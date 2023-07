Das Sportswashing funktioniert

Von: Timur Tinç

Saudi-Arabien kauft sich mit Milliarden in Fußball, Boxen und E-Sports ein - und erreicht damit Schweigen zu schwierigen Themen seiner Politik.

Saudi-Arabien ist in aller Munde. Fast täglich wird ein neuer Transfer eines Topfußballers in das Königreich vermeldet oder darüber spekuliert. Seit dem 6. Juli läuft das mehrwöchige E-Sports-Festival in der Hauptstadt Riad, wo Geldpreise in Höhe von 45 Millionen US-Dollar ausgeschüttet werden. In der Kapitale wird am 28. Oktober der Megakampf zwischen Schwergewichtsboxer Tyson Fury und dem ehemaligen Mixed-Martial-Arts-Schwergewichtschampion der UFC, Francis Ngannou steigen. Beide Kämpfer erhalten zweistellige Millionenbeträge – mindestens.

Die problematische Menschenrechtslage in dem Golfstaat gerät zur Nebensache. Die Rolle, die Saudi-Arabien seit Jahren im Konflikt im Jemen spielt, ist komplett aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Aufarbeitung des bestialischen Mords am Journalisten Dschamal Khaschoggi im Jahr 2018 in der saudischen Botschaft in Istanbul ist längst kein Thema mehr. Zwischen 2015 und 2022 gab es durchschnittlich 129 Hinrichtungen pro Jahr in Saudi-Arabien. Obwohl die politische Führung nach außen versucht, sich ein neues Image zu verpassen, wird gegen Andersdenkende im eigenen Land mit Repressionen vorgegangen. Von den weiterhin fehlenden Frauenrechten ganz zu schweigen. Die Erkenntnis für die Herrschenden aus den vergangenen Wochen und Jahren ist: Sportswashing funktioniert bestens. Die unschönen Themen werden schon fast gar nicht mehr angesprochen.

Saudi-Arabien pumpt derzeit gefühlt so viel Geld in den Sportmarkt wie es aus dem Boden Öl schöpft und verkauft. In Wahrheit sind die Summen jedoch nur ein Bruchteil dessen. 326 Milliarden US-Dollar hat der Golfstaat alleine im Jahr 2022 aus Öl-Verkäufen eingenommen. Im Public Investment Fund, mit dem in verschiedene Sektoren investiert wird, stecken 650 Milliarden US-Dollar. Bis 2021 hat Saudi-Arabien rund 1,5 Milliarden US-Dollar in den Sport investiert. Mittlerweile ist es ein Vielfaches. Angefangen hat alles im September 2018 als sich George Groves und Callum Smith in Riad im Boxring um den Titel im Supermittelgewicht gegenüber standen. „Das kann der Start von etwas Großem hier unten sein“, vermutete der deutsche Promoter Kalle Sauerland seinerzeit, der den Briten Smith vertrat. Es gäbe keinen Promoter auf dem Planeten, der nicht in die Region geflogen sei, um Boxkämpfe zu organisieren, so Sauerland.

VON PELÉ BIS MESSI Teure Importe von Topprofis in zuvor unbeachtete Fußballligen gibt es seit den 70er Jahren. 1977 wechselten die Weltstars Franz Beckenbauer und Pelé in die damalige North American Soccer League zu Cosmos New York. Dem Ruf der Dollars folgten Dutzende Europäer wie Johan Cruyff und Bobby Moore sowie deutsche Ex-Nationalspieler wie Gerd Müller und Bernd Hölzenbein . Zu Beginn des neuen Jahrtausends fand das Emirat Katar Gefallen an der Verpflichtung überreifer Spieler für die Klubs der Qatar Stars League. Es kamen bekannte Leute: Pep Guardiola, Stefan Effenberg, Raul, Romario, Jay-Jay Okocha und Mario Basler . Die Chinese Super League versuchte Ende des vergangenen Jahrzehnts ebenso erfolglos wie kostspielig, den chinesischen Fußball mit Spielern wie Marko Arnautovic, Hulk, Oscar und Paulinho sowie Trainern wie Ex-Weltfußballer Fabio Cannavaro, Sven-Göran Eriksson, Uli Stielike oder Roger Schmitt auf Weltniveau zu heben. Die Major League Soccer in den USA verpflichtete die Superstars David Beckham, Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger , Zlatan Ibrahimovic und nun den siebenfachen Weltfußballer Lionel Messi . Die Saudi Pro League buhlt um den aktuell besten Fußballer der Welt, Kylian Mbappé . Im Raum steht ein angebliches Jahres-salär von 700 Millionen Euro. Der Franzose lehnte Gespräche bisher aber ab. Dagegen wechselt Liverpool-Kapitän John Henderson nach Saudi-Arabien und kassiert pro Woche 800 000 Euro, dreimal so viel wie bisher. jcm

Die Chance hat auch der gewiefte britische Promoter Eddie Hearn erkannt und sein bestes Pferd im Stall, Schwergewichtler Anthony Joshua nach Saudi-Arabien geschickt. Für den Fight gegen den Mexikaner Andy Ruiz bekam er 2019 rund 60 Millionen Euro. Für den Kampf um die Schwergewichtskrone in der Hafenstadt Dschidda im August 2022 gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk erhielten beide Boxer rund 75 Millionen Euro.

Im Jahr 2020 hat sich Saudi-Arabien die Rallye-Dakar geangelt und zahlt jährlich 80 Millionen Dollar für die Austragung an das französische Sportunternehmen ASO, das unter anderem auch die Tour de France organisiert. Aktuell wird spekuliert, ob der Staatsfonds das Radsporteam Jumbo Visma um den amtierenden Tour-Sieger Jonas Vingegaard übernimmt. Seit 2021 dreht die Formel 1 ihre Runden in Dschidda. Kostenpunkt 55 Millionen Dollar pro Rennen. Es gibt Gerüchte, dass sogar eine komplette Übernahme des Motorsportzirkus in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar möglich ist.

Nur ganz selten kommt es vor, dass die Saudis bei einzelnen Sportlern abblitzen. Golfstar Tiger Woods hat es abgelehnt, sich gegen 800 Millionen Dollar der von Saudi-Arabien finanzierten LIV Golf Invitational Series anzuschließen. Phil Mickelson, Dustin Johnson und Bryson DeChambeau haben indes Bonuszahlungen zwischen 150 und 200 Millionen Dollar angenommen, um von der US-amerikanischen Majorserie PGA zur LIV zu wechseln. Die haben anfangs gegeneinander geklagt - und sich inzwischen zum gegenseitigen Vorteil zusammengeschlossen. Kein Wunder, dass sich einige Profis, die gegen das große Geld aus Saudi-Arabien zur PGA gehalten haben, nun vor den Kopf gestoßen fühlen. Auch die Tennisorganisation ATP, die die weltweit wichtigsten Tennisturniere der Männer organisiert, ist seit einiger Zeit in Gesprächen mit dem saudischen Staatsfonds. Es dürfte sicher nicht lange dauern, bis auch dort Vollzug gemeldet wird.