„Deutschland 2050“: Eine reale Dystopie

Worauf wir uns bis 2050 in Deutschland einstellen müssen, wenn wir es nicht schaffen, konsequenten Klimaschutz umzusetzen.

Für alle, für die Aprikosen aus Hamburg, Süßkartoffeln aus Müncheberg und Urlaub an der Küstenstadt Hannover verlockende Vorstellungen sind, taugt das Buch „Deutschland 2050“ von Nick Reimer und Toralf Staud als Handlungsanleitung. Für alle, die weiterdenken wollen als das, beschreibt das Buch eine Dystopie der drastischen Auswirkungen des Klimawandels auf unser Leben in den nächsten 30 Jahren.

Die Journalisten Reimer und Staud haben für ihr Sachbuch mit Klima- und Umweltfachleuten gesprochen, Studien ausgewertet und Erkenntnisse zusammengefasst. Sie orientieren sich an worst case-Szenarien der IPCC-Berichte, die eine durchschnittliche der Erderwärmung von circa drei Grad durchrechnen. Die Autoren setzen voraus, dass weiterhin keine radikaler und effizienter Klimaschutz in Deutschland betrieben wird. Es sei vorweg gesagt: Fröhlicher stimmt einen die Lektüre nicht – aber realistischer.

Die ‚gute‘ Nachricht zuerst: Hitzewellen und Extremwetter werden nur ein kleiner Teil des Problems sein. Denn dieses umfasst auch: Sich neu verbreitende Insekten, die mehr und andere tödliche Krankheiten mitbringen, schlimmere Dürreperioden, sterbende und brennende Wälder, steigende Meeresspiegel, unterbrochene Nahrungsmittelketten, eine gefährdete Energieversorgung – und dass alles genau hier. Die Liste ließe sich leider fortsetzen, die Aspekte der Klimakrise bedingen, verursachen und verstärken sich gegenseitig.

Das Buch wird unbedarften Leser:innen auch zwei Zähne ziehen (die Autorin dieses Textes hat die Prozedur bereits hinter sich!): Nein. Der Mensch kann und wird sich nicht an höhere Temperaturen gewöhnen können. Diese Idee ist genauso schlecht wie der in Verschwörungskreisen zu Pandemiezeiten entwickelte Gedanke, man müsse nur oft genug krank werden, denn das härte das Immunsystem ab. Und zweitens: Denen, die sich immer noch einreden „Ach ist doch schön, wenn es in Deutschland etwas wärmer und sonniger wird“, entgegen die Autoren nüchtern, dass ein heißeres Klima nicht unbedingt mehr Sonne bedeutet. Das Buch enthält zwar eine Tabelle, die allen größeren deutschen Städte ihre „Klima-Äquivalente in 30 Jahren zuordnet. Die Wetterbedingungen in Berlin werden demnach in 30 Jahren jenen heute in der südfranzösischen Stadt Toulouse entsprechen und die in Düsseldorf dem kroatischen Rijeka. Heiße Luft nimmt aber auch mehr Feuchtigkeit auf. Das heißt: Unsere Zukunft wird eher heiß, wolkig und schwül.

‚Heiß’ bedeutet dabei lebensbedrohlich heiß, aber neben Hitze- werden auch Kältewellen häufiger. Extreme werden stärker: Alles wird trockener oder für kurze Zeiten viel, viel zu nass. Kurz : Es wird mehr als ungemütlich. Reimer und Staud zitieren das Fazit eines Klima-Forschers: Der Klimawandel sei „eine existenzielle Bedrohung der menschlichen Zivilisation“.

Das Buch „Deutschland 2050“ fördert und bildet einen realistischen Blick, den wir in Anbetracht der aktuellen Weltlage haben sollten. Allen Leserinnen und Leserinnen sei geraten, das Buch mit einer positiven Grundstimmung zu lesen. Es beinhaltet (speziell für jüngere Menschen) eine bittere Wahrheit: Vieles von dem, was sich bereits entwickelt hat, können wir nicht mehr aufhalten. Aber, und das ist ganz wichtig: Es wäre viel zu früh, um den Kopf in den Sand zu stecken. Wir brauchen mobilisierende Kräfte und Gedanken!

Reimer und Staud haben hierfür eine gute Diskussions- und Wissensgrundlage geschaffen, auf der sich positive Visionen aufbauen lassen. Aber: Genau die haben die beiden eigentlich auch schon in ihrem vorherigen Buch „Wir Klimaretter“ formuliert. Erschienen ist das - 2007. Und schon damals lautete der Untertitel „So ist die Wende noch zu schaffen“. In ihrem Vorwort zur neuen Taschenbuchausgabe von „Deutschland 2050“ sprechen die Autoren nun auch von 2021 bis 2023 als zwei verlorenen Jahren.

Nun gilt es, eine Antwort auf die Frage zu finden: „Wie soll unsere Welt statt der Dystopie aus ‚Deutschland 2050’ in 30 Jahren aussehen?“ Vielleicht beinhaltet diese Vision ja sogar Aprikosen, die aus Hamburg kommen. Dann aber bitte ohne eine dafür nötige Klimakrise. Sonja Ruf

„Deutschland 2050. Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird“, Kiepenheuer & Witsch, 2021, 18 Euro