Bundestagsabgeordnete Akbulut in der Türkei festgenommen: Nun meldet sie sich zu Wort

Von: Lucas Maier

Teilen

Festnahme in der Türkei: Deutsche Bundestagsabgeordnete verhaftet. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Am Flughafen in Antalya (Türkei) ist die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut festgenommen worden. Druck aus Deutschland ermöglichte eine schnelle Freilassung.

Update von Sonntag, 13. August, 12.58 Uhr: In einem weiteren Post auf Twitter hat sich Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) nun erneut zu ihrer Festnahme in der Türkei geäußert. „1. Beschuldigt wurde ich aufgrund von Social-Media-Beiträgen von 2019 mit „Terrorpropaganda“. 2. Die mehrfachen Morddrohungen gegen mich kamen ebenfalls aus Kayseri (Türkei), wie der Haftbefehl. 3. Meinen Verwandten-Besuch habe ich kurz gefasst und das Land verlassen“, erklärt sie. Außerdem weist sie darauf hin, dass sie im Oktober erneut in die Türkei reisen werde. Im Rahmen einer Delegationsreise der Deutsch-Türkischen-Parlamentariergruppe wolle sie auch dort „wie immer kein Blatt vor den Mund nehmen“.

„Lasse mich nicht einschüchtern“: Abgeordnete Akbulut in der Türkei festgenommen

Erstmeldung von Sonntag, 13 August: Antalaya – Die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) ist am 3. August in der Türkei festgenommen worden. Der Vorfall ist erst am Samstag (12. August) durch eine Veröffentlichung der FAZ publik geworden.

Die Abgeordnete soll bei ihrer Einreise in Antalya festgenommen worden sein. Das Auswärtige Amt bestätigte den Vorfall gegenüber der FAZ. „Hochrangig und mit Nachdruck“ habe sich die Bundesregierung „auf verschiedenen Kanälen“ für die sofortige Freilassung der Politikerin eingesetzt, so das Amt.

Festnahme in der Türkei: Offener Haftbefehl wurde nach wenigen Stunden gelöscht

Grund für die Festnahme von Akbulut soll ein Haftbefehl gewesen sein. „Erst in der Türkei am Flughafen habe ich erfahren, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kayseri gegen mich vorliegt“, äußerte sich die Abgeordnete am Samstag über Twitter. Weiter schreibt die 40-Jährige, dass ihre Akte innerhalb weniger Stunden gelöscht worden sei, noch bevor sie dazu aussagen musste. Für den Einsatz des Auswärtigen Amts bedankte sie sich ebenfalls.

Akbulut sei in der Türkei einem Haftrichter vorgeführt worden. Auch nachdem sie sich als Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu erkennen gegeben habe, soll sie noch festgehalten worden sein, wie die FAZ schreibt. Durch den Druck aus Deutschland sei die in der Türkei geborene Abgeordnete nach mehreren Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

„Der Vorfall hat nochmals gezeigt, dass es in der #Türkei keine Gewaltenteilung gibt. Keine Sorge: Durch den Haftbefehl lasse ich mich nicht einschüchtern“, versichert die Abgeordnete in ihrem Twitter-Post.

Gökay Akbulut: Linke-Abgeordnete bringt Türkei-kritische Themen auf die Tagesordnung

In ihrer Funktion als Sprecherin für Migration, Familie und bürgerschaftliches Engagement der Linkspartei widmet sich die kurdische Alevitin auch häufig Themen mit Bezug zur Türkei. So kritisierte sie zuletzt beispielsweise den Stopp der Sondervisaregelung für Erdbebenopfer aus der Türkei, setzte sich die Freilassung von Deutschen ein, die in der Türkei inhaftiert wurden und forderte einen Stopp der Datenübermittlung zu kurdischen Vereinen von Deutschland an die Türkei.

Auch für die Aufhebung des PKK-Verbots sprach sich die Abgeordnete im Mai 2022 im Bundestag aus. Die Arbeiterparteikurdistans ist sowohl in der Türkei, als auch in Deutschland verboten. Akbulut bezog sich dabei auf einen von den Berliner Rechtsanwälten Lukas Theune und Peer Stolle beim Bundesinnenministerium eingereichten Antrag, wie heise online berichtete.

Terrorvorwürfe in der Türkei: 64 Deutsche aktuell in Haft

Die seit 1993 in Deutschland verbotene Partei begehe in Deutschland keine Straftaten, weshalb sie keine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen würde, so die Argumentation der Rechtsanwälte. Seit April 2022 führt die Türkei im Nordirak Krieg gegen Truppen der PKK. Der Krieg forderte bisher mindestens 40.000 Menschenleben.

In der Türkei sitzen derzeit 64 Deutsche wegen Terrorvorwürfen in Haft. Nach dem gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016 lies Erdogan rund 60.000 Soldaten, Polizeikräfte, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Forschende und Lehrkräfte festnehmen, wie der Spiegel schreibt. Der Anti-Terror-Staatsanwalt Irfan Fidan erließ ebenfalls Haftbefehle gegen eine Vielzahl von Journalisten. (Lucas Maier)