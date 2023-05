Des Kaisers nasse Kleider

Von: Thomas Roser

Teilen

Die Opposition bringt am Samstag erneut Zehntausende auf die Straße - und das ohne Prämien und Drohungen. © dpa

Serbiens Staatschef Vucic steht im In- und Ausland zunehmend unter Druck.

Heftige Schauer beschleunigten die Belgrader Abstimmung mit den Füßen. Noch bevor Serbiens allgewaltiger Staatschef Aleksandar Vucic das Wort ergriff, wandten ihm viele seiner aus dem ganzen Land herbeigekarrten Zwangszuhörer:innen den Rücken zu: Schon vor Beginn der von der Regierungspartei SNS am Freitagabend organisierten Großkundgebung trotteten die nassen Massen in langen Kolonnen über die Save-Brücken zu ihren Autobussen zurück – und ließen sich auch nicht von muskelbepackten Ordnungskräften stoppen.

Statt wie von der SNS erhofft 250.000 tummelten sich bei Serbiens vermeintlich größter Demonstration aller Zeiten am Ende nur 40 000 bis 45.000 Fans des Präsidenten – zu wenig für die Ansprüche einer Partei, die angeblich 700.000 Mitglieder zählt. Die zersplitterte Opposition brachte beim vierten Protestmarsch „Serbien gegen die Gewalt“ einen Tag später trotz anhaltenden Dauerregens problemlos ähnlich viele Menschen auf die Beine – auch ohne die Prämien und Drohungen, mit denen die SNS ihre Busse zu füllen suchte.

Nach Ablauf seines Demo-Fehlschlags, mit der er eigentlich seine Allmachtsansprüche untermauern wollte, soll der ebenso dünnhäutige wie cholerische Staatschef laut Medienberichten einen Tobsuchtsanfall gehabt haben. Wie in den vergangenen Jahren wiederholt angekündigt hat Vucic beim SNS-Parteitag am Wochenende in Kragujevac den Parteivorsitz abgetreten – an seinen Vertrauten und Verteidigungsminister Miloš Vucevic. „Gleiche Partei, andere Verpackung“, kommentiert die Zeitung „Danas“ den scheinbaren Führungswechsel. Tatsächlich bleibt Vucic der mächtigste Mann im Staat – und in seiner Partei. Doch es läuft nicht mehr rund für Serbiens Dominator.

Keine Angst vor Repression

Im Westen ist Vucic wegen der Verweigerung der Übernahme der Russlandsanktionen zunehmend isoliert: Auch das Verständnis für seine Hinhaltetaktik bei der Suche nach einer dauerhaften Lösung des Kosovo-Konflikts schwindet. Und auch im Inland verspürt Vucic Gegenwind. Nicht nur die Empörung über zwei Amokläufe zu Monatsbeginn treibt die Serb:innen auf die Straße, sondern auch die aufgestaute Wut über Mediengängelung, die Gleichschaltung der Justiz, die Korruption und offene Selbstbereicherung im faktischen Einparteienstaat. Auffällig: Immer mehr Menschen wagen es, dem autoritär gestrickten Landesvater ohne Angst vor Repressionen offen die Gefolgschaft zu verweigern.