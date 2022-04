Isolation bei Corona-Infektion ab 1. Mai nur noch freiwillig

Von: Sarah Neumeyer

Die Pflicht sich bei Corona-Infektion zu isolieren entfällt ab dem ab 1. Mai. Das teilt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit.

Berlin - Corona-Infizierte müssen sich ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben. Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollen ab diesem Termin auf „Freiwilligkeit“ beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Berlin nach Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Ausgenommen seien Beschäftigte im medizinischen Bereich - für alle anderen gelte dann nur noch „die dringende Empfehlung“, sich im Fall einer Infektion in Isolation zu begeben und nach Ablauf von fünf Tagen freizutesten.