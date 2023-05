„Das Anliegen ist bedeutsam“

Esken warnt vor überzogenem Vorgehen gegen „Letzte Generation“.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich kritisch über die Razzia gegen die „Letzte Generation“ geäußert. Zwar bestehe die Gefahr einer weiteren Radikalisierung der Bewegung, und deswegen sei es auch notwendig, dass die Sicherheitsbehörden das beobachteten, sagte Esken der Deutschen Presse-Agentur. „In unserem Rechtsstaat ist es aber wichtig, dass die angewandten Mittel der Behörden immer verhältnismäßig und nicht überzogen sind.“

Esken sagte, das Anliegen der Klimaschützer:innen sei durchaus bedeutsam, und sie könne die Ungeduld der jungen Menschen nachvollziehen. In der Dringlichkeit stecke aber die Gefahr einer Radikalisierung. „Denn auch wenn die Politik sich in den vergangenen Jahren erheblich bewegt hat und die Bewegung das als Erfolg werten könnte, erscheint aus dieser Dringlichkeitsbetrachtung heraus alles, was wir tun, zu wenig und zu spät.“ Zwar könne sie verstehen, dass viele über Blockaden auf Straßen verärgert seien. Aber die Politik müsse akzeptieren, „dass der Beitritt zu einer Partei und der Gang durch die Institutionen nicht der einzige Weg ist, sich politisch zu betätigen“.

Bevölkerung skeptisch

Polizei und Staatsanwaltschaft waren vergangene Woche mit einer Razzia gegen die „Letzte Generation“ vorgegangen. Dabei durchsuchten 170 Beamte 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern, wie Generalstaatsanwaltschaft München und Landeskriminalamt Bayern mitteilten.

83 Prozent der Bundesbürger:innen sind weiterhin der Meinung, dass die Proteste der „Letzten Generation“ dem Anliegen des Klimaschutzes eher schadeten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstagausgabe). 72 Prozent sind sogar überzeugt, dass die Aktivist:innen mit Protestaktionen wie Straßenblockaden dem Eintreten für mehr Klimaschutz „eindeutig“ einen Bärendienst erwiesen. Neun Prozent der Befragten vertraten die gegenteilige Ansicht, acht Prozent antworteten „unentschieden“.

Die mehrheitliche Ablehnung der Protestformen der „Letzten Generation“ erwies sich damit als konstant. Bei einer gleichlautenden Civey-Umfrage im November 2022 hatten ebenfalls mehr als acht von zehn Befragten geantwortet, dass die Aktionen der Gruppierung dem Klimaschutz-Anliegen ihrer Ansicht nach zuwiderliefen. In der Umfrage wurden laut Angaben der „Augsburger Allgemeinen“ die Antworten von 5019 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bundesbürger:innen berücksichtigt. (dpa/epd)