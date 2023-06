Darf Geld von einem Notfall zum anderen gehen?

Doris König (M), Vorsitzende des Zweiten Senats, und die Verfassungsrichter:innen Ulrich Maidowski (l), Christine Langenfeld (r) und Peter Müller im Verhandlungssaal des Bundesverfassungsgerichts. © dpa

In Karlsruhe verhandelt das Bundesverfassungsgerecht über eine Klage von CDU/CSU dagegen, Pandemie-bedingten Ausnahmen von der Schuldenbremse auf die Klimakatastrophe zu übertragen.

Das Bundesverfassungsgericht muss erstmals darüber entscheiden, unter welchen Voraussetzungen die im Grundgesetz verankerte Schuldengrenze ausnahmsweise überschritten werden darf. Am Mittwoch verhandelte der Zweite Senat über eine entsprechende Klage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Sie hält den Nachtragshaushalt der Ampelregierung für das Jahr 2021 für verfassungswidrig, weil die Schuldenbremse unberechtigt überschritten wurde. Es geht um 60 Milliarden Euro.

Vizepräsidentin Doris König sagte zu Verhandlungsbeginn, dass das Bundesverfassungsgericht damit Neuland betrete. Am Mittwoch wurde in Karlsruhe nur verhandelt, das Urteil wird frühestens in drei Monaten erwartet

Konkret kritisiert die Union, dass nicht benötigte Kredite zur Bewältigung der Corona-Krise nachträglich auf andere Zwecke übertragen wurden. Der Betrag von 60 Milliarden wurde als Sondervermögen für den Energie- und Klimafonds eingesetzt. Die Bundesregierung argumentierte damals, dass die Pandemie die Wirtschaft gelähmt hatte und Investitionen eingebrochen waren. Zur Bewältigung dieser Corona-Folgen müssten der Wirtschaft Impulse gegeben werden und Geld in Projekte zum Klimaschutz investiert werden.

Der Bundestag billigte die Umwidmung mehrheitlich im Februar 2022. Das zweite Nachtragshaushaltsgesetz wurde dann rückwirkend für den Haushalt 2021 beschlossen. Auch diese nachträgliche Einstellung in einen abgelaufenen Haushaltsplan wird von der Union angegriffen.

Die Bundesregierung verteidigte das Vorgehen in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe. Die Corona-Krise sei nicht nur eine akute Gesundheitskrise gewesen, sondern auch eine Krise der Wirtschaft.

Dass die Corona-Pandemie eine außergewöhnliche Notsituation war, die zur Kreditaufnahme über die Schuldenbremse hinaus berechtigte, bestritten die klagenden Unionsvertreter in Karlsruhe nicht. Aber das gelte eben nur für eine eng begrenzte Ausnahme.

Eine Ausweitung auf mittelbare Folgen einer Notsituation sei nicht vom Grundgesetz gedeckt, meint die Union. Konkret geht es um die 2009 ins Grundgesetz aufgenommene Regelung, dass bei „außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen“ Kreditobergrenzen überschritten werden können. Aber mittelbare wirtschaftliche Folgen einer Notlage könnten das Außerkraftsetzen der Schuldenbremse gerade nicht rechtfertigen. Auf jeden Fall hätte es eines erneuten Beschlusses des Bundestages bedurft; der hätte eine erneute Notsituation in Folge der Corona-Krise feststellen müssen. Allenfalls unter dieser Voraussetzung hätte das Sondervermögen in den dann aktuellen Haushalt von 2022 überführt werden dürfen.

Auch Bundesverfassungsrichter Peter Müller befürchtete eine Entgrenzung der Ausnahmeregelung, wenn auch wirtschaftliche Folgen einer Krise zur Verletzung der Schuldenbremse führen könnten. Dann sei zu befürchten, dass es „keine Grenze mehr für die Aufnahme von Schulden gibt.“

Verfassungsrichterin Christine Langenfeld sah das Gericht vor die Schwierigkeit gestellt, eine trennscharfe Abgrenzung zwischen einer unmittelbaren Notlage und einer mittelbaren Folge der Krise zu ziehen.

Der Prozessvertreter der Bundesregierung forderte, dass Bundesregierung und Bundestag doch auch Spielraum eingeräumt werden müsse.

Die Union hatte neben ihrer Klage ursprünglich auch den Antrag gestellt, das zweite Haushaltsgesetz bis zur endgültigen Entscheidung über die Klage zu stoppen. Diesen Eilantrag hatte der Zweite Senat im November 2022 unter früherer Besetzung zwar abgelehnt, aber deutliche Bedenken gegen den Nachtragshaushalt geäußert. Inzwischen sind zwei Mitglieder nach Ende ihrer Amtszeit ausgeschieden. An der Verhandlung vom Mittwoch nahmen nun die ihnen nachgefolgten Thomas Offenloch und Rhona Fetzer teil.