„Das Schaufenster ist blutverschmiert“

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Frankreichs Kylian Mbappe feiert seinen zweiten Treffer zum 2:2 gegen Argentinien in Katar 2022. © dpa

Digitalexperte Mario Leo erklärt im FR-Interview die Idee hinter den Plänen von Saudi-Arabien mit Superstars wie Cristiano Ronaldo und Karim Benzema und was das für den Weltfußball bedeutet.

Herr Leo, Cristiano Ronaldo bei Al-Nasr, Karim Benzema bei Al-Ittihad, jetzt soll auch noch Superstar Kylian Mbappé kommen: Welche Idee verfolgt Saudi-Arabien mit den Transfers von Topfußballspielern in die heimische Liga?

Das ist eine geopolitische Strategie. Der Public Investment Fund, der dem Staat gehört, hat 13 Sektoren, wie Raumfahrt, Robotik und Bildung, aber auch Unterhaltung und Sport definiert. Man möchte Saudi-Arabien der Welt öffnen. Neben Boxveranstaltungen und Golf hat Fußball das größte Interesse. Zunächst hat der Fonds den Premier-League-Klub Newcastle United übernommen. Jetzt möchte man die Saudi Pro League unter die Top fünf der Welt bringen und die Vorherrschaft der europäischen Fußballligen aufbrechen.

Wie soll das gelingen?

Mit einer Doppelstrategie: Man kauft Stars aus Afrika neben den großen Social-Media-Gladiatoren wie Cristiano Ronaldo und Karim Benzema. Dadurch erweckt man Interesse, sowohl digital, als auch in Besucherzahlen – Saudi Arabien möchte möglichst viele ‚Fans‘ in die Stadien bringen, auch und besonders internationale Gäste, um dadurch die Touristenzahlen und Übernachtungen deutlich zu steigern.

Hat sich der Kauf von Ronaldo für Al-Nasr trotz einem Jahresgehalt von 200 Millionen Euro gelohnt?

Wenn man digitale Kennzahlen auswertet: Ja! Al-Nasr ist bei Instagram dank der Ronaldo-Fans mittlerweile der 15.-stärkste Klub, was die Followerzahlen angeht.

Aber wie lässt sich daraus Kapital schlagen?

Insgesamt sollen dadurch auch internationale Sponsoren angezogen werden! Kurzfristig muss man sich wirtschaftlich keine Sorgen machen. Aber mit der Steigerung der Social-Media-Kennzahlen hat der Klub die Möglichkeit, die Klubsponsoren zu aktivieren. Dafür gibt es einen Vermarktungskatalog. Manchester City nimmt beispielsweise über Social Media einen zweistelligen Millionenbetrag pro Saison ein. Natürlich ist das momentan noch für Al-Nasr ein Minusgeschäft, aber vorher kannte den Klub kaum jemand und die Liga insgesamt war recht unbekannt.

Was bedeuten die Transfers von Spielern wie Benzema, Kanté, Koulibaly, Mahrez für die TV-Rechte? Sowohl für die saudische, aber auch im Umkehrschluss für die europäischen Topligen?

Die Liga wird sehr bestrebt sein die Sichtbarkeit der Liga im TV und Online deutlich zu steigern. Lokale Sportsender wie SSC werden mehr Fußball ins Programm aufnehmen. Überregionale Sender wie BeIn-Sports aus Katar könnten in einem Worst-Case-Szenario entscheiden, für Content aus der Premier League und der Bundesliga in Saudi-Arabien nicht mehr zu bieten. Man kauft das gesellschaftliche Interesse nach Saudi-Arabien.

Wer schaut das denn?

Die Menschen südlich der Sahara gucken derzeit noch vor allem die Premier League, La Liga und ein bisschen Bundesliga. Das wird sich jetzt verschieben. Die Afrikaner sind viel näher dran am Mittleren Osten. Besonders in der Region von Marokko über Tunesien und Libyen bis hin zum Persischen Golf wird eine Sprache gesprochen, arabisch, dort gibt es eine vorherrschende Religion, den Islam.

Ist die aktuelle Abwanderung reiferer Profis mit der eher flüchtigen Hochzeit in den USA mit Beckenbauer und Pelé in den 1970ern, Katar Anfang des Jahrtausends unter anderem mit Pep Guardiola und China vor ein paar Jahren vergleichbar oder hat das jetzt eine andere Dimension?

Ich halte das saudische Vorgehen für nachhaltiger bis ins nächste Jahrzehnt hinein. Nach China sind die ganz großen Namen gar nicht erst gegangen. Offenbar ist der Ruf Saudi-Arabiens bei den Profis besser. Besonders bei Topspielern afrikanischer Herkunft.

Warum?

Wenn Karim Benzema sagt, er sei stolz, in Saudi-Arabien zu spielen, dann bewirkt das etwas. Auch Koulibaly und Kanté und einige weitere Profis sind Muslime. Wäre Mesut Özil noch ein Topspieler, wäre er sicher ein Kandidat für Saudi-Arabien gewesen. Und würde der Ägypter Mo Salah vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien verkauft, würde das nochmal einen echten Kick geben. Ich bin mir sicher, dass er oder sein Management mit großer Wahrscheinlichkeit schon angefragt wurde.

Zur Person Mario Leo , 51, ist Autor des Buches „Kaufen Sie Ronaldo - wie Facebook, Instagram und Google den Profifuß-ball verändern“. Seine Firma „Result Sports“ (result-sports.com), eine Plattform für digitale Medien, führt er aus dem hessischen Büdingen. Die 20 Beschäftigten sitzen dort, in der Türkei, in Schottland und in Südafrika. Zu seinen Kunden gehören laut Selbstauskunft die Uefa, der Internationale Biathlon-Verband und viele weitere Klubs und Sportorganisationen. jcm BILD:PRIVAT

Jürgen Klopp wäre not amused.

Alles hat wohl seinen Preis. Wenn dafür eine halbe Milliarde Dollar fließen würde, schon. Da bin ich ziemlich sicher.

Nach den 222 Millionen Euro für Neymar und 180 Millionen für Mbappé durch das von Katar subventionierte Paris Saint-Germain hieß es, irgendwann muss das Ende der Fahnenstange doch erreicht sein. Welche Ablösen könnten in Zukunft für Spieler dieser Güteklasse aufgerufen werden, wenn sich die saudische Liga in der Welt etabliert?

Ich glaube, die werden zukünftig wieder ein bisschen sinken. Aber es passiert jetzt durch Saudi-Arabien das erste Mal überhaupt, dass Premier-League-Klubs ihre Spieler nicht mit Verlusten wieder verkaufen müssen, sondern erstmals Marktpreise oder gar mit Gewinn verkaufen können. Jetzt haben diese Klubs die Möglichkeit, Financial Fairplay völlig neu zu gestalten. Der FC Chelsea ist da besonders aktiv.

Der teuerste Transfer war bislang der Portugiese Ruben Neves, der für 55 Millionen Euro von Wolverhampton zu Al-Hilal gewechselt ist…

Die Ablösesummen sind eher moderat, aber die Gehälter sind astronomisch hoch. Das Teufelsrad, über das die Bundesliga seit Jahren diskutiert und Gehaltsobergrenzen fordert, wird durch den Vorstoß der Saudi Pro League komplett ad acta gelegt.

Die Klub-WM findet im Dezember in Saudi-Arabien statt. Passt das denn zusammen mit der Menschenrechtscharta, die sich die Fifa gegeben hat?

Die Menschenrechtscharta ist sehr wichtig, Saudi Arabien möchte anders wahrgenommen werden, aber man muss auch anerkennen: Die Arbeitsmigranten aus Bangladesch, Indien, Vietnam oder den Philippinen kommen ja nicht auf wackligen Booten in den Mittleren Osten.

Im Fall Saudi-Arabien gibt es allerdings einen gravierenden Unterschied zu Katar. Uns ist nicht bekannt, dass in Katar Menschen, die nicht einer Meinung mit dem politischen System sind, hingerichtet werden. Oder dass ein Journalist in die Botschaft von Istanbul gelockt und dann dort zerteilt und in Salzsäure aufgelöst wird. Das sind die abschreckenden Beispiele, die Saudi-Arabien betreffen.

Das ist richtig. Saudi-Arabien stellt sich gerade ins Schaufenster mit dem Wunsch nach Wandel, aber das Schaufenster ist blutverschmiert. Natürlich wird mit den Investitionen Sportwashing betrieben, um das Image nach innen und nach außen zu verbessern. Es geht aber auch und ganz besonders um eine gesellschaftliche Entwicklung. Die Anführer Saudi-Arabiens haben verstanden, dass Veränderungen im Land vollzogen werden müssen, um relevanter Teil der Weltgemeinschaft zu werden. Deswegen gibt es unter anderem auch den Produktbotschafter Lionel Messi und den Spieler Cristiano Ronaldo. Deren Management wird sicher nachgefragt haben, welchen mittel- und langfristigen Plan die Saudis verfolgen. Ronaldo baut Krankenhäuser und betreibt sehr viel soziales Engagement. Er will auch als Wirtschaftsmann nicht, dass sein Name oder sein Ruf beschädigt wird.

Wie gut ist die Saudi Pro League?

Hierzulande würde es in der Zweiten Bundesliga für die Topteams zu einem Platz zwischen acht und zehn reichen, denke ich. Ziel ist es natürlich auch, dass die einheimischen Talente an der Seite der neuverpflichteten Stars einen Entwicklungssprung machen und die Nationalmannschaft, die bei großen Turnieren stets früh ausscheidet, zu stärken. Allerdings ist (bisher) die Trainingsintensität in der Saudi Pro League auch aufgrund der Hitze eher bescheiden. Deshalb ist die saudische Nationalmannschaft bei Länderspielen in der Regel nach 60 Minuten wundgelaufen, müde und kassiert danach viele Tore.

Wie steht es mit der Fußballkultur? Ähnlich bescheiden wie in Katar?

Viel besser ist es nicht. Aber auch das wollen die Saudis ja ändern. Für die Generation Z der um die 20-Jährigen war es schlicht in der Vergangenheit nicht möglich, Stars aus der Nähe zu erleben. Mit dem Ankommen von Cristiano Ronaldo hat jeder Saudi-Klub 15 Prozent höhere Merchandisingeinnahmen erlöst. Al-Nassr noch viel, viel mehr. Und das wird mit der jetzigen Welle an Stars und Qualität weiter steigen.

Wie es scheint, hat Saudi-Arabien nun doch keine Chance auf die WM 2030, für die das Land sich ursprünglich mit Griechenland und Ägypten bewerben wollte. Wie schätzen Sie das ein?

Wenn für Saudi-Arabien eine realistische Chance schon für 2030 bestehen würde, würde die Fifa sich komplett unglaubwürdig machen. Asien ist erst 2038 oder 2042 wieder dran. Das haben die Saudis erkannt. Aber Saudi-Arabien ist natürlich ein Marktteilnehmer, der die Regeln völlig neu definiert mit seinem Kapital, das er in den Sportkreislauf pumpt. Vor allem Golf und Boxen profitieren davon schon neben dem Fußball. Verbände wie Basketball und Volleyball würden auch gern dabei sein. Die sehen ja auch: Da wird das Geld praktisch frisch gedruckt.