CSU-Generalsekretär fordert Schnellverfahren gegen Klima-Aktivist:innen - Fachleute kritisieren Vorschlag

Von: Bedrettin Bölükbasi

Martin Huber. (Archivbild) © Frank Hoermann / IMAGO

Klima-Aktivist:innen sorgen mit ihren Aktionen immer wieder für Aufruhr. CSU-Generalsekretär Huber spricht sich jetzt für ein hartes Vorgehen in Form von Schnellverfahren aus.

München – Mit ihren Aktionen wollen sie auf den Klimawandel sowie die Zerstörung der Umwelt aufmerksam machen und die Öffentlichkeit dazu bewegen, zu handeln: Klimaaktivist:innen, die von vielen auch als Klima-Kleber bezeichnet werden, da sie sich auf Straßen kleben und sie blockieren. Nicht bei allen kommen ihre Aktionen gut an. So etwa auch bei CSU-Generalsekretär Martin Huber, der eine verbale Attacke gegen die Aktivist:innen startete. Er fordert ein hartes Durchgreifen.

Schnellverfahren gegen Klima-Aktivist:innen - CSU-Politiker Huber stellt neue Forderung

Huber hat nun Schnellverfahren gegen die Klima-Aktivist:innen gefordert, die sich an Straßen festkleben. „Wer morgens auf der Straße klebt, soll abends vor einem Richter stehen. Klimakleber sind keine Aktivisten, sondern Straftäter“, wütete er gegenüber der Rheinischen Post. Wer billigend in Kauf nehme, dass Rettungswagen blockiert werden, „der ist kriminell und nimmt die Gefährdung von Menschenleben in Kauf“, sagte der CSU-Politiker. Er erwarte von den Grünen eine „klipp und klare Distanzierung“.

Huber ist mit seinen Aussagen nicht allein. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) unterstützt die Forderung nach Schnellverfahren gegen Klimaaktivist:innen. „Beschleunigte Verfahren sind aus Sicht der GdP grundsätzlich eine gute Methode, schneller Urteile zu bewirken und den Ermittlungsaufwand aufs Erforderlichste zu reduzieren“, sagte GdP-Bundeschef Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Straftäter der Letzten Generation müssten so schnell es gehe zur Rechenschaft gezogen werden.

Kritik an Aussagen des CSU-Generalsekretärs: Sachverhalt für Schnellverfahren muss eindeutig sein

Doch so einfach, wie sich das Huber und seine Unterstützer vorstellen, geht es nicht zu. Denn Schnellverfahren eignen sich nur in Fällen, in denen der Sachverhalt eindeutig ist. Doch wie Strafverteidiger Lukas Theune vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein e.V. (RAV) gegenüber dem Magazin Stern erklärte, ist das selten der Fall. Bei der Blockade eines Rettungswagens beispielsweise ist nicht immer eindeutig, ob die Klima-Aktivisten auch wirklich verantwortlich sind oder ob andere Faktoren für die Verspätung ausschlaggebend waren. Die Strafprozessordnung ermöglicht es der Staatsanwaltschaft, einen Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren zu stellen, wenn die Sache aufgrund des einfachen Sachverhalts oder der klaren Beweislage zur sofortigen Verhandlung geeignet ist. Das Schnellgericht darf Beschuldigte maximal zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilen.

Kritik an Hubers Vorstoß kam auch aus dem Richterbund. Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Sven Rebehn, forderte mehr Personal für die Justiz. Denn wegen des Personalmangels halten Fachleute viele Schnellverfahren ohnehin für schwer umsetzbar, wie der RND berichtet. „Es ist wenig überzeugend, wenn Politiker am Sonntag mit entschlossener Pose nach dem starken Rechtsstaat rufen, Montag bis Samstag aber zu wenig dafür tun“, betonte Rebehn und unterstrich zudem, dass die von Huber geforderte Maßnahme sehr personalaufwändig sei. (bb/dpa)