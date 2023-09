Im Bundestag verabschiedet: Das Heizungsgesetz kommt

Von: Christine Dankbar

Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hatte vor der Sommerpause das Heizungsgesetz gestoppt. © dpa

Ein bisschen Selbstkritik und viel Selbstbewusstsein: Mit ihrer Mehrheit verabschieden die Ampelfraktionen das umstrittene Gesetz – zuvor wird heftig diskutiert.

Monatelang war es umstritten, jetzt wird es im Januar in Kraft treten: Zum Ende der ersten Parlamentswoche nach der Sommerpause ist das umstrittene Heizungsgesetz im Bundestag beschlossen worden - mit den Stimmen der Regierungsfraktionen und gegen jene der Union. Enthaltungen gab es bei der FPD. Er werde nicht zustimmen, twitterte etwa der Thüringer Abgeordnete Gerald Ullrich bereits vor Beginn der Debatte. Ein Grund: Als Marktwirtschaftler halte er das Gesetz für nicht notwendig.

So weit wollte in der mehr als zweistündigen Debatte nicht mal der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gehen. Er sprach als erster Oppositionspolitiker und geißelte dabei zunächst das Verfahren. Das Bundesverfassungsgericht habe die Verabschiedung des Gesetzes vor der Sommerpause untersagt, weil das Parlament nicht angemessen beteiligt gewesen sei, sagte er. Dennoch habe es seitdem „keine einzige Minute“ an weiterer Beratung gegeben. „Das ist eine Missachtung des Parlaments und des Verfassungsgerichts und vor allem der Bürgerinnen und Bürger“, so Dobrindt. „Die Menschen haben Angst, dass sie sich dieses Gesetz nicht leisten können.“

Heizungsgesetz: Schlagabtausch mit dem CDU-Abgeordneten Heilmann, der das Verfassungsgericht angerufen hatte

Vor ihm hatte die Fraktionsvorsitze der Grünen, Katharina Dröge, bereits eingeräumt, dass man den Bürger:innen zu viel Unsicherheit zugemutet habe. Für sie sei der Austausch von Heizungen in Privathäusern nun aber verlässlich planbar und auch finanzierbar. „Alle Formen energiefreundlichen Heizens werden möglich sein“, sagte sie. Es sei ein gutes Gesetz, auch wenn die Regierungsparteien sich den Weg dahin gegenseitig nicht leicht gemacht hätten: „Das müssen wir in Zukunft besser machen.“

Einen kleinen Schlagabtausch gab es bei der Rede des SPD-Abgeordneten Matthias Miersch zwischen diesem und dem CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann. Dieser hatte mit seiner Klage vor dem Bundesverfassungsgericht die Abstimmung vor der Sommerpause verhindert, Miersch erklärte, er habe danach Verbesserungsvorschläge der CDU und CSU zum Heizungsgesetz erwartet, doch da sei nichts gekommen. Thomas Heilmann verwies in einer Zwischenfrage darauf, er habe darauf gewartet, dass man diese Vorschläge im parlamentarischen Verfahren einbringen könne. „Aber es gab ja keine Ausschusssitzung mehr.“ Er kritisierte, dass in ganzen drei Monaten Sommerpause keine Sitzung des Klimaausschusses zustande gekommen sei, auch nicht in dieser ersten Sitzungswoche.

Heizungsgesetz: Habeck wehrt sich gegen Behauptungen, die er als falsch bezeichnet

Fehlendes Engagement der Ampelregierung bemängelte auch der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch. Er kritisierte, dass es auch jetzt noch kein fertiges Förderkonzept für Bürger:innen gebe, die ihre Heizung erneuern wollten. „Warum haben Sie eigentlich die Sommerpause nicht dafür genutzt?“, fragte er. Das sei Arroganz gegenüber Bürger:innen und Parlament. Unverantwortlich sei auch, was die Ampel den Mieter:innen zumute. Die Modernisierungszulage müsse abgeschafft werden, damit Wohnraum nicht noch teurer werde. Mit der Modernisierungszulage können Eigentümer:innen Umbaumaßnahmen auf die Miete umlegen.

Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck versuchte es nach eigenen Worten mit Sachaufklärung. Anders als Dobrindt behauptet habe, gebe es keine Fördergrenze von 15 000 Euro. Vielmehr liege diese bei 30 000 Euro - nur für den Heizungsbereich. Wird gleichzeitig gedämmt, seien sogar Förderungen bis zu 90 000 Euro möglich.

Habeck räumte ein, dass viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert seien. „Natürlich ist es etwas anderes, wenn Menschen konkret betroffen sind“, sagte er. Habeck widersprach erneut den Behauptungen der Opposition, dass durch die Maßnahmen des Heizungsgesetzes nur minimal CO2 gespart werde.

Heizungsgesetz: Von der AfD kam nichts Erhellendes

Den früheren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der seit dieser Legislaturperiode der Energieexperte der CDU-Fraktion ist, ließ das kalt. Er warf der Koalition vor, sie sei „eingebuddelt in Selbstzufriedenheit“. Das Gesetz sei ein „Konjunkturprogramm für Populisten“. Es sei kleinteilig und schaffe nur Unsicherheit.

AfD-Abgeordnete meldeten sich in der Debatte ebenfalls zu Wort, hatten aber nichts Erhellendes beizutragen. Habeck kommentierte dies auf seine Weise. Auf eine Frage der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, ob er eine Zwischenfrage der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch zulasse, antwortete er: „Selbstverständlich nicht. Wer den Klimawandel leugnet, sollte in dieser Debatte schweigen“.

In der Fraktion verlegte man sich daraufhin aufs Stören. So fragte Stephan Brandtner (AfD) den SPD-Abgeordneten Kevin Kühnert nach dessen Berufsabschluss und was ihn fürs Parlament befähige. Kühnert antwortete umgehend. Den Besucher:innen auf der Tribüne hatte Kühnert zuvor beruhigend zugerufen: „Wir sind nicht alle so“.

