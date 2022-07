Corona-Regeln in Deutschland: Gesundheitsminister stellen Maßnahmen auf den Prüfstand

Von: Karolin Schäfer

Ein Expertengremium hat die bisherigen Corona-Regeln untersucht und legt nun seine Ergebnisse vor. Die Gesundheitsminister beraten dazu ab 14.00 Uhr.

Berlin – Seit April sind die meisten staatlichen Beschränkungen entfallen. Doch wie geht es im Herbst mit dem Corona-Kurs weiter? Diese Frage stellen sich nicht nur Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch die Bundesregierung. Virologe Christian Drosten befürchtete bereits mit dem Ende der Sommerferien einen drastischen Anstieg der Neuinfektionen.

Eine Kommission aus Expertinnen und Experten hat dafür die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen auf den Prüfstand gestellt, die am Freitag (1. Juli) gegen 12 Uhr vorgelegt wird. Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich dazu bei einer Sonderkonferenz ab 14 Uhr positionieren.

Neue Corona-Regel ab Herbst? Ampel wartet wissenschaftliche Beurteilung ab

Zuvor hatten die Parteien der Ampel-Koalition vereinbart, die wissenschaftliche Beurteilung abzuwarten, bevor über mögliche Alltagsauflagen für den Herbst entschieden werden soll. Dem Ausschuss, der je zur Hälfte von Bundesregierung und Bundestag besetzt wurde, gehören Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen an.

Zeitplan am 1. Juli Vorlage der Evaluation 12 Uhr Sonderkonferenz der Gesundheitsminister ab 14 Uhr Lauterbach nimmt Gutachten entgegen 14.30 Uhr

Bereits vorab betonten die Expertinnen und Experten des Gremiums, dass bis Ende Juni keine „Vollevaluation aller Maßnahmen“ stattfinden könne. Ob es konkrete Empfehlungen an die Politik geben wird, bleibt abzuwarten. Vor allem die FDP hofft auf die Ergebnisse der Evaluation, die als Basis für weitere Schritte dienen soll. Sollten bis zum Herbst keine Anschlussregelungen getroffen werden, laufen die bisher stark zurückgefahrenen Corona-Regeln im Infektionsschutzgesetz am 23. September aus.

Die vergangenen Jahre waren geprägt von Ausgangssperren, Lockdowns und Schließungen. Wie es im kommenden Herbst mit dem Corona-Kurs weitergehen soll, ist noch unklar. © Sven Hoppe/dpa

Corona-Regeln auf dem Prüfstand: Lauterbach plant erste Eckpunkte vor Sommerpause

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das Gutachten am Nachmittag entgegennehmen. Er hatte angekündigt, dass er mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) Eckpunkte einer Regelung für den Herbst noch vor der Sommerpause anstrebt. Der Bundestag geht am 8. Juli in die Pause und tagt in der Woche ab dem 5. September wieder.

Das sei der Union zufolge aber ziemlich knapp bemessen. Der CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge bezeichnete es gegenüber der Augsburger Allgemeinen als sportlich, die neuen Bestimmungen nach der Sommerpause beschließen zu wollen. Gleichzeitig sprach sich der Politiker gegen tiefgreifende Einschnitte in die persönliche Freiheit aus, um das Corona-Virus einzudämmen. „Erneute Grundrechtseingriffe wie flächendeckende Lockdowns oder Schließungen von Schulen und Kitas müssen künftig vermieden werden“, sagte Sorge.

Corona-Regeln auf dem Prüfstand: Es hagelt Kritik aus der Koalition

„Auf ein Gutachten zu warten, damit man erst mal nichts tun muss, halte ich in der Bekämpfung einer Pandemie nicht für besonders verantwortlich“, kritisierte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Man hätte bereits vor der Sommerpause zumindest Eckpunkte eines Gesetzesentwurfs vorlegen müssen. „Meine größte Sorge ist, dass wir wieder in eine Situation geraten, in der hektisch was auf den Tisch gelegt wird“, befürchtete die Grünen-Politikerin.

Währenddessen pochen die Amtsärzte für eine möglichst weitreichende Ausgestaltung des Infektionsschutzgesetzes zur Eindämmung der Corona-Pandemie „Auch ein Lockdown muss als eines der letzten Instrumente grundsätzlich möglich sein“, sagte Johannes Nießen, Vorsitzender des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Im absoluten Ernstfall müssen die Landesregierungen wieder zügig Betriebe und Schulen schließen können“, hieß es weiter. (kas/dpa)