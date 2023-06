Den Westbalkan als Einheit begreifen

Westbalkan

Von Tatjana Coerschulte

Die Leiterin des Regionalen Kooperationsrates Majlinda Bregu wirbt in Frankfurt um Investitionen für den Westbalkan.

Zahlen und Fakten zum Westbalkan, die schüttelt Majlinda Bregu nur so aus dem Ärmel ihrer eleganten schwarzen Bluse. Die 49-jährige Albanerin ist Generalsekretärin des Regional Cooperation Council (RCC), eines im bosnischen Sarajevo ansässigen Komitees, das die Zusammenarbeit von sechs Westbalkan-Staaten vorantreiben will.

Unterstützt von der EU, bringt der Regionalrat Vertreter:innen Bosnien und Herzegowinas, Serbiens, Kosovos, Nordmazedoniens, Albaniens und Montenegros an einen Tisch, aber auch der EU und internationaler Organisationen. Das Ziel: den Dialog zwischen den „Westbalkan Sechs“ (WB6) zu unterstützen und Initiativen wie die Schaffung eines regionalen Binnenmarktes umzusetzen. Die sechs Staaten haben jeweils den Beitritt zur EU beantragt, zuletzt Kosovo im Dezember 2022; die Verfahren befinden sich in unterschiedlichen Stadien.

Für die WB6 warb Bregu jetzt auch in Frankfurt, wo sie auf der Digitalisierungskonferenz „Digisustain“ über nachhaltiges Wachstum sprach. Sie wolle Investorinnen und Investoren auf den Westbalkan aufmerksam machen und gleichzeitig helfen, dass die einzelnen Länder nicht um Investitionen konkurrierten, sondern sich als gemeinsame Region verstehen, mit zusammen 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, sagt Bregu.

Mit den Herausforderungen dieser Aufgabe ist die Politikerin gut vertraut: Sie leitete bis 2013 sechs Jahre lang das albanische Ministerium für Europäische Integration und gehörte zwölf Jahre lang für die konservative Demokratische Partei dem Parlament in Tirana an.

Über die nationalen und bilateralen Spannungen auf dem Westbalkan spricht die Sozialwissenschaftlerin weniger gern, räumt aber ein, dass etwa die Verständigung zwischen Serbien und Kosovo zwar Fortschritte gemacht habe, aber immer noch lang dauere. Auch Entscheidungsprozesse nähmen in Bosnien und Herzegowina durch die Einteilung in zwei Entitäten Zeit in Anspruch. Aber die Staaten seien Mitglieder im RCC, alle wollten mehr Handel und Entwicklung und allen sei bewusst, dass gute Nachbarschaft wichtig sei, sagt sie.

Einig sind sich die WB6 auch in dem Ziel, in die EU aufgenommen zu werden. Angesichts der langen Dauer der Aufnahmeverfahren lasse der Optimismus bei einigen nach, sagt Majlinda Bregu. Es sei nun an der Zeit, den Westbalkan als Teil Europas anzuerkennen, was er schließlich auch sei.