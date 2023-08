Country-Sänger distanziert sich

Von: Thomas Spang

Oliver Anthony ist mit seinem Protestsong auch persönlich sehr (erfolg)reich geworden. © IMAGO/ABACAPRESS

Oliver Anthony erklärt, mit seinem Erfolgssong „Rich Men North of Richmond“ nicht nur für die Republikaner zu stehen.

Der eben noch obskure Country-Barde versteht sich erstaunlich gut auf die Vermarktung seines kometenhaften Aufstiegs. Von dem olivgrünen „Goochland“ Country T-Shirt über den blauen Klappstuhl in dem Video bis zu den drei Hunden bedient der 31-jährige Sänger alle Klischees. Wie auch sein Übernacht-Hit „Rich Men North of Richmond“ eine Vertonung populistischer Beschwerden über ‚die da oben‘ ist.

Darin grollt er über die Eliten nördlich der Hauptstadt des südlich von Washington DC Staates Virgina. Die wollen demnach „die totale Kontrolle haben, wollen wissen, was du denkst, wollen wissen, was du tust.“ Kritische Stimmen hören darin Untertöne der QAnon-Verschwörungstheorie und weisen auf die Polemik sozial Schwache und Migrant:innen hin.

Jetzt ist der Kerl im zerzausten Holzfäller-Look, der mit bürgerlichem Namen Christopher Anthony Lunsford heißt, dank des am 8. August veröffentlichten, eigenproduzierten Protest-Songs selbst ein reicher Mann. Allein auf YouTube wurde er mehr als 44 Millionen mal abgespielt. Hinzu kommen Millionen Aufrufe auf anderen Plattformen. Gewiss half dabei auch die Dauerpromotion beim Sender FOX und in anderen rechten Medien, die „Rich Men North of Richmond“ zur Anti-Establishment-Hymne stilisierten. Mit sicherem Instinkt für zusätzliche Schlagzeilen reagierte der Country-Sänger mit einem hinter dem Steuer seines Trucks aufgenommen Video auf die Vereinnahmung. „Ich habe den Song über diese Leute geschrieben“, sagt er mit Blick auf die Teilnehmer der republikanischen Vorwahl-Debatte, an der Trump nicht teilnahm und bei der das Lied zur Sprache kam und etwa von Floridas Gouverneur Ron DeSantis in Beschlag genommen wurde.

Es sei nervig, dass bestimmte Leute „vorgeben, als wären wir Kumpel und als würden wir denselben Kampf führen, als würden wir versuchen, dieselbe Botschaft zu senden“. Sein Anliegen sei „viel größer“ als Kritik an Biden. Die Hymne für die Republikaner, zu der das Lied avanciert ist, habe es nicht sein sollen, obwohl es viele von deren Slogans aufgreift.

Bei einem Konzert auf einem Golfplatz im benachbarten North Carolina gingen dafür Baseball-Kappen mit „Oliver Anthony for President“, T-Shirts mit Zitaten aus seinen Songs und Aufkleber weg wie warme Semmeln. Und es gibt mit „Aint Gotta Dollar“ auch schon einen Nachfolgehit, der auf den zweiten Platz der Charts aufstieg.