Nord Stream 1: Gazprom senkt Gaslieferung auf 20 Prozent – Bundesregierung reagiert

Von: Tobias Utz, Katja Thorwarth, Fee Halberstadt

Die gewartete Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 sorgt weiterhin für Diskussionen. Derweil nennt die Bundesnetzagentur Details zu den Speicherständen in Deutschland.

+++ 17.15 Uhr: Die Bundesregierung hat mit Unverständnis auf die angekündigte weitere Reduzierung der Gas-Liefermengen über die Pipeline Nord Stream 1 reagiert. „Es gibt nach unseren Informationen keinen technischen Grund für eine Reduktion der Lieferungen“, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag. Der russische Energiekonzern Gazprom hatte zuvor mitgeteilt, die Liefermengen würden ab Mittwoch wegen der Wartung einer Turbine noch einmal deutlich auf nur noch 20 Prozent der Gesamtkapazität der Pipeline reduziert.

+++ 16.45 Uhr: Der Gaskonzern Gazprom hat die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter gesenkt. Von Dienstag (26. Juli) an sollen nur noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, teilte das Unternehmen mit. Grund dafür sei die Reparatur einer weiteren Turbine.

+++ 15.45 Uhr: Der russische Energiekonzern Gazprom hat offene Fragen bei der gewarteten Turbine moniert. Es seien immer noch nicht alle Risiken geklärt, betonte die Firma in einem Statement. Dies bezog Gazprom konkret auf die von Siemens Energy übermittelten Dokumente zur Turbine. Dabei gehe es unter anderem auch um die von der Europäischen Union und Großbritannien verhängten Sanktionen. Gazprom forderte, dass die Turbine aus dem Wirkungsbereich der kanadischen Sanktionen herausgenommen wird. Das müsse auch dokumentiert sein, ansonsten stelle der Betrieb ein erhebliches Sanktionsrisiko dar, teilte das Unternehmen weiter mit.

Russisches Gas fließt wieder durch die Ostseepipeline Nord Stream 1. © Stefan Sauer/dpa

+++ 14.30 Uhr: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat die Kritik von Kanzler Olaf Scholz an der Zuverlässigkeit von Russlands Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 zurückgewiesen. „Diese Aussagen stehen in absolutem Widerspruch zur Wirklichkeit und der Geschichte der Lieferungen“, sagte der der russischen Staatnachrichtenagentur Interfax. Zudem sagte Peskow, dass man die in Kanada gewartete Turbine so bald wie möglich einbauen wolle (s. Update v. 12.30 Uhr).

+++ 12.30 Uhr: Russland will die gewartete Turbine laut eigenen Angaben so bald wie möglich in die Gaspipeline Nord Stream 1 einbauen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag, dass dies geschehen werde, sobald die Turbine aus Kanada zurück transportiert worden sei: „Die Turbine wird installiert, nachdem alle Formalitäten abgeschlossen sind. [...] Und das Gas wird in den entsprechenden Mengen gepumpt, den Mengen, die technologisch möglich sind“, so der Kreml-Sprecher. Damit sprach Peskow eine zentrale Frage in der Debatte an: wo sich die Turbine aktuell eigentlich befindet. Der Standort ist derzeit unklar.

Er erklärte zudem, dass weitere Anlagen an der Pipeline Nord Stream 1 gewartet werden müssten. Das verantwortliche Unternehmen Siemens Energy wisse darum.

Update vom Montag, 25. Juli, 09.30 Uhr: Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, hat sich zufrieden mit dem aktuellen Fülltempo der Gasspeicher gezeigt. Die Speicher in Deutschland befänden sich „endlich wieder auf einem ordentlichen Einspeicherpfad“, teilte Müller auf Twitter mit. Der Füllstand habe am 23. Juli bei 65,91 Prozent gelegen. „Jetzt gilt es, die 75% Quote zum 1.9. zu schaffen“, so Müller weiter. Auch der angeschlagene Gasimporteur Uniper habe die Ausspeicherung, also die Entnahme von Gas, beendet.

+++ 18.45 Uhr: Nach einer Routine-Wartung in Kanada wurde die Turbine der Gaspipeline Nord Stream 1 aufgrund des aktuellen Ukraine-Konflikts an Deutschland übergeben. Damit die Turbine zurück nach Russland darf, fehlt es aktuell an einer Bestätigung für eine Ausnahme von geltenden Sanktionsregelungen. Bereits in der vergangenen Woche berichtete Gazprom, es habe diese schriftliche Bestätigung angefordert. „Aber Siemens hat sie (die Dokumente) bislang nicht bereitgestellt.“ Nun wiederholte der Konzern die Forderung.

Gaslieferungen über Nord Stream 1: Kreml-Sprecher kritisiert angebliche Insider

+++ 14.45 Uhr: Die in Kanada gewartete Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 steckt laut Angaben Russlands nicht mangels russischer Importgenehmigung in Deutschland fest. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow widersprach einem entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Reuters (s. Update v. 08.30 Uhr). Peskow bezeichnete den Bericht sogar als „Unsinn“. Die dort zitierten Insider lägen falsch. Diese hatten gesagt, Russland habe den Rücktransport der Turbine von ihrem Zwischenstopp in Deutschland noch nicht genehmigt.

Update vom Freitag, 22. Juli, 08.30 Uhr: Weiterhin herrscht Unklarheit bezüglich der fehlenden Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vermutet, dass Russland dafür verantwortlich ist. Er hält dies offenbar für eine Verzögerungstaktik. „Man hat manchmal den Eindruck, Russland will sie gar nicht mehr zurücknehmen“, sagte der Grünen-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters zufolge.

Dem Bericht nach sagte ein mit der Angelegenheit betrauter Insider, dass die russische Regierung bislang nicht die notwendigen Dokumente für einen Import der Turbine eingereicht hätte. Aus dem Kreml war vor wenigen Tagen das Gegenteil zu vernehmen. Hersteller Siemens Energy habe wichtige Unterlagen noch nicht an Russland verschickt, hieß es.

Derzeit ist unklar, wo sich die in Kanada gewartete Turbine befindet. Habeck betonte laut Bericht, dass die Turbine „Anfang der Woche in Deutschland“ gewesen sei. „Und wenn sie russisches Gebiet erreicht hat und Gazprom übergeben wurde, dann werden wir das mitteilen“, betonte der Bundeswirtschaftsminister. Russland hatte am Donnerstag (21. Juli) angekündigt, dass die Gaslieferungen über die Pipeline wiederaufgenommen werden sollen, allerdings gedrosselt.

Nord Stream 1: Robert Habeck wirft Russland Erpressung vor

+++ 14.30 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Russland in der Gaskrise Erpressung vorgeworfen. Es sei eine Verdrehung der Tatsachen, dass der Kreml sich als Garant sicherer Gaslieferungen darstelle, sagte Habeck am Donnerstag in Berlin. In der Tat nutze Russland seine große Macht, um Europa und Deutschland zu erpressen.

+++ 13.30 Uhr: Nach der Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland hat der Kreml in Moskau betont, dass Russland ein Garant für die Energiesicherheit in Europa bleiben wolle. Präsident Wladimir Putin habe stets betont, dass der Staatskonzern Gazprom alle Verpflichtungen erfülle, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. „Und jedwede technischen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, rühren von den Einschränkungen her, die von der Europäischen Union erlassen wurden. Sie erlauben nämlich nicht, dass die Reparatur der Ausrüstung umgesetzt wird.“ Peskow bezog sich auf die Sanktionen gegen Russland.

Der Kremlsprecher wies in diesem Zusammenhang auch Vorwürfe zurück, dass sich Russland einen Vorwand suche, um die Gaslieferungen künstlich niedrig zu halten. Es gebe objektive technische Gründe, die auch von Siemens fixiert seien, sagte Peskow. Kremlchef Putin hatte davor gewarnt, dass die Lieferungen weiter sinken könnten – und zwar auf 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter täglich, wenn die Turbine nicht bis nächste Woche wieder eingebaut werde. Dann müsse ein weiteres Aggregat zur Reparatur, sagte Putin.

Nord Stream 1: Politik sieht keine Entwarnung

+++ 12.30 Uhr: Nach dem Wiederanfahren der Gas-Pipeline Nord Stream 1 sieht CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt noch keine Entwarnung. „Wir sind nach wie vor in einer vollkommenen Energieunsicherheit“, sagte Dobrindt am Donnerstag bei der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im Kloster Banz.

Das derzeitige Niveau der russischen Gaslieferungen reiche nicht aus, um eine Gasknappheit im Winter zu vermeiden, sagte Dobrindt. „Es sind noch eine Menge an Hausaufgaben von der Bundesregierung zu erledigen“, sagte er. Die Erpressung des russischen Staatschefs Wladimir Putin gehe weiter. „Es wären andere Lieferkapazitäten möglich - sie werden bewusst nicht ergriffen“, sagte Dobrindt.

Nord Stream 1: „Wir sind Russland momentan ausgeliefert“

+++ 11.25 Uhr: Angesichts der Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor einer trügerischen Sicherheit gewarnt. Die Wiederaufnahme sei eine gute Nachricht für die europäische Erdgasversorgung, sagte der Regierungschef in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung. «Wir dürfen aber keinesfalls den Fehler machen, uns nun über den Sommer hinweg in falscher Sicherheit zu wiegen.“

+++ 10.45 Uhr: Trotz der Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 sieht der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, keine Entwarnung. Wenn in den nächsten Wochen etwa 40 Prozent der Kapazitäten der Pipeline ausgelastet werden, dann wären die schlimmsten Befürchtungen zwar nicht bestätigt, sagte Müller am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist nicht das schlimmste Szenario eingetreten, aber von Entwarnung kann ich noch nicht reden.“

Müller gab zu bedenken, dass Russlands Präsident Wladimir Putin unlängst Aussagen gemacht habe, die auf eine Drosselung auf 20 Prozent hindeuten könnten. „Wir sind Russland momentan ausgeliefert, weil sie darüber entscheiden, wie viel Gas Nord Stream 1 an uns weiterleitet.“ Umso wichtiger seien Einsparungen und der Bezug aus anderen Quellen.

Nord Stream 1: Bundesnetzagentur äußert sich

+++ 09.30 Uhr: Auch die Bundesnetzagentur geht nun von einer Gas-Liefermenge über die Pipeline Nord Stream 1 wie vor der Wartung aus. Man rechne nun wie die Nord Stream AG mit einer etwa 40-prozentigen Auslastung der Pipeline, sagte eine Sprecherin der Bundesnetzagentur der Deutschen Presse-Agentur. Die Gasflüsse gingen hoch. Inzwischen schrieb auch der Chef der Behörde, Klaus Müller, auf Twitter, die realen Gasflüsse lägen über den Ankündigungen.

Nord Stream 1: Gasmenge entspricht dem Niveau vor Beginn der beendeten Routinewartung

+++ 08.45 Uhr: Vorläufigen Zahlen der Betreibergesellschaft zufolge sind für Donnerstag in etwa so große Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline angekündigt wie vor deren Wartung – nämlich etwas weniger als 30 Millionen Kilowattstunden pro Stunde, also rund 700 Gigawattstunden pro Tag. Das geht aus Vorabinformationen hervor, die in der Nacht zum Donnerstag auf der Webseite der Nord Stream AG veröffentlicht wurden (Stand 04.00 Uhr).

Die angekündigte Menge entspricht damit ungefähr dem Niveau vor Beginn der beendeten Routinewartung, als die Pipeline zu etwa 40 Prozent ausgelastet wurde. Die Angaben dazu können sich aber noch ändern. Bei den am Morgen vorliegenden Daten handelte es sich um vorläufige Ankündigungen, sogenannte Nominierungen.

Die Zahlen sind zwar wichtig für Netzbetreiber, um den Gastransport zu gewährleisten, können aber bis kurz vor den eigentlichen Lieferungen noch geändert, also renominiert werden. Die tatsächliche Liefermenge wird sich höchstwahrscheinlich auf die Gaspreise und damit auch auf den Geldbeutel von Privatkunden auswirken.

Nord Stream 1: Russische Gaslieferung wieder angelaufen – 30 Prozent der Auslastung

+++ 07.30 Uhr: Nach Beendigung der Wartungsarbeiten fließt wieder Erdgas durch die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 1. „Es läuft an“, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Nord Stream AG am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP, ohne genauere Angaben zur Liefermenge zu machen. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, die vom russischen Gaskonzern Gazprom angekündigte Gasmenge liege bei 30 Prozent der möglichen Auslastung.

Die angemeldete Menge sei für die ersten zwei Stunden verbindlich, Veränderungen während des Tages wären „sehr ungewöhnlich“, fuhr Müller fort. Nach Deutschland war seit dem Beginn der Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 am 11. Juli kaum noch russisches Gas geflossen. Die Bundesregierung hatte befürchtet, dass Gazprom auch nach Beendigung der Arbeiten den Gashahn geschlossen halten könnte.

Nord Stream 1: Russische Gaslieferung nach Wartung wieder angelaufen

Update vom Donnerstag, 21. Juli, 06.30 Uhr: Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstagmorgen die Gaslieferung durch die deutsch-russische Pipeline wieder angelaufen. Es fließe wieder Gas, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG der Deutschen Presse-Agentur.

Nord Stream 1: Putin deutet an, dass bald wieder Gas aus Russland kommen soll

Erstmeldung vom 20. Juli: Moskau – Wegen jährlich wiederkehrenden Wartungsarbeiten wurde die Gaspipeline Nordstream 1 zeitweise abgeschaltet. Nun deutet einiges darauf hin, dass bald wieder Gas aus Russland durch sie strömt. Bereits in der Nacht zum Mittwoch (20. Juli) hatte der russische Präsident Wladimir Putin weitere Lieferungen nach planmäßigem Ende der Wartungen angedeutet. „Gazprom erfüllt seine Verpflichtungen, hat sie stets erfüllt und ist gewillt, weiterhin alle seine Verpflichtungen zu erfüllen“, zitiert die russische Agentur Interfax den Kremelchef. Auch die Nord Stream AG hat bisher keine Verzögerungen oder mögliche Einschränkungen der Kapazität an den Markt gemeldet, wozu sie nach eigenen Angaben verpflichtet wäre.

Laut vorläufigen Daten des Netzbetreibers Gascade sind für Donnerstag (21. Juli) ab 06.00 Uhr Gaslieferungen vorgemerkt. Gascade betreibt die beiden Empfangspunkte von Nord Stream 1 im vorpommerschen Lubmin. Diese Vormerkungen – sogenannte Nominierungen – seien Voraussetzung, damit nennenswerte Mengen transportiert werden können, hatte eine Gascade-Sprecherin zuvor erklärt. Die Anmeldungen können sich demnach allerdings noch bis kurz vor der tatsächlichen Lieferung ändern.

Gas aus Russland: Liefermengen sind bisher unklar

Eine Prognose über die Liefermenge blieb im Vorfeld schwierig. Die zunächst angekündigte Menge sei vom russischen Gasunternehmen Gazprom geändert worden, twitterte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller am Mittwochabend (20. Juli). Demnach seien zunächst 800 und später nur noch 530 Gigawattstunden für Donnerstag (21. Juli) vorgemerkt gewesen. Das wäre laut Müller eine etwa 30-prozentige Auslastung. Zuletzt wurde die Pipeline vor der Wartung zu etwa 40 Prozent ausgelastet. Gazprom hatte die Lieferungen gedrosselt und dies mit einer fehlenden Turbine begründet, die zur Reparatur nach Kanada geschickt worden war. Die Bundesregierung forderte eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen in vollem Umfang.

Putin warnte in der Nacht zum Mittwoch (20. Juli) vor einem weiteren Absenken der Liefermenge, denn sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die Durchlasskapazität nochmals deutlich zu fallen. „Dann gibt es nur 30 Millionen Kubikmeter am Tag.“ Die Pipeline kann pro Tag theoretisch mehr als 167 Millionen Kubikmeter transportieren. Die Turbine wurde wegen der westlichen Sanktionen infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine lange zurückgehalten. Zuletzt hatte Kanada entschieden, die Turbine an Deutschland zu übergeben.

Nord Stream 2 als Druckmittel: Putin könnte Gashahn vollständig zudrehen

Der Kremlchef brachte erneut die weitgehend parallel verlaufende, fertiggestellte, aber nicht betriebene Pipeline Nord Stream 2 ins Spiel. „Wir haben noch eine fertige Trasse – das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen“, zitiert ihn die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Er hatte schon in der Vergangenheit erklärt, der Betrieb von Nord Stream 2 könnte die Gaspreise senken. Nach Beginn des Ukraine-Konflikts setzte Deutschland das Genehmigungsverfahren für den Betrieb der Leitung aus.

Denkbar wäre, dass Moskau die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 durch die Drosselung von Nord Stream 1 erzwingen will. Politiker aus den Reihen der Berliner Ampel-Koalition sprachen unter anderem von einem „plumpen Erpressungsversuch“. Auch von der Bundesnetzagentur und von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) kamen Absagen.

Russiche Gaslieferungen: Von der Leyen hält Lieferstopp für wahrscheinlich

Von der Leyen hält nach eigener Aussage einen kompletten Lieferstopp von Gas aus Russland in die Europäische Union für wahrscheinlich. „Wir müssen uns auf eine vollständige Unterbrechung der russischen Gasversorgung vorbereiten.“ Bereits zwölf EU-Länder würden gar nicht mehr oder nur eingeschränkt von Russland mit Gas beliefert würden. „Russland erpresst uns, Russland setzt Energie als Waffe ein.“

Im Fall eines Gasnotstands sollen EU-Staaten nach dem Willen der Europäischen Kommission zum Gassparen gezwungen werden können. Konkret schlug die Brüsseler Behörde am Mittwoch (20. Juli) vor, dass verbindliche Reduktionsziele möglich sein sollen, wenn nicht genug gespart wird. Freiwillig sollen die EU-Länder alles dafür tun, ihren Verbrauch in den kommenden Monaten um 15 Prozent im Vergleich zum Schnitt der vorangegangenen fünf Jahre zu verringern. Die EU-Staaten müssen dem Vorhaben noch zustimmen. (fh/ktho/tu mit AFP/dpa)