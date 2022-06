Deutschland und die Niederlande liefern der Ukraine weitere Panzerhaubitze

Von: Moritz Serif

Die Ukraine darf sich auf weitere Panzerhaubitze freuen (Symbolbild). © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Die Ukraine bekommt weitere Panzerhaubitze. Das wurde auf dem Nato-Gipfel beschlossen.

Madrid – Deutschland und die Niederlande werden der Ukraine zusammen sechs weitere Modelle der Panzerhaubitze 2000 liefern. Das sagten Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihre niederländische Amtskollegin Kasja Ollongren am Dienstag am Rande des Nato-Gipfels in Madrid.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zuvor mehr und schnellere Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Man erwarte, dass die Lieferung von Defensivwaffen beschleunigt werde, sagte Klitschko am Dienstag in der spanischen Hauptstadt. Er benutze den Begriff „Defensivwaffen“, weil sein Land sich gegen Russland verteidige.

Nato-Gipfel: Klitschko fordert Raketenabwehrsystem für die Ukraine

Konkret brauche die Ukraine ein Raketenabwehrsystem. „Von der Ukraine hängt in diesem Moment der Frieden in Europa ab“, sagte Klitschko. Der russische Angriff sei kein Krieg gegen die ukrainische Armee, sondern gegen die ukrainische Bevölkerung. Es handele sich um einen Genozid am ukrainischen Volk. (mse mit dpa)