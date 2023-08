Dänemark will Koranverbrennungen verbieten: Spitzenpolitikerin erwartet jetzt mehr Druck auf Schweden

Nach Protesten in muslimischen Staaten

In Schweden herrscht wegen der Koranverbrennungen höchste Terrorgefahr. Dänemark will es nicht so weit kommen lassen – und setzt den Nachbarn unter Druck.

Kopenhagen – Dänemark will Koranverbrennungen verbieten und unter Strafe stellen. Künftig sei das öffentliche Verbrennen des Korans eine Straftat, sagte laut übereinstimmenden Medienberichten der dänische Justizminister Peter Hummelgaard am Freitagmittag (25. August) in Kopenhagen. Auf einer Pressekonferenz stellte er gemeinsam mit seinen Kabinettskollegen Lars Løkke Rasmussen (Außen) und Jakob Ellemann-Jensen (Verteidigung) der Öffentlichkeit die entsprechenden Pläne der dänischen Regierung vor.

Dänemark: Verbot von Koranverbrennungen ist „ein wichtiges politisches Signal an die Welt“

Der Gesetzentwurf sehe ein Verbot der „unangemessenen Behandlung von Gegenständen von erheblicher religiöser Bedeutung für eine Religionsgemeinschaft“ vor, so Hummelgaard. Der Entwurf gelte auch für andere heilige Schriften wie die Bibel oder die Thora und für religiöse Symbole wie das Kreuz. Er umfasse auch das Zertrampeln oder sonstige Schändungen dieser Gegenstände in der Öffentlichkeit, nicht aber satirische Veröffentlichungen. Bei Verstößen gegen das Gesetz sollen bis zu zwei Jahre Gefängnis drohen.

Justizminister Hummegaard begann die Pressekonferenz damit, dass er Koranverbrennungen als „sinnlose Beleidigungen“ bezeichnete. „Das sind Spotthandlungen, die der Sicherheit der Dänen sowohl im Ausland als auch im Inland schaden“, sagte er. Ihr einziger Zweck sei es, „Zwietracht und Hass zu schüren“. Bei dem geplanten Gesetz gehe es nicht darum, was man denken und sagen dürfe, sondern um zivilere Wege, sich auszudrücken. Außenminister Lars Løkke Rasmussen sprach von einem „wichtigen politischen Signal an die Welt“.

Koranverbrennungen in Dänemark und Schweden sorgen für internationale Spannungen

Seit Anfang diesen Jahres hatten mehrere öffentliche Koranverbrennungen in Dänemark und vor allem in Schweden für internationale Spannungen zwischen den skandinavischen Ländern und muslimisch geprägten Staaten gesorgt. Erst am Dienstag (22. August) wurde der Geschäftsträger der dänischen Botschaft in Ankara zum wiederholten Male in das türkische Außenministerium einbestellt, wie die Hürriyet Daily News berichtete.



Anlass war eine erneute Koranverbrennung vor der türkischen Botschaft in Kopenhagen. Der dänische Diplomat wurde daran erinnert, dass „die Türkei diese Aktionen entschieden verurteilt und dagegen protestiert“. Ankara forderte von den dänischen Behörden, umgehend konkrete Schritte gegen die Koranverbrennungen zu unternehmen.

Bereits Anfang des Jahres kam es auch in Schweden zu islamfeindlichen Demonstrationen, bei denen vor der türkischen Botschaft in Stockholm ebenfalls Ausgaben des Koran verbrannt wurden. Schon damals hatte die Regierung in Ankara den schwedischen Botschafter einbestellt, um die „provokative Aktion zu verurteilen, die eindeutig ein Hassverbrechen darstellt.“ Zwischenzeitlich bedrohten die Koranverbrennungen in Stockholm sogar den Nato-Beitritt Schwedens.

In Schweden gilt die zweithöchste Terrorwarnstufe – Dänemark will gegensteuern

Der Protest gegen Schweden äußerte sich aber noch drastischer. Ende Juli wurde sogar die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt, nachdem die Botschafterin von der irakischen Regierung ausgewiesen worden war. In Schweden gilt laut dem Tagesspiegel seit Mitte August die zweithöchste Terrorwarnstufe. Unter anderem hatte das Terrornetzwerk Al-Kaida zu Anschlägen gegen Dänemark und Schweden aufgerufen, wie die dpa berichtete.

Dänemark, wo die Terrorgefahr über den Sommer ebenfalls gestiegen ist, will es offenbar gar nicht erst so weit kommen lassen und reagiert mit dem geplanten Gesetz nun auf die internationalen Spannungen. Die Meinungsfreiheit ist in Dänemark traditionell so weit gefasst, dass bisher auch das öffentliche Verbrennen religiöser Schriften toleriert wurde.

Aus demselben Grund sind auch in Schweden öffentliche Koranverbrennungen erlaubt. Das Land ist sehr stolz auf seine großzügig gefasste Presse- und Meinungsfreiheit, die bis in das späte 18. Jahrhundert zurückreicht. Angesichts der scharfen Kritik, der eskalierenden Proteste und der offiziellen Protestnoten aus islamischen Ländern setzt aber auch in Schweden ein Umdenken ein.

Ex-Ministerpräsidentin: Dänische Entscheidung ist für Schweden eine „sehr schwierige Situation“

In Stockholm wurde die Entscheidung aus Kopenhagen, Koranverbrennungen künftig zu kriminalisieren, daher aufmerksam verfolgt. Gegenüber schwedischen Medien sagte die ehemalige Ministerpräsidentin des Landes und aktuelle Oppositionsführerin Magdalena Andersson, dass die dänische Entscheidung für Schweden ein Problem darstelle.

Bisher haben sich die beiden skandinavischen Länder in dieser „Korankrise“ gegenseitig den Rücken stärken können, sagte die schwedische Spitzenpolitikerin. Nun werde Stockholm künftig alleine dastehen, was das Land in eine „sehr schwierige Situation“ bringen werde. „Die Augen der Welt werden auf uns gerichtet sein“, so Andersson. Sie erwartet von der schwedischen Regierung eine Klarstellung, wie sie die Sicherheit der Schweden zu gewährleistend gedenkt.

Gleichzeitig äußerte sie aber auch Zweifel, ob der dänische Weg auch für Schweden gangbar ist. Noch sei es zu früh, den Gesetzentwurf abschließend zu bewerten, „da wir ihn gerade erste gesehen haben“. Es sei aber auch unklar, ob ein vergleichbares Gesetz in Schweden überhaupt umsetzbar wäre.

