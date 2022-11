Wahl in Dänemark: Frederiksen gegen den konservativen Block

Von: Christian Stör

Teilen

Dänemark wählt am heutigen Dienstag ein neues Parlament. Regierungschefin Mette Frederiksen kämpft um ihr Amt. Der Newsticker.

Wahl in Dänemark: Frederiksen strebt ein Bündnis der Mitte an

Frederiksen strebt ein Bündnis der Mitte an Königsmacher: Moderate könnten Schlüsselrolle spielen

Moderate könnten Schlüsselrolle spielen Dieser News-Ticker zur Wahl in Dänemark wird aktualisiert.

Kopenhagen – Dänemark wählt am Dienstag (1. November) ein neues Parlament. Von 8.00 bis 20.00 Uhr haben knapp 4,3 Millionen Däninnen und Dänen die Gelegenheit, ihr Kreuzchen zu machen. Mit ersten Prognosen wird unmittelbar nach Schließung der Wahllokale am Abend gerechnet, mit einem vorläufigen Endergebnis im Laufe der Wahlnacht. Selten war so ungewiss, wie die nächste dänische Regierung aussehen wird.

Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen führt Dänemark seit ihrem Wahlsieg bei der letzten Dänemark-Wahl 2019 mit einer ausschließlich aus ihrer Partei bestehenden Minderheitsregierung. Frederiksen ist mit 44 Jahren eine der jüngsten Regierungschefinnen Europas. Sie hat Dänemark gut durch die Corona-Krise gelotst und setzt auf das Bild der starken Staatsfrau, auf die ihre Landsleute in Krisen vertrauen können.

Wahl in Dänemark: Frederiksen strebt ein Bündnis der Mitte an

Auch diesmal dürften die Sozialdemokraten wieder stärkste Kraft werden. Trotzdem müssen sie um den Machterhalt zittern. Teilte sich die dänische Politik bisher im Wesentlichen in ein linksgerichtetes rotes Lager und einen blauen Mitte-rechts-Block auf, so haben zwei neue Parteien alles in Dänemark über den Haufen geworfen. Deshalb peilt Frederiksen eine breite Regierung über die traditionellen Blockgrenzen hinweg an. In Dänemark wäre solch eine Konstellation eine Seltenheit.

Mette Frederiksen ist Ministerpräsidentin von Dänemark. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Das Mitte-rechts-Bündnis will davon aber nichts hören. Dieser blaue Block wird vom Chef der liberal-konservativen Partei Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, angeführt. Er besteht aus gleich sechs liberalen, konservativen und rechten Parteien. Darunter ist die tief in der Krise steckende rechtspopulistische Dänische Volkspartei: Sie war 2015 auf satte 21,1 Prozent gekommen, 2019 dann auf 8,7 Prozent abgestürzt - und könnte nun unter Umständen sogar an der niedrigen Zwei-Prozent-Hürde zum Einzug ins Parlament scheitern. Das liegt zum einen an parteiinternem Streit, zum anderen aber auch daran, dass das Thema Einwanderung im Wahlkampf kaum eine Rolle spielte.

Wahl in Dänemark: Moderate könnten Schlüsselrolle spielen

Gleich zwei frühere Spitzenpolitiker sind 2021 bei der ebenfalls kriselnden Venstre ausgetreten, um ihre eigenen Parteien zu gründen. Die frühere Ausländerministerin Inger Støjberg hat die sogenannten Dänemarkdemokraten gegründet, Ex-Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen die Moderaten. Viele eigentliche Venstre-Wähler zieht es nun zu diesen beiden Parteien hin.

Besonders Løkke könnte den politischen Status quo bei der Wahl kräftig aufmischen: Während sich Støjberg in den blauen Block einordnete, steht der frühere Ministerpräsident genau zwischen den politischen Lagern. Umfragen deuten darauf hin, dass sowohl der linke als auch der rechte Block ohne die Moderaten auf keine Mehrheit kommt. Das könnte Løkke die Schlüsselrolle des Königsmachers geben.

Das dänische Parlament in Kopenhagen hat 179 Sitze. Jeweils zwei davon sind für Repräsentanten Grönlands und der Färöer-Inseln bestimmt, die beide offiziell zum dänischen Königreich zählen. Wegen eines Gedenktages für auf See verstorbene Färinger durften die rund 38.000 Wahlberechtigten auf den Färöern bereits am Montag abstimmen. (cs/dpa)