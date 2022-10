Lauterbach stellt neue Corona-Impfkampagne vor

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. © Kay Nietfeld/dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt am Freitag die neue Impfkampagne vor. Er äußerte sich angesichts der steigenden Infektionszahlen besorgt.

Berlin – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt am heutigen Freitag (14. Oktober) in Berlin die neue Impf- und Corona-Kampagne vor. Mit auf dem Podium der Bundespressekonferenz sitzt unter anderem die Publizistin Margarete Stokowski, die sich unter anderem für mehr Hilfe für Long-Covid-Patienten eingesetzt hatte. Derzeit breiten sich die Ansteckungen mit dem Corona-Virus in Deutschland wieder schneller aus. Lauterbach hatte zuvor mitgeteilt, nötig sei es, mehr für das Impfen zu werben.

Corona-Virus: Zweite Auffrischung für Risikogruppen

Im Blick stehen besonders zweite Impf-Auffrischungen. In der Risikogruppe der Über-60-Jährigen haben bisher weniger als 30 Prozent eine vierte Corona-Impfung bekommen. Unterstützung bekommt Lauterbach auch vom Ärzteverband Marburger Bund. Auch dieser rief angesichts der aktuellen Entwicklung zum Gegensteuern auf und wies auf eine hohe Belastung in Kliniken hin.

Lauterbach forderte auch die Bundesländer zum Handeln auf. „Wir wollen keine Panik schüren, wir wollen die Länder auch nicht gängeln.“ Es müsse aber schon darauf hingewiesen werden: „Irgendwann müssen die Länder sich überlegen, wäre es nicht doch besser, die Maskenpflicht einzuführen,“ so Lauterbach.

Corona-Virus: Infektionen nehmen zu

Die derzeitige Lage: Das Corona-Infektionsgeschehen zieht tendenziell weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 760,1 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 793,8 gelegen (Vorwoche: 577,5; Vormonat: 236,2). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. (Erkan Pehlivan/dpa)