicherheitsstrategie stößt in China auf deutliche Kritik und betont, dass sie den Aufbau internationaler Beziehungen verhindere. Eine eigene China-Strategie will die Bundesregierung in den nächsten Wochen vorlegen. (eike/dpa)