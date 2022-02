Umfangreiche Lockerungen: So entschärft Hessen jetzt die Corona-Regeln

Pandemie

Infolge des Corona-Gipfels lockert Hessen seine Maßnahmen und Regeln. Die neuen Lockerungen im Überblick.

Wiesbaden – Hessen bekommt neue Corona-Regeln. Auf einem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch (16.02.2022) einigten sich die Länderchefs und die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf stufenweise, umfangreiche Lockerungen der bisherigen Schutzmaßnahmen. Anschließend umriss Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden, was die Beschlüsse konkret für sein Bundesland bedeuten sollen.

Kurz und knapp: Trotz Mitte Februar noch immenser Corona-Infektionszahlen geht Deutschland im Gleichschritt dem sogenannten „Freedom Day“ entgegen. Hessen nimmt sich da nicht aus und folgt dem ausgehandelten Drei-Stufen-Plan für die Öffnung. Die Erleichterungen betreffen private Zusammenkünfte, die Gastronomie sowie Großveranstaltungen. Perspektivisch sollen dann am 20. März alle „tiefgreifenden Beschränkungen“ fallen – sofern die pandemische Lage es zulässt.

Corona-Regeln in Hessen: Diese Lockerungen sind neu nach dem Bund-Länder-Gipfel

Erster Schritt (Datum offen): Für Geimpfte und Genesene gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr. Für alle anderen gilt weiterhin: Ist mindestens eine Person weder geimpft noch genesen, sind nur die Angehörigen des eigenen Haushalts plus maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts gestattet. In anderen Bundesländern, aber nicht in Hessen neu: Im Einzelhandel fallen die 2G-Kontrollen weg. Hierzulande gilt im Gegenzug eine FFP2-Maskenpflicht in den Geschäften*.

: In der Gastronomie und in der Hotellerie gilt nur noch die 3G-Regel. Ungeimpfte haben also mit einem negativen Corona-Test Zutritt. Außerdem dürfen Clubs und Diskotheken unter der 2G-Plus-Regel wieder öffnen. Geimpfte und Genesene mit negativem Test oder Booster-Nachweisen dürfen dann tanzen gehen. Bei Großveranstaltungen sind außerdem im Innenbereich 60 Prozent der Auslastung (maximal 6000 Menschen) und im Außenbereich 75 Prozent (maximal 25.000 Menschen) erlaubt. Dritter Schritt (20. März): Alle „tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ entfallen. Es wäre ein sogenannter „Freedom Day“. Ein „Basisschutz“ im Sinne von Maskenauflagen und Abstandsregeln könnte aber erhalten bleiben.

Corona-Regeln in Hessen: Wann treten die Lockerungen in Kraft?

Noch nicht abschließend geklärt ist, wann die erste Lockerungsstufe in Hessen in Kraft tritt. Bouffier kündigte eine Sitzung des Corona-Kabinetts für kommenden Montag (21.02.2022) an. Danach soll der Zeitplan stehen. Zudem will die Landesregierung auch über Öffnungsschritte für Kultureinrichtungen ab Anfang März beraten.

Die bisherige hessische Corona-Schutzverordnung wäre regulär am 6. März ausgelaufen. Viele Punkte bleiben mutmaßlich zunächst erhalten, beispielsweise die Quarantäne-Auflagen für Infizierte oder die Testpflicht an den Schulen. Auch solche Maßnahmen könnten aber mit dem „Freedom Day" am 20. März ein Ende finden. Wie der „Freedom Day" genau aussehen soll und ob er wie geplant stattfinden kann, wird sich wohl erst mit dem nächsten Corona-Gipfel am 17. März endgültig entscheiden. (ag mit dpa)