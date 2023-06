Böhmermann attackiert Maischberger: „Damit die Nazis nach der Machtergreifung auch mal sie einladen“

Von: Bona Hyun

Teilen

Jan Böhmermann, Satiriker. © Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Die Einladung des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla bei Maischberger sorgt teils für heftige Kritik, auch seitens Jan Böhmermann.

Update vom 22. Juni, 16.13 Uhr: Nach dem TV-Schlagabtausch bei Maischberger schaltet sich nun auch Jan Böhmermann ein und kritisiert die Moderatorin scharf. Maischberger hat nach Ansicht von Böhmermann den AfD-Vorsitzenden Chrupalla lediglich eingeladen, damit sie in der Gunst der sogenannten Alternative für Deutschland steige. Auf Twitter schrieb Böhmermann: „Sandra Maischberger lädt Nazis in ihre Talkshow ein, damit Nazis nach der Machtergreifung Sandra Maischberger auch [in] ihre Talkshow einladen.“

Putins willfähriger Helfer: AfD-Chef stellt Ukraine mit Nazi-Deutschland gleich

Erstmeldung von Donnerstag, 23. Juni: Berlin – AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla wird wegen seiner Nähe zum Kreml häufig kritisiert. Nun demonstrierte der Parteichef erneut die Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und schien dabei das Narrativ des Kreml zu übernehmen.

AfD-Chef stellt Ukraine mit Kapitulation von Nazi-Deutschland gleich

Beim Schlagabtausch mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr in der TV-Sendung „Maischberger“ zog Chrupalla einen bizarren Vergleich, als es um die Frage geht, ob die Ukraine kapitulieren solle. Der Parteichef wich zunächst aus, darum ginge es nicht. Eine „gesichtswahrende“ Lösung für beide Seiten sollte das Ziel sein, fand er. „Das ist absurd, das würde er wahrscheinlich auch für Deutschland empfehlen, wenn wir diese Bedrohung in der Realität hätten“, entgegnete Dürr. „Kapitulation kann es nicht sein.“ Chrupalla warf ein: „Das haben wir 1945 auch gesagt!“

Der Vergleich der Ukraine zur Kapitulation Deutschlands machte Maischberger fassungslos: „Haben Sie gerade gesagt, Hitler-Deutschland, die Wehrmacht, die kapitulieren musste, ist vergleichbar mit der Ukraine?“, fragte sie ungläubig. Chrupallas Antwort: „Sie haben ja auch gerade gesagt, die Ukraine sollte ... muss kapitulieren.“ Seinen Nazi-Vergleich nahm Chrupalla allerdings nicht zurück.

Bemerkenswert ist, dass Russland als Teil seiner Propaganda behauptet, der Überfall auf die Ukraine sei ein Akt der Selbstverteidigung gegen Nazis in der Ukraine. Putin selbst zog einen Vergleich zwischen dem Ukraine-Krieg und dem Zweiten Weltkrieg bei seiner Rede im anlässlich des 80. Jahrestags des Sieges der Roten Armee in der Schlacht von Stalingrad.

AfD fällt häufig durch Verbreitung russischer Propaganda im Staats-TV auf

In der Vergangenheit sorgten bereits prorussische Aktionen wie Gast-Auftritte von AfD-Politikern im russischen Staats-TV für Aufruhr. Für Unmut vor allem in westlichen Landesverbänden der AfD sorgte der AfD-Bundesabgeordnete Steffen Kotré. Er ließ sich in die Talkshow des russischen Chefpropagandisten Wladimir Solowjow zuschalten. Dabei warf er den deutschen Medien anti-russische Stimmungsmache vor. Kotré behauptete, „dass die Medien, die Journalisten, alles dafür tun, dass die deutsche Bevölkerung gegen Russland aufgebracht wird“.

Auch der AfD-Politiker Eugen Schmidt hat sich in einer russischen Propaganda-Sendung zu Wort gemeldet. Der Bundestagsabgeordnete verteidigte beim staatseigenen Kanal Russia 1 in der Sendung 60 Minutes Russland und kritisierte die Nato. „Russland stellt in keiner Weise eine Bedrohung für die Welt dar (...) Wir ernten jetzt die Früchte der Nato-Osterweiterungspolitik“, sagte er unter anderem.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

AfD im Streit über Russland-Kurs – Putin-Nähe sorgt für Zoff

Einige AfD-Mitglieder distanzieren sich inzwischen von der Russland-Nähe ihrer Partei. Das sorgt für Zoff innerhalb der AfD. Für die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar aus Hessen sei die „große Nähe führender AfD-Funktionäre“ zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und anderen autoritären Regimen „untragbar“, kritisierte sie vor ihrem Parteiaustritt. Scharfe Kritik übte AfD-Verteidigungsexperte Rüdiger Lucassen bei Markus Lanz. Er warf Kollegen Eugen Schmidt „Volksverrat“ für dessen Auftritt in der russischen TV-Sendung vor. (bohy)