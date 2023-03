Das Wohlergehen aller hat Vorrang

Teilen

Demonstration der Occupy-Bewegung 2012 in Frankfurt: Anstöße für Veränderung drohen zu verpuffen, wenn sie nicht im politischen Handeln und in der Gesetzgebung verankert werden. © Imago

Die Transformation unserer Welt gelingt erst, wenn wir unseren Wachstumsglauben und unsere imperiale Lebensweise ablegen. Der Gastbeitrag von Wirtschaftswissenschaftlerin Angelika Zahrnt.

Globale Solidarität auf einem begrenzten Planeten – das geht nicht ohne den Abschied vom jetzt dominierenden Dogma des unbegrenzten Wirtschaftswachstums, das mit seinem Ressourcenverbrauch unsere Lebensgrundlagen zerstört. Deswegen muss die sozial-ökologische Transformation der Übergang zu einer Postwachstumsgesellschaft sein, in der nicht die Steigerung der materiellen Produktion Vorrang hat, sondern das Wohlergehen aller Menschen. Das bedeutet eine gerechte Verteilung, insbesondere zwischen den Ländern des Nordens und des Südens, aber auch innerhalb dieser Länder. So die Überzeugung des Autors Alexander Behr.

Der Politikwissenschaftler und Journalist Alexander Behr engagiert sich in weltweit vernetzten sozialen Bewegungen. Er ist gleichermaßen in der Wissenschaft wie in der Welt herumgekommen – das prägt sein Buch. Scharf kritisiert er die imperiale Lebensweise in den Ländern des Nordens, die mit ihrem steigenden Konsum auf der Ausbeutung der Länder des Südens beruht, er kritisiert die Machtstrukturen und Vermögensungleichheiten, die Globalisierung und die Fixierung auf ständiges Wirtschaftswachstum, das die Klimakrise weiter anheizt und den Planeten zerstört. Die Klimakrise ist für den Autor der „Brandbeschleuniger“ aller anderen gesellschaftlichen Krisen und sollte für ihn im Mittelpunkt globaler Solidarität stehen. Die sozial-ökologische Transformation sollte folglich prioritär darauf ausgerichtet sein, ein gutes Leben für alle und ein Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen zu ermöglichen, was eine Wachstumsrücknahme in den Ländern des Nordens voraussetze.

Welche Strategien sind heute geeignet und nötig für die Umsetzung der Transformation? Der Autor plädiert dafür, dass die Klimabewegung Milieugrenzen überwinden und sich mit anderen Bewegungen zu breiteren Bündnisse verbinden solle, um eine Änderung der imperialen Lebensweise zu erreichen.

Aus der Analyse sozialer Bewegungen in der Vergangenheit und ihrem oft spannungsgeladenen bis ablehnendem Verhältnis zu Institutionen und Parteien leitet er die Aufforderung ab, dass hier nach produktiven Wegen gesucht werden solle, die Veränderungsimpulse aus der Bewegung aufzunehmen und im politischen Handeln und in der Gesetzgebung zu verankern. Denn ohne diese Verankerung drohten Impulse und Anstöße zu verpuffen, wie beispielsweise bei der Occupy-Bewegung.

Erfolgsversprechend ist für den Autor die von Erik Olin Wright formulierte Verbindung von drei Strategien – der Symbiose, des Freiraums und des Bruchs: Strategien der Symbiose streben soziale und ökologische Verbesserungen im Kompromiss mit den herrschenden Institutionen und Klassen an. Freiraumstrategien setzen auf die Entwicklung von Alternativen und nehmen damit eine postkapitalistische Gesellschaft im Kleinen vorweg. Ansätze zu einem Bruch mit der herrschenden Logik geht von außerparlamentarischen Massenmobilisierungen durch soziale Bewegungen aus. Wenn sich diese drei Strategien auf den unterschiedlichen Ebenen ergänzen und stärken würden, könnten wirkungsvolle Veränderungen erkämpft werden.

In dem Buch werden auch traditionelle Forderungen der Linken nach Vergesellschaftung und Änderung von Macht- und Vermögensverhältnissen gestellt. Gleich eingangs positioniert sich der Autor mit einem Zitat von Jean Ziegler: „Entweder wir zerstören den Kapitalismus oder er zerstört uns.“

Aber dies wird nicht weiter theoretisch diskutiert, sondern es wird pragmatisch auch nach Wegen gesucht, wie der Kapitalismus verändert und geschwächt werden kann, so dass im bestehenden System erfolgreiche Strategien gefunden und umgesetzt werden können, die die Zerstörung des Planeten verhindern: „System change – not climate change.“ Dieser Slogan der Klimabewegung mit seinem nicht klar definierten Systembegriff hat nicht umsonst so große Zugkraft.

An linke Strömungen gerichtet ist die Aussage des Autors: „Soziale Bewegungen dürfen sich heute nicht mehr auf die Überwindung des Widerspruchs zwischen Kapital und Arbeit beschränken, sie müssen sich prioritär auch dem Widerspruch zwischen Kapital und Natur widmen.“ Und sie müssten Abschied nehmen von dem auch sie prägenden Fortschrittsoptimismus und dem Ziel des Wirtschaftswachstums, das die vielfältigen Krisen nur weiter verschärfe.

Dieser kurze Einblick bezieht sich vor allem auf Strategien zur Transformation – weitere Kapitel gehen auf die sozial-ökologische Krisen und ihre Ursachen ein, beleuchten globale Solidarität gestern und heute, falsche Alternativen wie Technikgläubigkeit oder freiwillige Selbstverpflichtungen, widmen sich anschaulich vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Kämpfen.

Mit seinen historischen Bezügen und aktuellen Beispielen ermutigt das Buch zum persönlichen Handeln wie auch zum politischen Engagement, zur eigenen Überwindung der imperialen Lebensweise wie auch zur Mitwirkung und Unterstützung bei der Umsetzung der sozial-ökologischen Transformation. Ein informatives und vielschichtiges Buch zum Verstehen der Vergangenheit und zur Gestaltung der Zukunft.

Angelika Zahrnt ist Wirtschaftswissenschaftlerin und war lange Jahre Vorsitzende des BUND.