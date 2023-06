Der wahre Hammer ist das Versäumen

Von: Rainer Grießhammer

Teilen

Die Schweiz kämpft verzweifelt gegen das Veschwinden der Glätscher: Mit Planen und Plänen. © dpa

Bei der ökologischen Gestaltung von Gebäuden und Energiequellen gab und gibt es viel zu lange viel zu viel Stillstand.

Wie wohltuend: 59 Prozent der Schweizer votierten in einer Volksabstimmung für eine klare Klima-Strategie:. Klima-Neutralität bis 2050, sukzessiver Ersatz von Öl-, Gas- und (!) Elektro-Direktheizungen und Bereitstellung entsprechender Fördermittel. Es geht also.

Inhaltlich anspruchsvoller hat das Dänemark gemacht. Bereits seit 2013 ist dort die Installation von Öl- und Gasheizungen in Neubauten verboten. Parallel dazu wurden die Wärmenetze ausgebaut. Deren Anteil liegt heute bei 63 Prozent, und es sind nur noch knapp 25 Prozent Gas- oder Ölheizungen im Betrieb.

Ganz anders Deutschland mit 70 Prozent Gas- und Ölheizungen, nur 14 Prozent Fernwärme und dem Beschluss, dass Kommunen erst bis zum Jahr 2028 eine Wärmeplanung vorlegen – aber noch nicht umsetzen – müssen. Klimaschutz und Energiewende fahren so an die Wand. Schuld daran haben die beiden Merkel-Regierungen, die ringsum versagt haben oder – so ist zu befürchten – versagen wollten. Dreist, dass nun die Union mit einer Heizhammer-Kampagne versucht, notwendige Klimaschutzmaßnahmen zu torpedieren.

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wurde geradezu blockiert. Der jährliche Zubau von Photovoltaik sank von 2011 bis 2019 um 50 Prozent, der Zubau von Windkraft von 2017 bis 2019 um 75 Prozent. Die längst überfällige Sanierung der Bahn wurde verschoben. Das Ziel von einer Million Elektroautos bis 2020 wurde mit 310 000 weit verfehlt, auch weil der Ausbau des Elektroladenetzes hinterherhinkte.

Um die Ziele im Gebäudesektor zu erreichen, hätten ab dem Pariser Abkommen im Jahr 2015 jährlich vier Prozent der 20 Millionen Gebäude energetisch saniert werden müssen – stattdessen lag der Sanierungsgrad knapp unter einem Prozent. Für den sukzessiven Ersatz der fossilen Heizungsanlagen gab es keine Planung, ebenso keine Vorgaben für den Ausbau der Wärmenetze. Vorbild hätte Baden-Württemberg sein können, wo alle großen Kommunen bis Ende 2024 eine Wärmeplanung vorlegen müssen. So gesehen hat Bundeswirtschaftsminister Habeck ein Schlamassel übernommen, erschwert durch die Ukraine-Krise, vorübergehend explodierende Energiepreise, eine zerstrittene Ampelkoalition und eine Abwehrschlacht der Klimaschutzgegner. Das ist der eigentliche Hammer.

Rainer Grießhammer ist Vorstand der Stiftung Zukunftserbe. Er war Geschäftsführer des Öko-Instituts und ist Bestseller-Autor.