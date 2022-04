Mann zieht monatelang durch Corona-Impfzentren – und lässt sich 90 Mal impfen

Von: Karolin Schäfer

90 Mal soll sich ein Mann aus Magdeburg gegen Corona haben impfen lassen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Ein Mann aus Sachsen zieht über Monate von Impfzentrum zu Impfzentrum. Er soll Imfpfausweise gefälscht und verkauft haben.

Dresden – Berichte über Menschen, die eine Corona-Impfung* ablehnen, gibt es zuhauf. Ein Mann aus Magdeburg entschied sich allerdings für eine ganz andere Richtung. Über Monate hinweg ist er durch Sachsens Impfzentren gezogen und hat sich mehrfach gegen das Virus impfen lassen.

Rund 90 Mal soll sich der 60-Jährige seit dem vergangenen Sommer 2021 die Impfung verabreicht haben lassen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag (03.04.2022). Zudem soll der Impfwillige Impfausweise gefälscht und dann an Dritte weiterverkauft haben.

Corona-Impfung: Polizei leitet Strafverfahren ein

Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen unbefugten Ausstellens von Impfausweisen und Urkundenfälschung, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion am Sonntag der dpa. Aufgefallen war der Mann erstmals in einem Impfzentrum in Dresden, erklärte ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Samstag auf dpa-Anfrage. „Wir haben das beobachtet, die anderen Impfzentren informiert und sie aufgefordert, die Polizei zu rufen, wenn er auftaucht“, sagte der DRK-Sprecher.

Anfang März war dann Schluss mit den Massenimpfungen. Nach Polizei-Angaben soll der 60-Jährige an zwei Tagen hintereinander im Impfzentrum in Eilenburg gewesen sein. Das rief offenbar Zweifel hervor. Anschließend wurden bei dem Mann mehrere Blanko-Impfausweise und seine Krankenkarte sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet. „Er wurde aber nicht festgenommen“, versicherte die Polizei-Sprecherin.

Dabei habe er sich immer mit seinem richtigen Namen und Daten registriert. Laut Polizei soll er verschiedene Corona-Impfstoffe* verabreicht bekommen haben. Wie die Chemnitzer Freie Presse berichtete, gab es an einigen Tagen sogar bis zu drei Spritzen.

Corona-Impfung: Mann hat Impfpässe offenbar an Dritte verkauft

So ist der Magdeburger also monatelang von Impfzentrum zu Impfzentrum gezogen und ist jedes Mal mit einem neuen Blanko-Impfpass aufgetaucht. Die Außenseite der Pässe, auf denen sein Patientenname stand, soll er nach der Corona-Injektion durch ein weiteres Dokument ersetzt haben. Damit soll der Mann gefälschte Impfpässe mit den echten Chargennummern der Dosen an Impfgegnerinnen und Impfgegner verkauft haben, berichtete die dpa.

Zur genauen Vorgehensweise des Mannes machte die Leipziger Polizei keine Angaben. Zumindest gebe es nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Ermittlungen gegen den 60-Jährigen in anderen Bundesländern, sagte die Sprecherin. (kas/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

