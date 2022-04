Corona-Fallzahlen: Das RKI meldet fast 200.000 Neuinfektionen - Maskenpflicht fällt

Teilen

Täglich meldet das Robert Koch-Institut die Zahlen zur Corona-Lage in Deutschland. Die Daten für den heutigen Samstag im Überblick.

Berlin - Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen (02.04.2022) mit 1531,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1586,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1758,4 (Vormonat: 1171,9).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 196.456 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 252.026 Ansteckungen.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: Die aktuelle Entwicklung im Überblick

Tag Neuinfektionen | Todesfälle | Inzidenz Sasmstag (02.04.2022) 196.456 | 292 | 1531,5 Freitag (01.04.2022) 252.530 | 304 | 1586,4 Donnerstag (31.03.2022) 274.901 | 279 | 1625,1 Mittwoch (30.03.2022) 268.477 | 348 | 1663,0 Dienstag (29.03.2022) 237.352 | 307 | 1703,3 Montag (28.03.2022) 67.501 | 20 | 1700,6 Sonntag (27.03.2022) 111.224 | 49 | 1723,8 Samstag (26.03.2022) 252.026 |278 | 1758,4 Quelle Robert Koch-Institut (RKI)

Hinweis zu den Corona-Zahlen Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Corona-Fallzahlen: RKI meldet 292 Todesfälle

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 292 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 278 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 21.553.495 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Das RKI hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland gemeldet - bundesweit ist die Inzidenz am Samstag (02.04.2022) weiter gesunken. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 7,33 an (Donnerstag: 7,21). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstagmorgen mit 16.886.200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 129.987. (dpa)