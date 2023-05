„Betrügerische Schwachköpfe“: Trump behauptet jetzt schon Einmischung in die Wahl von 2024

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Der in der Russland-Affäre von Trump eingesetzte Sonderermittler Durham bemängelt die Arbeit des FBI – und der Ex-US-Präsident tobt in sozialen Medien.

Palm Beach/New York – Zur US-Wahl 2024 sind es noch 18 Monate hin. Doch Donald Trump schürt schon jetzt Misstrauen, wie Newsweek berichtet. „Sie beeinflussen die Wahlen im Jahr 2024 durch illegale Strafverfolgung gegen Republikaner, insbesondere gegen Ihren Lieblingspräsidenten, mich“, zitierte das US-Nachrichtenmagazin aus einem Social-Media-Beitrag des Ex-US-Präsidenten.

„Das sind betrügerische Schwachköpfe, aber wir werden gewinnen. Unser Land wird in die Hölle kommen!“, fügte Donald Trump demnach auf „Truth Social“ am 16. Mai noch an. Was war der Grund für seinen Ärger? Trump hatte die FBI-Ermittlungen zur Russland-Affäre immer wieder als politisch motivierte „Hexenjagd bezeichnet – und Trumps Sonderermittler sagt nun: Das FBI hat übereilt ermittelt.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Trump tobt – und Expertin kritisiert: „Stärkt seine treue Basis“

Die Untersuchung sei auf Grundlage dünner Beweise eingeleitet worden und fehlerhaft, erklärte der unabhängige Bundesstaatsanwalt John Durham in seinem am Montag (15. Mai) veröffentlichten Bericht. Zudem sei die Behörde mit zweierlei Maß vorgegangen, kritisierte der Sonderermittler. 300 Seiten ist der Bericht lang. Durham war 2019 von Trumps damaligem Justizminister Bill Barr damit beauftragt worden, die Hintergründe der früheren Ermittlungen zur Russland-Affäre zu untersuchen.

Chronologie: die FBI-Ermittlungen zur Russland-Affäre Hintergrund der FBI-Ermittlungen war die vermutete Einflussnahme Moskaus auf den Präsidentschaftswahlkampf 2016. Über mehrere Jahre gab es Untersuchungen dazu, ob Donald Trumps Wahlkampf-Lager damals Geheimabsprachen mit Vertretern Russlands traf und Trump die Justizermittlungen dazu behinderte. Nach der Entlassung von FBI-Chef James Comey durch Trump im Mai 2017 wurde die Untersuchung von dem eingesetzten Sonderermittler Robert Mueller fortgeführt. Dieser fand in seiner fast zweijährigen Untersuchung keine hinreichenden Belege für illegale Absprachen zwischen dem Trump-Team und Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin. Ein Bericht der internen Aufsichtsbehörde des US-Justizministeriums kam im Dezember 2019 zu einem anderen Ergebnis als Sonderermittler John Durham im Mai 2023. Es seien keine Beweise dafür gefunden worden, dass die Ermittlungen im Juli 2016 aufgrund von politischer Voreingenommenheit eingeleitet worden seien. Allerdings bescheinigte der Bericht dem FBI auch schwere Fehler: So hätten beispielsweise Anträge für Überwachung im Rahmen der Ermittlungen erhebliche Mängel aufgewiesen.

Lisa Parshall, Professorin für Politikwissenschaft, sagte nun zu Newsweek, dass es für Trump möglicherweise unklug sei, über seine verschiedenen rechtlichen Verstrickungen zu posten: „Diese Art von Rhetorik stärkt seine treue Basis, hat aber schädliche Folgen für die staatliche Wahlverwaltung“, und fügte hinzu: „Es ist auch eine Strategie in Erwartung eines Verlusts – ein kalkulierter Versuch, den Verlust zu rechtfertigen oder die Wahl-Ergebnisse mit außergerichtlichen Mitteln anzufechten oder sie für ungültig zu erklären.“

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident, spricht während einer Pressekonferenz im Ostsaal des Weißen Hauses mit dem CNN-Reporter Jim Acosta (r). (Archivbild) © picture alliance/dpa | Evan Vucci

DeSantis stellt sich hinter Trump: „Falsche Verschwörungstheorie der Behörden“

Wie Newsweek weiter berichtete, verteidigte Ron DeSantis, Gouverneur von Florida und ebenfalls Republikaner, Trump in Sachen Durham-Bericht. Dieser bestätige seine Ansicht nach nämlich, „was wir bereits wussten: Bewaffnete Bundesbehörden haben eine falsche Verschwörungstheorie über die Absprache zwischen Trump und Russland aufgestellt“, twitterte DeSantis. (frs mit AFP)