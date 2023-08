„Clan-Kriminalität“: Gefährliche Diskurse über gefühlte Wahrheiten

Von: Yağmur Ekim Çay

Ein Ort zum Entspannen – doch Shisha-Bars sind immer wieder Ziel von Hetze gegen migrantische Menschen. © Rolf Oeser (Archiv)

Mit emotionaler Rhetorik fern von Fakten wird bei der Debatte über „Clan-Kriminalität“ Stimmung gegen junge migrantische Männer gemacht. Eine Analyse von Yağmur Ekim Cay.

Deutsche Politikerinnen und Politiker erinnern sich vor Wahlen gerne an Migrant:innen. So auch die Innenministerin und Spitzenkandidatin der SPD für die kommende Landtagswahl in Hessen, Nancy Faeser. Ihr Ministerium will härter gegen „Clan-Kriminalität“ vorgehen, mit vereinfachten Abschiebungen oder einer Beweislastumkehr. Damit spielt Faeser bewusst mit sehr gefährlichen Diskursen, doch das ist in Deutschland nicht neu. Der Begriff „Clan-Kriminalität“ ist nur ein Symptom für eine rassistische Gesellschaft – denn in Wirklichkeit gibt es in Deutschland kein tiefgreifendes Problem mit „Clan-Kriminalität“, aber ein Rassismus-Problem.

Die Debatte um Silvester in Köln 2015 und in Berlin 2022 sowie der Streit in diesem Sommer über Berliner Freibäder als „soziale Brennpunkte“ zeigen, dass Politik und Medien bereit sind, die Diskussion über ein vermeintliches „Integrations- und Männlichkeitsproblem“ mit jungen migrantischen, insbesondere arabischen und türkischen, Männern hochzukochen.

Debatte um gefühlte Wahrheiten, aber Faeser gib sich „knallhart“

Meistens werden die Debatten fern von Fakten geführt, um gefühlte Wahrheiten zu transportieren: Deutschland hat ein „Migrantenproblem“ – junge migrantische Männer sind frauenfeindlich, gefährlich und kriminell und man muss härter gegen sie vorgehen.

So wird auch die Debatte um „Clan-Kriminalität“ geführt. Statt von Banden ist die Rede von der Kriminalität bestimmter ethnischer Gruppen, vor allem aus dem arabisch-türkischen Raum. Anhand dieses Begriffs entsteht in Behörden die Vorstellung, dass sich in migrantisierten Orten wie Shisha-Bars vor allem „kriminelle Menschen“ aufhalten, dass man sie durch Razzien „unter Kontrolle“ halten muss, was sonst gesetzlich nicht möglich ist. So werden Menschen mit bestimmten Nachnamen und Aussehen als Kriminelle behandelt. Die Unschuldsvermutung steht infrage und „Racial Profiling“ erscheint plötzlich gerechtfertigt. Solche Razzien werden regelmäßig stolz in den Medien präsentiert, um das rassistische Vorurteil zu bestätigen: Ausländer sind kriminell.

In der Kriminalstatistik für Berlin macht die „Clan-Kriminalität“ 0,2 Prozent der erfassten Taten aus

Doch die Faktenlage sieht auch bei der „Clan-Kriminalität“ anders aus: Straftaten, die von Clan-Mitgliedern begangen wurden, machten 2022 in Berlin etwa 0,2 Prozent der statistisch erfassten Kriminalität aus, in Niedersachsen 0,6. 872 Straftaten in der Hauptstadt wurden in dem Jahr den Clans zugeschrieben – von 519 827. Und zu den Statistiken des nun vorgelegten „Lagebild Clankriminalität“ zählen auch Delikte wie Schwarzfahren und unverzollter Tabak.

Diese Faktenlage ist der Innenministerin Nancy Faeser klar. Dennoch bedient sie sich gerne einer emotionalen Rhetorik. Im Wahlkampf spricht sie davon, dass wir „kriminellen Clans knallhart ihre Grenzen aufzeigen müssen. Der Staat muss hier Stärke zeigen und darf keinen Millimeter zurückweichen.“ Sie fordert, dass der „Rechtsstaat Zähne zeigt“. Doch warum wird immer wieder mit diesen Argumenten Wahlkampf gemacht, obwohl die Faktenlage anders ist?

Sie sollen nicht sichtbar sein - viele junge migrantische Männer fühlen sich abgelehnt

Eine Folge ist, dass sich viele junge migrantische Männer von der Mehrheitsgesellschaft abgelehnt fühlen. Sie sehen sich unter den Verdacht gestellt, die Ordnung im deutschen Rechtsstaat zu zerstören – auch mit unbedeutenden Dingen wie Falschparken, laute Musik hören oder Kiffen. Rückzugsorte wie Shisha-Bars, in denen sich Männer mit Migrationsgeschichte treffen, werden misstrauisch beäugt – dabei sind es Orte, die sie sich zum Teil erst aufgrund ihrer rassistischen Erfahrungen schaffen. Der Eindruck entsteht: Am besten sollten junge migrantische Männer nicht öffentlich sichtbar sein. Sie sollten nicht Silvester feiern, nicht Bäder besuchen, nicht unkontrolliert in den Bars sitzen.

„Aus Brandreden werden Brandstifter“ stand auf den Plakaten in Solingen nach dem Anschlag von 1993. Daran wird sich sicher auch die Innenministerin erinnern können. Trotzdem lässt sie sich auf einen solchen Diskurs ein, und das zu einer Zeit, in der die AfD ein Umfragehoch erlebt. Viele mögen glauben, dass Faeser dies nur für die Wahl tut. Aber der Diskurs, mit dem sie spielt, ist sehr gefährlich und macht Migrantinnen und Migranten Angst, denn sie wissen, welche Konsequenzen diese Rhetorik hat – was vor allem der Anschlag in Hanau 2020 zeigte. Der erste Tatort war eine Shisha-Bar. Der zweite Tatort in Kesselstadt stand lange Zeit im Fokus der Polizei und der Stadt. Es war die Rede von „unerwünschten Personen“ und einem „schmutzigen Ort“. Jahrelang fanden dort Personenkontrollen und Razzien statt und die jungen Männer, die sonst keine Rückzugsorte in Kesselstadt hatten, wurden als „Kriminelle“ markiert. Die Betroffenen sagen, dass sie sich bei diesen Kontrollen wie „Terroristen“ gefühlt haben, auch wenn sie nur dort waren, um ein Bier zu trinken. Das verstärkte das Weltbild des Täters, auch er wollte „kriminellen Ausländern knallhart ihre Grenzen aufzeigen“.

Nun ist es an der Zeit, darüber zu diskutieren, denjenigen, die jede Gelegenheit nutzen, um gegen Migrant:innen zu hetzen, ihre Grenzen aufzuzeigen. Denn das drängendere Problem, das Deutschland vor vermeintlichen „Clans“ hat, ist das gesellschaftliche Problem mit Rassismus.