Der Pass unter den Trümmern

Von: Johannes Dieterich

Unzählige Flüchtlinge aus Khartum sitzen ohne Dokumente an den Grenzen des Sudan fest. Teilweise liegen die in verwaisten Botschaften in der sudanesischen Hauptstadt.

Das tschadische Grenzstädtchen Adré ist nicht der einzige Hinterhof der sudanesischen Hölle: Auch in dem an der Grenze zu Ägypten mitten in der Sahara gelegenen Städtchen Wadi Halfa warten gegenwärtig Zigtausende von Flüchtlingen darauf, den nicht enden wollenden Kämpfen in ihrer Heimat entkommen zu können.

Während Adré vor allem von Darfurs Bevölkerung angesteuert wird, treffen in Wadi Halfa überwiegend ehemalige Einwohner:innen der Hauptstadt Khartum ein – zumindest diejenigen, die sich die immer teurer werdende 900 Kilometer lange Busfahrt leisten können. Dazu zählt Abdel-Rahman Sayyed, dessen Haus in Khartum von einer Granate zerstört wurde. „Wir hatten Glück, dass wir noch leben“, berichtet der 38-Jährige der Nachrichtenagentur Associated Press. Bereits am nächsten Tag machte er sich mit seiner Frau und den drei Kindern auf den Weg nach Wadi Halfa.

Aber Abdel-Rahman Sayyed hat ein schier unlösbares Problem: Die Pässe der Familie liegen irgendwo unter den Trümmern ihres Hauses begraben.

Seit fünf Wochen versucht die Familie nun schon vergeblich, nach Ägypten einreisen zu können – wie inzwischen mehr als 120 000 anderer Flüchtlinge, die ebenfalls keine Papiere haben. Die Zustände in dem Wüstenstädtchen, in dem bisher eigentlich nur wenige Zehntausend Menschen lebten, werden immer schlimmer, beobachtet Sayyed: Seine Familie wohnt mit mehr als 50 Leuten in einer Schule, viele schlafen unter freiem Himmel, das Wasser wird knapp, die Preise für Nahrungsmittel schießen in die Höhe, die Toiletten reichen nicht aus.

Manche der Vertriebenen hatten niemals einen Pass, andere konnten ihr Reisedokument bei ihrer überstürzten Flucht nicht finden, wieder andere hatten ihren Pass im Rahmen eines Visumantrags bei einer Botschaft eingereicht.

„Extrem unübersichtlich“

Als aber die ausländischen Vertretungen nach dem Ausbruch der Gefechte Mitte April in Nacht- und Nebelaktionen von westlichem oder arabischem Militär aus dem Land geholt wurden, ließen die Diplomatinnen und Diplomaten die sudanesischen Pässe einfach zurück: Einzelne Botschaften, wie die der USA und Frankreichs, vernichteten sie sogar. „Damit sie nicht in falsche Hände geraten“, hieß es in Washington seinerzeit zur Erklärung. Lediglich die chinesischen Gesandten fanden noch die Zeit, die in ihrer Botschaft eingereichten Reisedokumente wieder zurückzugeben.

Auch in der Vertretung der Bundesrepublik liegen noch immer rund 600 sudanesische Pässe, wird in Berlin bestätigt. Ihre Mitnahme oder Ausgabe vor der Rettungsaktion sei wegen der „extrem unübersichtlichen und gefährlichen Sicherheitslage“ damals leider nicht möglich gewesen, teilte eine Sprecherin des Außenamtes mit.

Einige Botschaften forderten die um ihren Pass Geprellten inzwischen auf, sich von den sudanesischen Behörden neue ausstellen zu lassen. Das definitiv unlösbare Problem daran ist, dass in Khartum derzeit kein staatliches Amt mehr besetzt ist. Der Staatsapparat hat sich entweder versteckt oder die Beine in die Hand genommen, weil von den rivalisierenden Heerhaufen kaum die Disziplin erwartet werden kann, Zivilpersonen zu schützen.

Berlin lässt sein Konsulat in Kairo unter „bestimmten Konstellationen“ ein „Reisedokument für Ausländer“ ausstellen: Wenn ein Visum bereits genehmigt war und die Identität des oder der Antragstellenden feststeht. Dazu muss man allerdings erstmal nach Kairo kommen – was nach der Verschärfung der ägyptischen Einreisebestimmungen vor zwei Wochen noch schwieriger geworden ist. Bisher brauchten nur sudanesische Männer zwischen 16 und 45 Jahren ein Visum für Ägypten – inzwischen auch Frauen und Kinder. An die Regierung in Kairo gerichtete Appelle, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen, fruchteten bislang nicht.