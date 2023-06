Das letzte Zucken am Nil

Von: Johannes Dieterich

Teilen

Khartums Pflanzen des Grauens: verbogene Muniereisen nach einem Artillerieeinschlag. © AFP

Im Sudan wird der achte Versuch zu einer Waffenruhe unternommen. Fachleute befürchten den baldigen Zerfall des Staates.

Nach dem siebten gescheiterten Waffenstillstand im Sudan wird die Lage in Khartum und den Darfur-Provinzen immer schlimmer. In der Hauptstadt nehmen die Kämpfe zwischen den Streitkräften und den „Rapid Support Forces“ (RSF) an Heftigkeit offenbar zu: Am Mittwoch griffen RSF-Milizionäre den Militärkomplex Yarmouk an, die Gefechte um die größte Waffenschmiede des Landes hielten am Donnerstag an.

Die RSF-Miliz meldete die Einnahme Yarmouks, die Armee dementierte.

Am Montag wurden bei der Bombardierung des Campus der Afrika-Universität zehn kongolesische Flüchtlinge getötet, am Wochenende kamen beim Beschuss eines Marktes im Süden der Hauptstadt 28 Menschen ums Leben. Das britische Konfliktforschungsprojekt Acled geht von 1800 seit Ausbruch der Kämpfe vor acht Wochen getöteten Unbeteiligten aus. Die UN rechnet mit 1,5 Millionen Binnenvertriebenen.

Die RSF des Generals Mohamed Hamdan Dagalo (alias Hemeti) kontrollieren rund 90 Prozent Khartums. Sie werden von den Streitkräften unter General Abdel Fattah al-Burhan meist aus der Luft angegriffen. Ein Großangriff der Armee scheint bevorzustehen: Zu diesem Zweck seien am Rand von Khartum Truppen zusammengezogen worden, heißt es.

Sudankenner Eric Reeves hält es für wahrscheinlich, dass sich die RSF im Fall eines Großangriffs in ihre Hochburg, den Darfur, zurückzuziehen. Die Milizionäre hätten unter Khartums Bevölkerung zu wenig Unterstützung, um sich auf Dauer dort behaupten zu können. Die RSF sind berüchtigt für ihre Übergriffe: Sie plündern Geschäfte, entführen Menschen und vertreiben Familien aus ihren Wohnungen, auch von Vergewaltigungen wird berichtet.

Mumien geschändet

Angesichts der Kämpfe gelingt es Hilfsorganisationen nach wie vor nicht, die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die Lebensumstände in Khartum werden immer unerträglicher: Ganze Stadtteile Khartums sind seit Wochen ohne Wasser und Strom, Lebensmittel und Medikamente sind nur noch mit Mühe zu finden. In einem Mygona genannten Waisenhaus sollen seit Ausbruch der Kämpfe mehr als 70 Kinder verhungert oder in Folge von Krankheiten gestorben sein. Nach einem BBC-Bericht werden im Alban-Jadeed-Hospital Babys im Schein von Handys zur Welt gebracht.

Für Aufsehen sorgte auch die Plünderung des Nationalmuseums durch Milizionäre, von der Videos im Internet kursierten. Darin ist zu sehen, wie mit Mumien gefüllte Kisten geöffnet werden: Es handele sich um Opfer der Regierungstruppen, behaupten die Männer, offensichtlich ohne vom Alter (bis zu 4500 Jahre) der einbalsamierten Leichname zu wissen. Unterdessen wird aus dem Natural History Museum der Tod zahlreicher Tiere gemeldet, die seit Wochen nicht mehr gefüttert wurden. Weiteren Berichten zufolge brannte vergangene Woche die Bibliothek der Al-Ahlia-Universität in Omdurman nieder: Tausende von Büchern und alten Folianten sollen verloren sein.

Noch schlimmere Zustände werden aus dem Darfur gemeldet, wo sich nach einem Bericht der „New York Times“ apokalyptische Szenen abspielen: Die RSF überfielen täglich Dörfer und Städte mit afrikanisch-stämmiger Bevölkerung – die Mehrheit der Milizionäre sind arabischstämmig. Auf Satellitenbildern sind zahlreiche vollkommen ausgebrannte Siedlungen zu erkennen. Fast 100 000 Menschen flohen bereits ins Nachbarland Tschad, täglich kommen Tausende weitere dazu. Das von der Hilfsorganisation „Médecins Sans Frontières“ betriebene Krankenhaus in El Geneina, der Hauptstadt West-Darfurs, ist verwaist. Die noch verbliebenen Menschen zogen Gräben durch die Stadt, um RSF-Pickups zu stoppen. Hilfsorganisationen warten im Tschad auf ein Abflauen der Kämpfe, um die Bevölkerung im Darfur versorgen zu können. „Für uns ist der Darfur ein schwarzes Loch“, sagt der humanitäre UN-Beauftragte für den Sudan, Martin Griffiths.

Alle Hoffnung vergebens

Vom Sudan gingen „Schockwellen“ in die gesamte Region aus, meldet das UN-World-Food-Programme (WFP): Der Konflikt werde 2,5 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger treiben – über die fast 17 Millionen im Sudan hinaus, die schon vor dem Krieg der Generäle auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen waren. Derzeit erreicht das WFP offenbar weniger als eine Million hilfsbedürftiger Menschen.

Unterdessen gehen die Bemühungen der USA und Saudi-Arabiens weiter, die Konfliktparteien zu einem neuen Waffenstillstand zu bewegen – trotz der zunehmenden Kritik der zivilen Opposition. Sie verweist auf die fehlende Legitimation der Generäle als Vertreter des Staates: Von Gesprächen über die Zukunft des Sudans sollten sie deshalb ausgeschlossen werden. Der Direktor der New Yorker Weltfriedens-Stiftung, Alex de Waal, rief Washington dazu auf, die Bildung einer zivilen Regierung im Sudan voranzutreiben und die Generäle zu isolieren. „Der Sudan droht zu Tode zu bluten“, warnt der Sudan-Kenner: Inzwischen stelle sich die Frage, „ob dort in den kommenden Jahrzehnten überhaupt noch ein Leben möglich sein wird“.