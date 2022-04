Deutschland liefert Panzer in die Ukraine – die müssen vorher aber zusammengebaut werden

Von: Marvin Ziegele

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) vor einem Schützenpanzer des Typs „Puma“. (Archivfoto) © Philipp Schulze/dpa

Deutschland will die Ukraine mit weiteren Rüstungsgütern unterstützen. Konkret geht es um Panzer aus der DDR.

Berlin – Bundesregierung hat laut einem Pressebericht einer tschechischen Firma den Weiterverkauf von 58 Schützenpanzern aus früheren DDR-Beständen an die Ukraine* erlaubt. Darüber berichtet die Welt unter Berufung auf das Bundesverteidigungsministerium am Freitag (01.04.2022).

Bei den Panzern handelt es sich um Schützenpanzer vom Typ PbV-501, die mit Kanonen und Maschinengewehren ausgerüstet sind und ursprünglich der Nationalen Volksarmee gehörten. Im Zuge der Wiedervereinigung waren die Panzer in den Besitz der Bundeswehr gelangt und im Anschluss an die schwedische Armee weitergegeben worden. Diese verkaufte sie später an eine tschechische Firma weiter, die nun ihrerseits den Verkauf an die ukrainische Armee anstrebt. Dafür war jedoch eine deutsche Genehmigung erforderlich.

Ukraine-Konflikt: Panzer aus Deutschland müssen erst zusammengebaut werden

Nach den Informationen der Welt soll die Lieferung der Panzer im Ukraine-Konflikt* nicht unmittelbar erfolgen, da sie erst noch zusammengesetzt werden müssen. Das könnte einige Wochen in Anspruch nehmen.

Im Jahr 2019 hat die vorherige Bundesregierung den Verkauf von Panzern an die Ukraine abgelehnt. Auch damals habe die tschechische Firma einen Antrag an die Bundesregierung gestellt. Die Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe sich aber auf die Linie festgelegt, keine Waffen in die Ukraine zu liefern, um den Dialog mit Russland nicht zu gefährden.

Deutschland will Panzer in die Ukraine liefern

Am Mittwoch (31.03.2022) war bekannt geworden, dass die Bundesregierung wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine offenbar vor weiteren Waffenlieferungen steht. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete, die Liste umfasse Rüstungsgüter im Wert von etwa 300 Millionen Euro, die kurzfristig an die Ukraine geliefert werden könnten. Dabei handele es sich nicht um Waffen und Ausrüstung aus Beständen der Bundeswehr, sondern um Güter, welche die Industrie sofort beziehungsweise ohne großen Vorlauf liefern könne. (Marvin Ziegele/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.