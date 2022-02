Nach FDP-Schelte gegen RKI-Chef Wieler brodelt es in der Ampel-Koalition

Corona-Politik

Aus der FDP-Spitze kommt heftige Kritik an RKI-Präsident Lothar Wieler. Vor allem die Grünen springen diesem aber bei. Auch aus dem Kanzleramt gibt es ein Signal.

Berlin – Nach der FDP-Kritik an RKI-Chef Lothar Wieler brodelt es in der Ampel-Koalition*. Auf Twitter stellten sich am Samstag (05.02.2022) einflussreiche Grünen-Politiker:innen öffentlich hinter den Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI). Auch Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD*) soll sich auf die Seite des 60-Jährigen geschlagen haben, von dem sich die Liberalen jüngst medienwirksam distanzierten. Auslöser des Streits war die Entscheidung, den Genesenenstatus von sechs auf drei Monate zu verkürzen. Die Freien Demokraten werten diesen Mitte Januar erfolgten Schritt offenkundig als RKI-Alleingang.

Bereits damals forderte FDP-Fraktionschef Christian Dürr, dass künftig das Parlament wieder über den Genesenenstatus entscheiden solle. Das RKI habe „quasi nebenbei mit einem Federstrich und ohne jegliche Ankündigung“ die Verkürzung der Genesenenfrist festgelegt, monierte nun der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai im Gespräch mit dem Spiegel. Er habe „großen Respekt“ vor den Leistungen des Institutschefs Wieler in der Pandemie. Aber dieser könne sich „des Vertrauens der FDP“ aufgrund dieser „neuerlichen Verfehlung, die ja leider keinen Einzelfall darstellt, nicht mehr sicher sein“.

Streit um RKI-Chef Wieler: Prominenter Grünen-Politiker geht FDP an

Der Grünen-Gesundheitsexperte* Janosch Dahmen verteidigte Wieler auf Twitter. Der RKI-Chef verdiene Respekt und Dank für seinen „unermüdlichen und professionellen“ Einsatz in der Corona-Pandemie*. „Seine Expertise ist von unschätzbarem Wert. Ohne ihn stünden wir heute viel schlechter da.“ An die Ampel-Koalitionspartner der FDP gerichtet schrieb Dahmen: „Wer verantwortlich ein Land regieren möchte, sollte verantwortlich mit der eigenen Exekutive umgehen. Menschen öffentlich ‚anzuzählen‘ ist nicht nur unverantwortlich, sondern so geht man einfach nicht miteinander um!“

Lothar #Wieler verdient Respekt und Dank für seinen unermüdlichen und professionellen Einsatz in dieser Pandemie. Seine Expertise ist von unschätzbarem Wert. Ohne ihn stünden wir heute viel schlechter da. pic.twitter.com/Nlpj4AkSEE — Janosch Dahmen (@janoschdahmen) February 5, 2022

Ähnlich unmissverständlich positionierte sich die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, die über den Kurznachrichtendienst mitteilte, Wieler habe in der Corona-Pandemie „unfassbar viel geleistet“. Die „Expertise, die Fachlichkeit, die Standhaftigkeit bei Angriffen vom (sic) Wissenschaftsfeinden“ verdiene Respekt. Die Arbeit des RKI-Präsidenten sei „weit über das Selbstverständliche“ hinausgegangen. Anders als Parteifreund Dahmen sparte sich Göring-Eckardt allerdings eine direkte Spitze gegen den Koalitionspartner FDP.

Streit über RKI-Chef Wieler: Kanzleramt kurz angebunden, aber deutlich

Dass in Sachen Corona-Politik in der Ampel-Koalition Uneinigkeit herrscht, wird in den Debatten immer wieder deutlich – nicht nur, was die mögliche, aber heftig umstrittene Impfpflicht anbetrifft*. Vor allem die FDP als kleinster Koalitionspartner drängte zuletzt auf Lockerungen der Corona-Regeln, während Scholz noch abbremste. Derweil wird die Kritik am Bundeskanzler für dessen mutmaßliche Zögerlichkeit lauter. Am Samstag stellte etwa Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einem Interview die Führungskraft des SPD-Politikers infrage.

Auch mit Blick auf die Wieler-Debatte sagte Kretschmann im Deutschlandfunk: „In einer Pandemie muss der Regierungschef stark führen, anders geht es nicht.“ Es dürften nicht beliebige Kompromisse gemacht werden. Im ersten Moment kompromisslos, wenn auch kurz angebunden, klang zumindest die Stellungnahme des Kanzleramts zur FDP-Kritik am RKI-Chef. Dem Spiegel zufolge sagte eine Sprecherin der Bundesregierung auf die Frage, ob der Wieler noch das Vertrauen von Bundeskanzler Scholz habe, schlicht: „Ja.“

Streit um RKI-Chef: Äußert sich Gesundheitsminister Karl Laubterbach?

Lothar Wieler selbst, der seit 2015 an der Spitze des Robert Koch-Instituts steht, äußerte sich zur Kritik an seiner Person bislang nicht. FDP-Politiker Bijan Djir-Sarai, der mit seinen Aussagen den Koalitionszoff überhaupt erst angeheizt hatte, sagte auf die konkrete Frage nach der Zukunft des Kritisierten: „Es ist Sache des Bundesgesundheitsministers, über die personelle Aufstellung an der Spitze seiner Unterbehörden zu entscheiden.“ Eine öffentliche Stellungnahme von Gesundheitsminister Karl Lauterbach* (SPD) gibt es bislang nicht. (dpa/AFP/ag) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.