Öffnungsdebatte vor Corona-Gipfel: Habeck und Lauterbach warnen, Söder fordert Stufenplan

Eineinhalb Wochen vor dem nächsten Corona-Gipfel flammt die Öffnungsdebatte neu auf. Sind Lockerungen möglich? Aus Bayern kommt Druck auf die Ampel.

Berlin - Während die Corona-Infektionszahlen in Deutschland von Rekord zu Rekord eilen*, entbrennt erneut eine Debatte um den richtigen Kurs in der Pandemie. Vizekanzler Robert Habeck* (Grüne*) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach* (SPD*) warnen vor voreiligen Lockerungen, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert hingegen bereits jetzt einen Stufenplan, der weitere Öffnungsschritte erlaubt. Auch der Ampel-Koalitionspartner FDP* drängt auf mildere Einschränkungen. Hintergrund der Diskussion ist, dass die Omikron-Variante* sich zwar rasant ausbreitet, das Gesundheitssystem bislang aber Stand hält.

„Unsere Strategie ist bisher gut aufgegangen“, sagte Lauterbach am Sonntag (06.02.2022) in der Bild am Sonntag. Mit gezielten Corona-Maßnahmen und Booster-Impfungen sei es gelungen, Alte und Vorerkrankte zu schützen. „Wenn wir aber jetzt zu früh lockern, stellen wir unseren eigenen Erfolg unnötig infrage und riskieren neue, gefährliche Infektionen und eine Verlängerung der Welle.“ Der Bundesgesundheitsminister und Mediziner sieht ein Risiko, dass Deutschland das, was „in Wochen aufgebaut“ wurde, innerhalb von „Tagen“ verspielen könnte.

Robert Habeck: Lockerungen der Corona-Regeln erst „zum richtigen Zeitpunkt“

„Natürlich brauchen wir eine Öffnungsperspektive, aber die Lockerungen müssen zum richtigen Zeitpunkt kommen“, sagte Grünen-Politiker Habeck den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem Beitrag, der am Montag (07.02.2022) erscheinen soll. Noch sei die Omikron-Welle „nicht gebrochen“. Was zukünftige Erleichterungen angeht, plädiert Habeck für ein einheitliches Vorgehen. „Ich halte es für wichtig, dass wir die einzelnen Schritte, was kommt zuerst, miteinander abstimmen“, so der O-Ton. Die Corona-Regeln der Bundesländer unterscheiden sich teils deutlich voneinander. So kippte Hessen beispielsweise jüngst die 2G-Kontrollen im gesamten Handel, andere Länder zeigen sich zögerlicher.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie* sieht Bundeswirtschaftsminister Habeck „Grund zu vorsichtiger Hoffnung“, auch wenn es in Deutschland eine vergleichsweise niedrige Impfrate gerade in der älteren Bevölkerung gebe. Zudem stellte er abermals eine Verlängerung der Corona-Hilfen über März hinaus in Aussicht. Die Wirtschaftshilfen würden zur Verfügung gestellt, „so lange es nötig ist“, sagte er. „Sollte es nötig sein, sie erneut zu verlängern, um das Überleben hart betroffener Betriebe zu sichern, dann tun wir das, und dann werden die nötigen Gelder bereitstehen.“

Corona-Gipfel wirft Schatten voraus: Markus Söder will Plan für Lockerungen

Für den 16. Februar ist das nächste Spitzengespräch – besser bekannt als „Corona-Gipfel“ – zwischen den Ministerpräsident:innen und Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) geplant. Dort dürften bundesweite Lockerungen ein Thema werden. Am 24. Januar hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, „Öffnungsperspektiven“ zu entwickeln, sobald eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. Gesundheitsminister und Mediziner Lauterbach hatte mehrfach erklärt, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in Deutschland wahrscheinlich Mitte Februar erreicht sein dürfte. Nun, da dieser Zeitpunkt näher rückt, mehreren sich die Rufe nach mehr Freiheiten.

Einer, der laut ruft, ist der bayerische Ministerpräsident und CSU*-Chef Markus Söder*. Er wünscht sich von der rot-grün-gelben Bundesregierung einen Öffnungsplan. „Wenn wir uns sicher sein können, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dürfen Freiheitsrechte nicht mehr wie in anderen Phasen der Pandemie zurückstehen“, sagte der Christdemokrat der Bild am Sonntag. „Wir sollten bei Kultur, Sport und Handel weitere Öffnungsschritte angehen, wenn die Krankenhauszahlen stabil bleiben.“ Der „konsequente Einsatz“ von FFP2-Masken erlaube die Rücknahme von Kontaktbeschränkungen. Söder: „Dazu muss der Bund einen Stufenplan vorlegen.“

Lockerungen der Corona-Regeln: Streit droht in der Ampel-Koalition

Ein Sprecher der Bundesregierung hatte am Mittwoch (02.02.2022) die Hoffnung auf baldige Lockerungen gedämpft. Er sehe keinen Anlass, bereits für die nächste Beratung der Spitzen von Bund und Ländern am 16. Februar einen Lockerungsfahrplan aufzustellen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Diese Haltung dürfte für Unmut bei Teilen der jungen Ampel-Koalition* sorgen, denn die FDP befürwortet Lockerungen bereits seit Längerem. Finanzminister und Parteichef Christian Lindner* (FDP) verwies kürzlich darauf, dass die gesetzlichen Grundlagen der aktuellen Corona-Maßnahmen ohnehin am 19. März auslaufen.

Zum Streitpunkt könnte sich für die Bundesregierung außerdem die Position an der Spitze des Robert Koch-Institutes (RKI) entwickeln. Der designierte FDP-Generalsekretär distanzierte sich jüngst öffentlich von RKI-Chef Lothar Wieler, dem er wiederholte „Verfehlungen" vorwarf und öffentlich das Vertrauen entzog. Politiker:innen aus der ersten Reihe des grünen Koalitionspartners solidarisierten sich daraufhin mit Wieler, auch Kanzler Scholz machte seine Position klar.

