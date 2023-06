Deutsche Friedensforschung warnt vor militärischer Spirale

Von: Pitt von Bebenburg

Fachleute halten aber Unterstützung der Ukraine mit Waffen auf viele Jahre für nötig. Der Krieg in Osteuropa verändert auch die Maßstäbe für die Konfliktforschung.

Die vier führenden deutschen Friedensforschungsinstitute fordern eine „Zeitenwende auch bei Rüstungsexporten“. In ihrem Jahresgutachten, das sie am Montag in Berlin vorstellten, heißt es: „Dies schließt Waffenlieferungen an Staaten wie die Ukraine, die ihr Recht auf Selbstverteidigung ausüben, nicht aus, wohl aber solche, die rein wirtschaftlichen oder machtpolitischen Rationalitäten folgen.“

Damit umreißen die Institute aus Frankfurt, Hamburg, Bonn und Duisburg-Essen ihre Erwartungen an die Bundesregierung, die ein Gesetz für die Kontrolle von Rüstungsexporten erarbeitet. Die Chefin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Nicole Deitelhoff, mahnte Berlin: „Ein neuerlicher Rüstungswettlauf muss verhindert werden.“

Die Wissenschaftler:innen halten die Unterstützung der Ukraine mit Waffen allerdings für richtig. Dies sei voraussichtlich „auf sehr lange Zeit, nicht Monate, sondern Jahre, vermutlich sogar über Jahrzehnte“ notwendig, formulierte Deitelhoff. Zugleich müsse die Bundesregierung im Rahmen einer „langfristig angelegten Doppelstrategie“ diplomatische Bemühungen unterstützen.

Entschieden wandten sich die Autor:innen aber gegen Aufrufe, Waffenlieferungen zu beenden und auf einen sofortigen Frieden zu dringen. „Ohne die militärische Unterstützung der Nato-Staaten würde die Ukraine militärisch unterliegen“, heißt es in dem Gutachten. „Die Erfahrungen mit der russischen Besatzungspraxis in der Ukraine – von Folter, sexueller Gewalt, Verschleppung bis hin zu Tötungen – lassen Schlimmes erwarten.“ Zudem stehe zu befürchten, dass Moskau bei einem Erfolg weitere Länder angreifen könne.

Mit besonderer Sorge beobachten die Forschungsinstitute die Gefahr eines Nuklearkriegs. „Russland hat gedroht, in seinem Krieg gegen die Ukraine auch Nuklearwaffen einzusetzen, sollte russisches Territorium angegriffen werden oder gar die nationale Existenz auf dem Spiel stehen“, stellen die Autor:innen fest. Bisher sei es gelungen, dieses Eskalationsrisiko gering zu halten – unter anderem, weil China und Indien „in eine Anti-Atomkriegsallianz diplomatisch eingebunden“ worden seien.

Krise der Kontrollsysteme

Die bisher auf die USA und Russland konzentrierte Rüstungskontrolle stecke in einer „tiefen Krise“, was „die reale Gefahr eines neuen nuklearen Wettrüstens“ beinhalte, urteilen die Fachleute. In neuen Formaten zur Rüstungskontrolle müssten jetzt auch andere Nationen einbezogen werden. Außerdem dürfe die Kontrolle von nuklearer Rüstung nicht auf die Zahl der Waffen und Trägersysteme beschränkt bleiben. Vielmehr bestehe verstärkt die Gefahr, dass durch Desinformation und mangelnde Kommunikation eine „unbeabsichtigte Eskalation“ entsteht.

Die Friedensforscher:innen verweisen dabei auf die Unklarheiten, als im November 2022 auf polnischem Territorium eine Rakete einschlug oder als im Februar 2023 ein chinesischer Beobachtungsballon in den USA abgefangen wurde. In beiden Fällen habe es an „effektiver Krisenkommunikation“ gemangelt. „Da zu erwarten ist, dass mit wachsenden internationalen Spannungen solche Krisen und mehrdeutige Situationen zunehmen, muss der Bereich der ,weichen‘ Rüstungskontrolle, bei dem es um die Aufrechterhaltung von Kommandostrukturen und Kommunikationswegen auch mit dem Gegner geht, künftig dringend ausgebaut werden.“

Skeptisch zeigen sich die Institute allerdings gegenüber Forderungen nach einer „Entflechtung“ der wirtschaftlichen Beziehungen zu China, um eine Abhängigkeit wie zuvor von russischem Gas zu vermeiden. „Entflechtung ist kein Ziel an und für sich, sondern sollte sich auf verwundbare Bereiche beziehen, die sicherheitspolitisch sensibel sind und vom Gegenüber als politisches Druckmittel verwendet werden können“, heißt es in dem Gutachten.