Fällt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen? Gesundheitsminister beraten am Montag

Von: Diana Rissmann

Wie geht es weiter mit der Corona-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen? Darüber diskutieren die Gesundheitsminister am Montag (5. Dezember).

Berlin - Wie geht es weiter in der Corona-Pandemie in Deutschland? Aktuell preschen bei einigen Regelungen vereinzelt Bundesländer vor. So unter anderem jüngst bei der Isolationspflicht für Corona-Positive. Mittlerweile haben Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Hessen und Rheinland-Pfalz die Isolationspflicht von mindestens fünf Tagen aufgehoben - in anderen Ländern gilt die Isolationspflicht weiterhin.

Das und vor allem die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen beschäftigt die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bei einem digitalen Treffen am Montag (5. Dezember) um 16 Uhr. Zuletzt hatte es unter den Verkehrsministerin zur Maskenpflicht im ÖPNV keine einheitliche Linie gegeben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte sich bereits im Mai für ein Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn ausgesprochen.

Einige Bundesländer haben angekündigt, die Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr zeitnah abzuschaffen. Mit dieser Thematik beschäftigen sich am Montag (5. Dezember) die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Einige Bundesländer wollen Maskenpflicht in Bussen und Bahnen zeitnah abschaffen

Einige Länder haben bei der Verkehrsministerkonferenz am Dienstag (29. November) angekündigt, die Pflicht zum 1. Januar abschaffen zu wollen, andere angesichts der weiter angespannten Lage in der Pandemie erst nach dem Winter. Nach aktuellem Stand des Infektionsschutzgesetzes obliegt es den Bundesländern selbst, welche Corona-Regelung sie bezüglich des ÖPNV treffen wollen. Es bleibt abzuwarten, ob die Gesundheitsminister eine gemeinsame Linie finden. Somit könnte auch bezüglich der Pflicht zum Tragen einer Maske im öffentlichen Nahverkehr bald ein weiterer Flickenteppich an Regelungen entstehen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht vorschnelle Festlegungen zu weiteren Corona-Lockerungen im Frühjahr kritisch. Auch zur Abschaffung der Maskenpflicht hat er eine klare Haltung und bezeichnete die Bundesländer, die das im ÖPNV in Erwägung ziehen in einem Interview mit BR24 als „leichtsinnig“. Deutlich wird dies auch in der FFP2-Maskenpflicht in Zügen und Bussen des Fernverkehrs, für die der Bund zuständig ist, und die aktuell bis Ende März 2023 gilt. (dir mit Material von dpa)