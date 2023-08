Das Robotaxi rollt vor

Von: Joachim Wille

Mit dem Robotaxi von Cruise (Bild) läuft nicht immer alles glatt. Vor kurzem blieb ein Fahrzeug sogar in nassem Beton stecken. © IMAGO/Achille Abboud

San Francisco ebnet den Weg für selbstfahrende Autos und löst damit auch Kritik aus.

Fahrerloses Fahren – Segen oder Fluch? Das ist noch offen. Manche Fachleute hoffen, dass damit die Unfallzahlen und die Klimabelastung deutlich sinken, weil die „Roboautos“ umsichtiger und sanfter fahren, Tempolimits einhalten und Privatautos ersetzen könnten. Andere Expert:innen befürchten eher negative Effekte: mehr Verkehr durch günstige Fahrpreise, ein Rückgang der Nutzung des öffentlichen Verkehrs und damit negative Folgen für den CO2-Ausstoß. Klar ist aber eines: Das autonome Fahren wird kommen – in den USA wurde nun ein Meilenstein dafür erreicht.

Im Bundestaat Kalifornien hat die zuständige Aufsichtsbehörde zwei Anbietern von autonomen Fahrdiensten eine erhebliche Ausweitung ihres Angebots erlaubt. Die Unternehmen Cruise und Waymo dürfen ihre „Robotaxis“ künftig unbeschränkt rund um die Uhr im gesamten Großraum von San Francisco kommerziell anbieten.

Bisher waren deren Angebote nur nachts respektive nur in einigen Stadtbezirken verfügbar, teils durften sie auch kein Geld von Fahrgästinnen und Fahrgästen nehmen. Cruise ist eine Sparte des US-Autokonzerns General Motors, Waymo eine Schwestergesellschaft des Internetkonzerns Google in der Holding Alphabet. Erwartet wird, dass entsprechende Genehmigungen auch in anderen Städten erteilt werden, wenn der kommerzielle Großversuch positiv verläuft – es also keine technischen Probleme oder Unfälle gibt. Anbieter Cruise sieht San Francisco als perfektes Testfeld für die Technik der Roboautos. Unternehmenschef Kyle Vogt sagte unlängst: „Wenn wir selbstfahrende Autos in einer Stadt wie San Francisco mit ihrem Nebel, Hügeln und Verkehr fahren lassen können, dann werden sie so gut wie überall funktionieren.“ Cruise und Waymo betreiben bisher Robotaxis auch schon in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona, Cruise zudem in Austin/Texas. Zwei bis drei weitere Standorte sind geplant

Beide Anbieter setzen derzeit serienmäßige Elektroautos ein, die zu „Selbstfahrern“ umgerüstet wurden, sie arbeiten aber auch an Wagen, die kein Lenkrad und keine Pedale mehr haben. Solche Fahrzeuge will künftig auch das Unternehmen Zoox einsetzen, das zum Amazon-Konzern gehört. Weltweit gibt es neue kommerzielle Anbieter von Robotaxis, aber die meisten sind in den USA und China. Bisher sind sie eher hohe Verlustbringer, doch das soll sich ändern. Cruise etwa peilt für 2025 einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar und für 2030 sogar schon 50 Milliarden an.

Folgen für Klima und Umwelt unklar

Die Entscheidung der kalifornischen Kommission für öffentliche Versorgungsbetriebe „pro oder contra Robotaxi“ war mehrfach vertagt worden. Sie fiel jetzt nach einer Anhörung, in der kontroverse Argumente ausgetauscht wurden. Unter anderem Vertreter:innen von Polizei und Feuerwehr sprachen sich gegen die Ausweitung aus, sie verwiesen darauf, dass im Weg stehende Robotaxis mehrfach Rettungseinsätze behindert hätten. In der Tat häufen sich die Pannen und die Fahrzeuge sorgen oft für Verkehrschaos. Die Befürworter:innen argumentierten jedoch, die Autos seien eine sicherere Alternative zu menschlichen Fahrer:innen, zudem ein wichtiger Impuls für San Franciscos Wirtschaft. Beim Thema Umwelt und Klima sehen Befürworter:innen Gewinne durch mehr Zeit- und Energieeffizienz.

„Robotaxis“ können beispielsweise mehrere Personen an verschiedenen Abfahrtsorten mit ähnlichen Fahrzielen aufnehmen und auf der spritsparendsten Route befördern. Denkbar ist, dass der Bedarf an Privatautos sinkt, wenn ähnliche Fahrzeiten erreicht werden und etwa der Parksuchverkehr wegfällt. Studien dazu, sowohl in den USA wie hierzulande, sehen die realistischen Chancen für eine Verkehrswende durch das autonome Fahren aber skeptisch.

Ein Forschungsteam der Universität Michigan ermittelte in einer Studie 2019, dass zwei Faktoren sogar mehr Verkehr erzeugen würden – erstens durch sinkende Kosten für die einzelnen Fahrten, zweitens durch die Möglichkeit, die Zeit im selbstfahrenden Pkw anderweitig produktiv zu nutzen, etwa durch am Laptop arbeiten, Filme schauen, Zeitungen oder Bücher lesen. Die zusätzlichen Fahrten könnten die von autonomen Fahrzeugen zu erzielenden Energieeinsparungen teilweise oder ganz ausgleichen.

Auch eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe aus dem gleichen Jahre kam zu dem Ergebnis, dass die positive Klimawirkung relativ gering ausfällt. Der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor werde durch Automatisierung und Vernetzung bis 2050 gegenüber einem Fall ohne diese neuen Technologien nur um 7,6 Prozent sinken. Zudem bestehe die Gefahr, dass sich der Verkehr von Bussen und Bahnen durch die Vorteile der Automatisierung, etwa die wegfallende Parkplatzsuche, hin zum Auto verlagert. In der Michigan-Studie wird vorgeschlagen, bei autonomen Autos wesentlich höhere Standards für die Energieeffizienz anzulegen.

„Gamechanger“ für den öffentlichen Verkehr?

Die Fraunhofer-Expert:innen wiederum mahnen, darauf zu achten, dass der Verkehr sich nicht vom öffentlichen hin zum Individualverkehr verlagert. Diesen „Rebound-Effekt“ gelte es zu vermeiden. Solange fahrerlose Autos, wie jetzt in San Francisco und zukünftig auch in deutschen Städten wie Hamburg, vor allem als Taxis oder gemeinschaftliche genutzte Kleinbusse unterwegs sind, dürfte sich diese Gefahr in Grenzen halten. Anders sieht es aus, wenn die Autobauer wie geplant über kurz oder lang alle Neuwagen mit der Selbstfahr-Technologie ausstatten.

Der Berliner Verkehrsprofessor Andreas Knie sieht in dieser Zwischenzeit die Chance, die Robotaxis zum „Gamechanger“ für den öffentlichen Verkehr zu machen. Als digitalisiertes Anruf-Sammeltaxi könnten dann alle mit einem solchen Fahrzeug bedient werden – vor allen Dingen auch die bisherigen Autofahrenden. Damit gebe es die Chance, die Zahl der Autos vor allem in den Städten zu verringern, sagte er der FR. Bisher überholten die USA und China Deutschland allerdings, wo sich die geplanten Versuche mit autonomen Fahrzeugen etwa in Offenbach, Darmstadt und München leider verzögerten. mit dpa