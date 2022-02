Corona-Regeln: CDU liebäugelt mit einem Freedom Day

Spekulation über Datum

Erst Dänemark und Schweden – und bald auch Deutschland? Die CDU denkt offenbar über einen Freedom Day nach. Dabei kreisen die Gedankenspiele um ein Datum.

Berlin – Keine Maskenpflicht und keine Impfnachweise: Die Debatte um einen Freedom Day in Deutschland* nimmt Fahrt auf. So gibt es in der Union offenbar rege Gedankenspiele über eine Abschaffung der Corona-Regeln. Es gebe reichlich Grund zur Zuversicht, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, dem Tagesspiegel. Wenn sich die Corona-Lage wie prophezeit entwickelte, dann sehe seine Fraktion keinen Grund für eine Verlängerung der bislang geltenden Corona-Maßnahmen.



Wann kommt der Freedom Day in Deutschland? Das mögliche Datum verrät ein Bericht von kreiszeitung.de*



In den vergangenen Tagen hatten bereits Länder wie Dänemark und Schweden die Corona-Regeln weitgehend gelockert. Die Ampel-Regierung sieht diesen Schritt derzeit noch skeptisch. Zwar werden die Rufe nach einem deutschem Freedom Day immer lauter, doch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnte unlängst vor einem verfrühten Öffnungsplan*. Jedoch sind die derzeitigen Corona-Regeln, die im Infektionsschutzgesetz verankert sind, befristet. Dieses Enddatum fast die Union nun ins Auge.