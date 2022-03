Corona-Gipfel: Beschlussvorlage von Bund und Ländern bekannt – Das soll sich ändern

Bund-Länder-Beratungen

Heute kommen Bund und Länder zum Corona-Gipfel zusammen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach pocht auf Beschränkungen, viele Länder ziehen mit.

Am 19. März laufen die bisherigen Corona-Regeln* aus. Wie es weitergeht, soll auf einem neuen Corona-Gipfel entschieden werden.

Der Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach* (SPD*) wird von vielen Landesministerinnen und Ministern kritisiert. (s. Update 11.55 Uhr)

Außerdem berät sich der Gipfel zum Ukraine-Krieg beraten. Eine Beschlussvorlage zeigt, wie den nach Deutschland Flüchtenden geholfen werden soll. (s. Update 12.45 Uhr)

+++ 14.00 Uhr: Die Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zur Corona-Lage, dem „Freedom Day“ und der Situation in der Ukraine sind in vollem Gange. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist dem Gipfel nun beigetreten. Im Anschluss an die Bund-Länder-Runde werden die Ergebnisse und Beschlüsse auf der Ministerpräsidentenkonferenz vorgestellt. Die wichtigsten Themen werden die Corona-Auflagen ab dem 20. März sein und wie den Flüchtenden aus der Ukraine in Deutschland geholfen werden kann.

Corona-Gipfel Live: Beschlussvorlage zum Ukraine-Krieg durchgesickert

+++ 12.45 Uhr: Neben der Corona-Krise wird es auf dem Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag auch um den Ukraine-Krieg gehen. In einer Beschlussvorlage vom 16. März, die unserer Redaktion vorliegt, wird Russlands Invasion als „eklatanter Bruch des Völkerrechts und ein Angriff auf die europäische Friedensordnung sowie auf Freiheit und Demokratie“ bezeichnet. Den nach Deutschland Flüchtenden soll mit allen Mitteln geholfen werden. Die wichtigsten Punkte der Beschlussvorlage auf einen Blick:

Bund und Länder planen weitere umfangreiche Sanktionen gegen Russland, um mit „größtmöglichem wirtschaftlichen Druck“ den „Krieg schnellstmöglich zu beenden“.

gegen Russland, um mit „größtmöglichem wirtschaftlichen Druck“ den „Krieg schnellstmöglich zu beenden“. Geflüchteten soll „schnell und unbürokratisch“ geholfen werden. Dazu gehört unter anderem eine 90-tägige visumfreie Einreise in die EU, kostenlose Deutschkurse, eine zügige Integration in Schulen und das Ausstellen einer Aufenthaltserlaubnis gemäß EU-Recht. „Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sie durchlaufen jedoch kein reguläres Asylverfahren“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Dazu gehört unter anderem eine 90-tägige visumfreie Einreise in die EU, kostenlose Deutschkurse, eine zügige Integration in Schulen und das Ausstellen einer Aufenthaltserlaubnis gemäß EU-Recht. „Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sie durchlaufen jedoch kein reguläres Asylverfahren“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Finanzierung soll durch eine Integrationspauschale für „flüchtlingsbezogene Zwecke“ von 500 Millionen Euro erfolgen. Davon sollen die Geflüchteten wohl auch eine Monatspauschale in Höhe von 670-Euro erhalten. Die Kosten für eine Unterkunft dürfte ebenfalls vom Bund übernommen werden.

Der Ukraine-Russland-Konflikt hat auch weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung der Energiepreise in Deutschland. Auch über die rasant steigenden Energiekosten haben sich Bund und Länder ausgetauscht. In der Beschlussvorlage ist die Rede von einem Kreditsofortprogramm für vom Ukraine-Krieg betroffene deutsche Firmen. Dieses würde vor allem für die „energieintensive Industrie sowie für Unternehmen, denen mit den Sanktionen die Grundlage für ihr Geschäft genommen worden ist“, gelten.

Des Weiteren wolle man sich unabhängiger von russischem Gas machen. Ziel sei der zeitnahe Umstieg auf erneuerbare Energien. Die steigenden Energiepreise wolle man stoppen, um Verbraucher zu entlasten. Wie das geschehen soll, bleibt unklar. „Dazu werden sich Bund und Länder zeitnah abstimmen“, heißt es in der Vorlage.

Corona-Gipfel: Gesetzesentwurf von Lauterbach erntet ordentlich Kritik

+++ 11.55 Uhr: In der Bundestagssitzung am Mittwoch (16.03.2022) haben Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) einen Gesetzesentwurf für die Änderung der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen nach dem 19. März vorgelegt. Folgendes soll laut dem neuen Infektionsschutzgesetz ab dem 20. März in Kraft treten:

Die generelle Maskenpflicht in Innenräumen soll abgeschafft werden. In Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen, soll jedoch weiterhin Mundschutz getragen werden. Dazu zählen Krankenhäuser, Dialyseeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste sowie in Arztpraxen und Rettungsdienste.

werden. In Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen, soll jedoch weiterhin Mundschutz getragen werden. Dazu zählen Krankenhäuser, Dialyseeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste sowie in Arztpraxen und Rettungsdienste. Für besagte Einrichtungen sowie Schulen, Kindertageseinrichtungen, Schulen und psychiatrischen Krankenhäusern sowie Heimen der Jugendhilfe soll die Anordnung einer Testpflicht möglich sein.

möglich sein. Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sollen ebenfalls die Maskenpflicht fortbestehen.

Im Falle eines lokalen Corona-Ausbruchs können Regionen als Hotspots ausgerufen werden. Hotspots werden in der Vorlage als Gebiete in denen „die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage besteht“ bezeichnet. Die Länder sollen dort wieder strenge Corona-Maßnahmen wie 2G- und 3G-Regelungen einführen dürfen.

ausgerufen werden. Hotspots werden in der Vorlage als Gebiete in denen „die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage besteht“ bezeichnet. Die Länder sollen dort wieder strenge Corona-Maßnahmen wie 2G- und 3G-Regelungen einführen dürfen. Der Gesetzesentwurf sieht eine Übergangsfrist bis zum 2. April vor. Bis dahin solle die Bundesländer weiterhin von ihren aktuell geltenden Corona-Regeln gebrauch machen dürfen.

Das von Lauterbach vorgeschlagene Gesetz wird besonders für den Wegfall der allgemeinen Maskenpflicht in Innenräumen kritisiert. Einige Ministerpräsident:innen sprachen sich bereits gegen den Entwurf aus. Lauterbach verteidigt sich auf Twitter gegen die Kritikerinnen und Kritiker: „Natürlich ist das vorgelegte Infektionsschutzgesetz ein Kompromiss in der Ampel. Aber es erlaubt Masken, Abstände, 2G+, Hygienekonzepte. Voraussetzung: Hohe Inzidenz und drohende Krankenhausbelastung. Was wäre Alternative gewesen?“.

+++ 11.10 Uhr: Kassenärzte-Chef Andreas Gassen warnt vor dem Corona-Gipfel davor, die bisherigen Beschränkungen flächendeckend per Hotspot-Regelung zu verlängern. Aufgrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens hatten die Ministerinnen und Minister der Länder darauf gedrängt, auch nach der Übergangsphase bis zum 2. April von tiefgreifenden Schutzmaßnahmen Gebrauch machen zu dürfen. Damit würde der lang erwartete „Freedom Day“ nicht kommen. „In der derzeitigen Lage gibt es keine gerichtsfeste Begründung dafür, ganze Bundesländer, Stadtstaaten gegebenenfalls ausgenommen, zu Hotspots zu erklären, weil nirgendwo flächendeckend eine Überlastung des Gesundheitswesens droht“, so Gassen gegenüber dem RND.

Corona-Gipfel: Minister fordern Corona-Schutzmaßnahmen nach dem 19. März

+++ 10.40 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) drängt angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen auf einen „Basisschutz“ auch nach dem 19. März. Es sei an der Zeit, die Einschränkungen zurückzunehmen, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidenten-Konferenz im ARD-Morgenmagazin am Mittwoch (17.03.2022). „Aber die Länder wünschen sich einmütig einen Basisschutz, gerade deshalb, weil wir heute einen Rekordstand an Infektionen haben.“ Man müsse schnell auf das Infektionsgeschehen reagieren können. Dies sei mit dem aktuellen Gesetzesentwurf der Bundesregierung nicht möglich.

Der Entwurf sieht generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Die Länder sollen aber weitergehende Auflagen in Hotspot-Regionen beschließen können.

Corona-Gipfel: Doch kein „Freedom Day“? Lockerungen am 20. März bleiben umstritten

Update vom Donnerstag, 17.03.2022, 08.00 Uhr: Am heutigen Donnerstag findet abermals ein Corona-Gipfel statt. Bund und Länder beraten ab Mittag die weiteren Schritte Deutschlands in der Pandemie. Zentrales Thema wird dabei das Auslaufen der bisherigen Corona-Maßnahmen am 19. März sein. Von einem „Freedom Day“ war nach dem vergangenen Gipfeltreffen unter anderem die Rede. Bereits damals gab es scharfe Kritik an diesem Schritt. Die Regierungschefs der Länder forderten den Bund auf, einen Katalog „niedrigschwelliger Basisschutzmaßnahmen“ für die Zeit nach dem 19. März gesetzlich zu verankern.

Auf Drängen der FDP wurde daraus allerdings wenig bis gar nichts. Geblieben ist den Bundesländern die Möglichkeit, die Maskenpflicht im Gesundheits- und Pflegesektor sowie im Personennahverkehr (ÖPNV) einzusetzen. Hinzu kommt eine Beschränkungsoption für „Hotspots“, Regionen mit besonders hohen Corona-Fallzahlen. Dafür muss der jeweilige Landtag jedoch eine derartige Lage feststellen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach forderte die Bundesländer bereits auf, Gebrauch von den Optionen zu machen. Demnach kann ein Großteil der bisherigen Corona-Beschränkungen bis zum 2. April gültig bleiben. Lauterbachs Aufforderungen folgten bereits erste Länder, unter anderem Bayern und Baden-Württemberg (s. Update v. 15.03.2022, 13.22 Uhr).

Update vom Mittwoch, 16.03.2022, 15.05 Uhr: Das geplante Auslaufen vieler Corona-Eindämmungsmaßnahmen am Samstag (19.03.2022) ist auch innerhalb der Ampel-Koalition umstritten. Nach langem Ringen sei zwar ein Kompromiss gefunden worden, der aber „uns Grüne nicht zufriedenstellt. “ Das sagte die Grünen-Gesundheitsexpertin* Maria Klein-Schmeink am Mittwoch im Bundestag bei der ersten Debatte über die geplante Neuregelung. Es sei aber das, was „unter demokratischen Bedingungen“ in der Koalition miteinander habe verabredet werden können.

Corona-Gipfel: Kein „Freedom Day“ mehr – Länder verlängern Regeln

Update vom Dienstag, 15.03.2022, 13.22 Uhr: Angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen wollen mehrere Länder bestehende Corona-Beschränkungen noch bis zum 2. April verlängern. Eine solche Übergangszeit ist Bestandteil eines Entwurfs der Bundesregierung, der ab dem 20. März generell nur noch weniger allgemeine Schutzregeln vorsieht. Am Donnerstag (17.03.2022) ist der nächste Corona-Gipfel geplant.

In Bayern beschloss das Kabinett am Dienstag (15.03.2022), dass es bis 2. April bei bisherigen 2G- und 3G-Zugangsregeln und Maskenpflichten auch in Schulen oder im Handel bleiben soll. Auch Baden-Württemberg will die Übergangsfrist nutzen, wie Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU*) in Stuttgart ankündigte. Thüringen will von der Übergangsregelung Gebrauch machen, wie ein Regierungssprecher am Dienstag in Erfurt sagte. Das sei vom Kabinett so beschlossen worden. Hessen will die aktuellen Corona-Regeln ebenfalls bis Anfang April beibehalten.

Auch im Norden ist das geplant. Mecklenburg-Vorpommern hatte einen solchen Schritt bereits angekündigt. In Hamburg soll laut Gesundheitsbehörde die jetzige Verordnung an diesem Freitag unverändert verlängert werden. Hintergrund ist auch das Ende der Frühjahrsferien mit einem erwarteten Anstieg der Infektionszahlen, das in der Hansestadt ansonsten mit einem weitgehenden Ende der Maßnahmen am 20. März zusammenfallen würde. In Niedersachsen will die Landesregierung im Laufe der Woche eine Übergangsverordnung vorstellen, die bis 2. April gelten soll. Auch Nordrhein-Westfalen plant nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, die mögliche Übergangsregelung bis zum 2. April zu nutzen.

Corona-Gipfel: Karl Lauterbach glaubt nicht mehr an „Freedom Day“

Erstmeldung vom Dienstag, 15.03.2022: Berlin – Auch nach dem Auslaufen der bisherigen Corona-Regeln am 19. März soll es eine Reihe von Basisschutzmaßnahmen geben, darunter Testpflichten sowie die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Da sieht das neue Infektionsschutzgesetz vor. Weitergehende Maßnahmen, wie etwa die Maskenpflicht in Innenräumen, sollen künftig nur noch in sogenannten Corona-Hotspots möglich sein. Über alles Weitere wollen Bund und Länder auf einem baldigen Corona-Gipfel beraten.

Angesichts seit Wochen weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen* hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Länder vor dem nächsten Corona-Gipfel aufgefordert, die Schutzmaßnahmen nicht schon zum 20. März auslaufen zu lassen, sondern die Übergangsfrist bis 2. April zu nutzen. Anschließend könnten sie auf die geplanten Regelungen für Regionen mit hoher Inzidenz setzen. „Die Länder müssen es anpacken. Das haben jetzt einige Länder, zum Beispiel Brandenburg, auch getan. Die gehen nach vorne und sagen: Wir verlängern fast alles, was wir haben, und dann nehmen wir die neuen Hotspot-Regelungen“, sagte Lauterbach am Dienstag (15.03.2022) im Morgenmagazin der ARD*.

Corona-Gipfel: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Scholz

Auf die Frage, ob generell noch Änderungen am Infektionsschutzgesetz möglich sind, sagte Gesundheitsminister Lauterbach: „Wir diskutieren natürlich, wir haben auch mit den Fraktionen gestern bis spät in die Nacht verhandelt. Es geht heute weiter, es sind noch Änderungen möglich. Aber ich will einfach das, was wir haben, noch einmal verteidigen: Wenn die Hotspot-Regelung wirklich von allen genutzt wird, dann können wir damit wirklich viel machen.“

Der Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes soll am Mittwoch in erster Lesung im Bundestag beraten und am Freitag (18.03.2022) von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Über die Umsetzung der Neuregelung beraten die Länderregierungschefs am Donnerstag (17.03.2022) bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz auf einem Corona-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD).

