Corona-Fallzahlen: RKI meldet fast 300.000 Neuinfektionen in 24 Stunden

Lage in der Pandemie

Von Jennifer Greve schließen

Den Corona-Fallzahlen des RKI zufolge steigen Inzidenz und Neuinfektionen weiter an. Über 17 Millionen Menschen haben sich seit Pandemie-Beginn infiziert.

Frankfurt – Erneut hat das Robert Koch-Institut (RKI) einen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet, die binnen eines Tages übermittelt wurden. Am Donnerstagmorgen (17.03.2022) liegt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bei 294.931.

Am 10. März hatte die Zahl erstmals in der Pandemie die 250.000 überschritten. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 17.990.141 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

+ Corona-Fallzahlen in Deutschland: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet eine bundesweite 7-Tage-Inzidenz von 1651,4. (Symbolbild) © Niaid/dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1651,4 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Mittwoch hatte der Corona-Wert bei 1607,1 gelegen, vor einer Woche bei 1388,5 (Vormonat: 1385,1). Die aktuellen Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Donnerstagmorgen, 05.00 Uhr, wieder.

Corona-Fallzahlen in Deutschland im Wochenüberblick

Tag Neuinfektionen | Todesfälle | Inzidenz Donnerstag (16.03.2022) 294.931 | 278 | 1651,4 Mittwoch (15.03.2022) 262.593 | 269 | 1607,1 Dienstag (15.03.2022) 198.888 | 283 | 1585,4 Montag (14.03.2022) 92.378 | 19 | 1543,0 Sonntag (13.03.2022) 146.607 | 50 | 1526,8 Samstag (12.03.2022) 237.086 | 255 | 1496,0 Freitag (11.03.2022) 252.836 | 249 | 1439,0 Donnerstag (10.03.2022) 262.752 | 259 | 1388,5 Quelle Dashboard des Robert Koch-Instituts

Corona-Fallzahlen: RKI meldet 278 Todesfälle in Deutschland

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 278 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 259 Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 126.420.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 7,45 an (Dienstag: 7,21). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstag mit 14.142.500 an. (jey/dpa)

