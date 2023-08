Das Misstrauen der Mapuche

Chile

Im Konflikt um die Ländereien der Indigenen sucht die chilenische Regierung eine friedliche Lösung. Die Opfer der bisherigen repressiven Politik reagieren skeptisch. Eine Reportage von Malte Seiwerth

Ein einsamer Radwagenpanzer rast auf einer Landstraße gen Horizont. Sein brummender Motor und die Abgaswolke zerstören die scheinbare ländliche Idylle im Süden Chiles. Hier, gut zwei Autostunden von der Hafenstadt Concepción entfernt, bilden Felder, Wiesen und mit Forstwäldern bepflanzte Hügel die Landschaft.

In einem Haus direkt neben der Landstraße lebt die Familie Llempi-Machacan. Rosa Machacan, eine indigene Mapuche, sitzt am Küchentisch und erzählt: „Ich träume immer noch davon, wie Kugeln auf mein Dach fallen und Militärs in mein Haus stürmen.“ Mit brüchiger Stimme beschreibt sie den Tag, an dem ihr Sohn Yordan Llempi von Marinesoldaten im Garten des eigenen Hauses erschossen wurde. Neben ihr sitzt ihr Ehemann, Rolando Llempi. Ihr zweiter Sohn schaut hin und wieder in die Küche, während er sich um seine Kinder kümmert.

Die Familie kämpft seit mehr als eineinhalb Jahren für Gerechtigkeit

„Sie behaupten, er sei ein Terrorist gewesen, doch das stimmt nicht“, sagt Rolando Machacan bestimmt. Die Familie kämpft seit mehr als eineinhalb Jahren für Gerechtigkeit; der Todesschuss war der bisher letzte in einem seit Jahrzehnten andauernden Konflikt. Es geht um die Zukunft der Ländereien der indigenen Mapuche und die Frage, wie der Staat mit der historischen Schuld umgehen soll.

Über die vergangenen Jahrzehnte haben sich die beteiligten Parteien radikalisiert. Militante Mapuche verüben regelmäßig Anschläge auf Forstunternehmen und Großgrundbesitzer. Seit 2020 herrscht der Ausnahmezustand in den betroffenen Gebieten. Das Militär ist für die Sicherheit und Kontrolle der öffentlichen Ordnung zuständig. Die Regierung versucht nun, mit einer neuen Kommission für Frieden und gegenseitiges Verständnis den Weg für eine institutionelle Lösung des Konflikts zu ebnen.

+ Rolando Llempi (l) und Rosa Machacan trauern um ihren Sohn. © Malte Seiwerth

Es geschah am 3. November 2021. Vor dem Haus der Familie Llempi protestierten Mapuche mit einer Straßenblockade. Roland Llempi erinnert sich: „Das ist ganz normal und kommt regelmäßig vor. Wenn die Straße blockiert ist, halten die Busse an einer Seite der Blockade und die Menschen laufen bis auf die andere Seite und nehmen den nächsten Bus.“ Die Polizei habe normalerweise solche Blockaden hingenommen, meint Llempi. „Die warten in der Ferne, bis die Leute von alleine wieder gehen.“

Doch dieses Mal war alles anders. Der zuständige Oberleutnant der Marine wollte mit aller Kraft die Straße räumen. Dafür schoss er zuerst mit Platzpatronen in die Luft und brachte damit die Situation außer Kontrolle. Wenig später bat er um die Bewilligung für den Einsatz von Kriegsmunition. Dies angeblich, weil die Soldaten aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Doch bis heute fehlt dafür jeglicher Beweis.

Die Aufnahmen der Funksprüche zeigen hingegen, wie der Oberleutnant ohne Rücksicht auf Unbeteiligte in die Gegend schoss. Dabei traf er mehrere dutzend Menschen, die später ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und Yordan Llempi, der sich im Garten des Hauses aufhielt.

„Er lag auf meinem Schoß und sagte mir immer wieder, dass er Schmerzen habe“, berichtet die Mutter

Die Mutter Rosa Machacan versuchte, ihren Sohn und mit dem Auto ins Krankenhaus zu bringen. „Er lag auf meinem Schoß und sagte mir immer wieder, dass er Schmerzen habe“, berichtet sie. Sie redet hastig, als wollte sie die Erinnerung an diesen Moment so schnell wie möglich hinter sich lassen. Das Auto kam nicht weit. Das Militär versperrte ihnen den Weg und hielt sie über mehrere kostbare Minuten hin fest. Erst danach konnten sie eine benachbarte Krankenstation ansteuern, auf der Yordan Llempi schließlich starb.

Todesfälle, Folter oder bleibende Schäden aufgrund von Schüssen durch die Polizei und Militär kommen in der Region immer wieder vor, sagt die Rechtsanwältin Karina Riquelme. Sie verteidigt die betroffenen Mapuche. Sie macht einen Kreislauf der Gewalt dafür verantwortlich. „Nach jedem Anschlag auf Forstbetriebe kommen die Großgrundbesitzer und verlangen eine harte Hand. Die Regierungen folgen diesem Ruf mit der Entsendung von mehr Militär- und Polizeieinheiten“, berichtet sie. Doch die neuen Einheiten kämen, ohne die Bedingungen vor Ort zu kennen und gingen davon aus, „alle Mapuche seien subversiv“, so Riquelme.

Seit Ende der 1980er Jahre kämpfen die Mapuche um Rückgabe der Ländereien

Seit den 1990er Jahren sind die Auracanía und die umliegenden Provinzen ein Pulverfass. Grund dafür ist die historische Landnahme durch den chilenischen Staat Ende des 19. Jahrhunderts, der das Gebiet der indigenen Mapuche besetzte und die Ländereien an europäische Siedler vergab. Die Mapuche wurden in Reservate vertrieben und bekamen für die neuen Ländereien Grundstückstitel. Im Jahr 2001 erkannte der chilenische Staat diesen Vorgang als Landraub und Vertreibung an. Zusätzlich stellte der damalige Bericht fest, dass viele Indigene von den Siedlern zusätzlich ihrer übrig gebliebenen Ländereien beraubt worden seien, durch Betrug oder Verschieben der Landmarkierungen.

Seit Ende der 1980er Jahre kämpfen die Mapuche um Rückgabe der Ländereien. Meist geht es dabei nur um die Gebiete, die ehemals als „Reservate“ gekennzeichnet wurden. Infolge des Berichts von 2001 setzte der chilenische Staat einen Fonds ein, der Ländereien aufkaufen und an Indigene verteilen soll. Auch die Familie von Yordan Llempi bekam so drei Hektar Land.

Doch der Prozess gehe viel zu langsam, kritisieren Mapuche, die meinen, dass es mit der derzeitigen Geschwindigkeit mehr als 100 Jahre bräuchte, um alle Ländereien zurückzugeben. Zudem herrscht auf dem Land bittere Armut. Die Region gehört zu den ärmsten Landstrichen Chiles. Vielen Familien fehlt es an Vertriebswegen für ihre Ernte, technischen Geräten und ausreichend Land, um davon leben zu können.

Der Präsident stellte eine achtköpfige Kommission für Frieden und gegenseitiges Verständnis vor

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, besetzen Mapuche Ländereien, bewaffnen sich teilweise und verüben Anschläge auf Siedler und Forstunternehmen. Dabei kam es auch zu Todesfällen - wie der des Ehepaares Werner Luchsinger und Viviane Mackay, die bei einem Brandanschlag auf ihr Haus 2013 ums Leben kamen.

Die neue linksreformistische Regierung unter Präsident Gabriel Boric übernahm bislang größtenteils die Sicherheitspolitik der Vorgängerregierung. Am 21. Juni, dem traditionellem Neujahrstag für die Indigenen, stellte der Präsident die achtköpfige Kommission für Frieden und gegenseitiges Verständnis vor. Vier Mapuche und vier Vertreter:innen von rechten Parteien und Unternehmen sollen gemeinsam auf Basis des Berichts von 2001 einen Weg für die Entschädigung finden.

Viel ist bislang nicht bekannt über die konkreten Forderungen der einzelnen Mitglieder. Die meisten lehnten es ab, Interviews zu geben. Für den Mapuche und Historiker Claudio Alvarado Lincopi ist dies keine Überraschung: „Ich denke, die Mitglieder tun gut daran, zuerst ihre Positionen zu klären und danach an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagt er bei einem Mittagessen im Zentrum der Landeshauptstadt Santiago.

Es fehle Vertrauen in den Staat, sagt der Historiker

Alvarado Lincopi war einst Berater der Präsidentin des ehemaligen Verfassungsrates, Elisa Loncón, die selber Mapuche ist. Bis Juli 2022 erarbeitete der Rat eine neue Verfassung, die den Indigenen in Chile deutlich mehr Rechte zugestanden hätte. Der Entwurf scheiterte am 4. September 2022 an der Urne. Auch viele Mapuche lehnten den Entwurf ab oder gingen erst gar nicht zur Wahl.

In Lincopis Augen liegt dies unter anderem am fehlenden Vertrauen in den Staat: „Zu häufig wurden über die vergangenen 30 Jahre große Versprechen gemacht, die man später nicht einhielt.“ Er glaubt aber auch, dass ein beträchtlicher Teil der Mapuche hinter einer institutionellen Lösung des Konflikts steht. Er sieht dies in den vergangenen Wahlen für den Verfassungsrat im Rahmen eines zweiten verfassungsgebenden Prozesses bestätigt: „Fast 400 000 Stimmen haben Kandidaten der Mapuche bekommen.“ Aufgrund des bestehenden Wahlgesetzes schaffte es schlussendlich nur einer in den Verfassungsrat.

Lincopi glaubt, die Kommission sei ein Anfang. „Wenn die Mitglieder der Kommission es schaffen, die Rückgabe der Ländereien zu beschleunigen, würde das einen enormen Vertrauensschub für zukünftige Kommissionen und die Suche nach einer institutionellen Lösung geben“, sagt er mit Überzeugung.

+ Historiker Lincopi. © Malte Seiwerth

Anwältin Riquelme hat hingegen wenig Vertrauen in die neue Kommission. „Die Mitglieder kommen ausschließlich aus einem Zirkel von Akteuren, die immer im Rahmen der offiziellen Politik gearbeitet haben. Indigene Gemeinschaften, die mehr Autonomie vom Staat haben wollen, wurden komplett außen vor gelassen“, sagt sie. Riquelme kritisiert zudem die Präsenz von politischen Akteuren, die durch rassistische Aussagen im öffentlichen Raum aufgefallen seien. Gemeint ist damit der ultrarechte Sebastián Naveillán. Er steht dem rechtsextremen Partido Republicano nahe, dessen Spitzenkandidat José Antonio Kast im Jahr 2021 die Stichwahl gegen Gabriel Boric verlor. Naveillán sieht sich als Vertreter der Siedler und Großgrundbesitzer der Region.

Naveillán sitzt in einem schicken Café der Regionalhauptstadt Temuco. Seine Worte sind bestimmt, seine Stimme so laut, dass das ganze Café mithören kann. Sie sind eine totale Absage an die Forderungen von Lincopin: „Ich bin gegen mehr Ländereien.“ Das Problem liegt für Naveillán ganz woanders.

„Es ist die Armut auf dem Land, wir müssen den Mapuche erlauben, ihre Ländereien zu verkaufen, um so den Wert zu steigern“, sagt der Politiker. Bereits 1972 verabschiedete die damalige sozialistische Regierung unter Präsident Salvador Allende ein Gesetz, das es verbietet, indigene Ländereien an Nicht-Indigene zu verkaufen. Diese Regelung sollte indigene Ländereien erhalten und vor Betrug durch Großgrundbesitzer schützen.

+ Politiker Naveillán. © Malte Seiwerth

Naveillán sagt hingegen: „Ich glaube nicht, dass es zu Landraub durch Siedler gekommen ist.“ Der Staat habe eine historische Schuld, auch jene, den Siedlern nicht gesagt zu haben, wem das Land vorher gehörte. „Wir Siedler kamen als einfache Handwerker und Landleute aus Europa nach Chile“, sagt Naveillán, der selber eigentlich kein Siedler ist – wie er später zugibt. Seine Familie kaufte sich in den 1960 Jahren Land in der Region.

Verständnis für die Radikalisierung der Mapuche hat er keines. „Wir müssen zwischen Mapuche und Terroristen unterscheiden“, fordert er. Gegen letztere sollte der Staat mit harter Hand vorgehen, Gespräche mit dieser Gruppe sollte es seiner Ansicht nach nicht geben.

Doch genau das wünscht sich der Historiker Lincopi: „Wir brauchen gemeinsame Gespräche“. Er stellt sich dabei einen Vorgang wie in Kolumbien vor, bei dem die beteiligten Akteure mit Opfern des Konflikts sprachen und um Entschuldigung baten. Dass es dazu bei dieser Kommission kommt, glaubt er nicht. „Vielleicht werden die weniger radikalen Rechten mit einzelnen Mapuche sprechen“, fügt er noch hinzu. Doch dass man sich mit dem zugefügten Leid befassen werde, sei unwahrscheinlich. Viel zu kurz sei der Zeitrahmen der Kommission und viel zu entgegengesetzt seien die Positionen. Bereits Ende 2024 soll die Kommission ihren Abschlussbericht vorlegen.

Familie Llempi fühlt sich vom Staat allein gelassen

Im einfachen Haus der Familie Llempi wirken die politischen Debatten der Kommission weit entfernt. Viel wichtiger sind die alltäglichen Erlebnisse. Yordan Llempi wurde erschossen, weil er Mapuche war, meint Rosa Machacan. Sie ruft die Worte des Oberleutnants in Erinnerung. „Ich habe diesen Indianer erschossen“, habe der despektierlich gesagt, als er gesehen habe, dass er Yordan getroffen hatte.

Nach dessen Tod kamen indigene Gemeinschaften aus dem Umland, um sich zu verabschieden. Sie erklärten Yordan Llempi posthum zum „Weichan“, einem Kämpfer, der im Konflikt mit dem chilenischen Staat starb. Vertreter der Gemeinde oder der Landesregierung hätten sich nicht bei ihnen gemeldet, sagt Rolando Llempi. Die Staatsanwaltschaft, die gegen die beteiligten Militärs ermittelt, bot psychologische Hilfe an, doch die Angehörigen warten bis heute auf den ersten Termin.

Das frustriert die Familie. Sie seien vom Staat allein gelassen worden, und obwohl die Beweise auf der Hand lägen, schleppt sich das Verfahren hin. Viel Hoffnung haben sie nicht. „Der Staat wird sich immer selbst verteidigen. Wir sind Mapuche und arm“, sagt Machacan.

Rechtsanwältin Riquelme hofft, dass weitere Ankündigungen der Regierung kommen. Dabei sollte sich diese auch um institutionalisierten Rassismus in den Sicherheitskräften und der Staatsanwaltschaft kümmern. „So lange kein Respekt gegenüber den Gemeinschaften herrscht, gibt es wenig Vorankommen“, meint Karina Riquelme.