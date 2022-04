Corona-Impfpflicht in Deutschland: Vorstoß für Personen ab 18 vorerst gescheitert

Von: Sophia Lother

Der Vorstoß für eine Impfpflicht ab 18 Jahren ist vorerst gescheitert. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Der Vorstoß im Bundestag, der eine Impfpflicht ab 18 Jahren forderte, ist vorerst auf Eis gelegt worden.

Berlin – Eine Pflicht zur Corona-Impfung* für alle Erwachsenen wird es in Deutschland zumindest vorerst nicht geben. Die parlamentarischen Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus ab 18 Jahren legten das Vorhaben am Montag (04.04.2022) mangels Erfolgsaussichten auf Eis, wie die Initiatoren des Bundestags-Antrags bekannt gaben.

Eine Impfpflicht solle es stattdessen nun für Menschen ab 50 Jahren geben, erläuterte der Grünen-Abgeordnete Till Steffen.

Corona-Impfpflicht in Deutschland vom Tisch? Ein Vorstoß scheitert

Alle Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 49 Jahren sollen sich der neuen Vorlage zufolge aber einer verpflichtenden Impfberatung unterziehen. Auch halten sich die Antragstellerinnen und Antragsteller ausdrücklich die Möglichkeit offen, die Impfpflicht bei Bedarf später doch auf alle Erwachsenen auszuweiten. Zudem vorgesehen ist die Vorbereitung eines Impfregisters, wie es besonders die Union fordert.

Die SPD-Abgeordnete* Dagmar Schmidt räumte ein, dass Bemühungen um einen Kompromiss zwischen den Befürworterinnen und Befürwortern der Impfpflicht ab 18 einerseits und der Union, die nur einen Vorratsbeschluss für eine mögliche spätere Impfpflicht fassen will, sowie einer dritten Gruppe, die eine Impfpflicht ab 50 vorbereiten will, gescheitert seien.

Bleibe es dabei, solle nun der neue Antrag statt des Antrags für eine allgemeine Impfpflicht am Donnerstag im Bundestag zur Abstimmung gestellt werden, sagte Schmidt. Eine Mehrheit dafür ist allerdings weiterhin ungewiss. (slo/AFP)