Lindner zur AfD: „Im Notfall könnte man noch die Linke wählen“

Von: Andreas Schmid

Christian Lindner auf dem „Weimarer Dreieck“ zu Gesprächen mit Amtskollegen aus Frankreich und Polen. In der Dichterstadt traf sich der FDP-Chef auch mit Bürgerinnen und Bürgern. © JENS SCHLUETER / AFP

Christian Lindner stellt sich Fragen zum AfD-Erfolg in Thüringen – und gibt eine indirekte Wahlempfehlung ab. „Populistische Sozialpolitik“ gebe es auch bei der Linken.

Weimar – Thüringen ist politisch gesehen ein Sonderfall der Bundesrepublik: Einerseits regiert im Landtag nach mehreren Possen eine Minderheitsregierung unter Führung der Linkspartei, andererseits gewann die AfD im thüringischen Sonneberg am Sonntag erstmals eine Landratswahl. Eine Wahl, die die politischen Machtverhältnisse vor Ort einmal mehr ins Wanken bringt – und deren Echo auch andere Parteien beschäftigt. So sah sich auch FDP-Chef Christian Lindner am Montagabend auf einer Bürgerversammlung mit Fragen zum AfD-Hoch konfrontiert.

Lindner zur AfD: „Im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen“

Eigentlich wollte der Finanzminister gar nicht so sehr über die AfD sprechen. „Ich möchte mich nicht fortwährend über jene Partei empören, das führt denen nur Energie zu.“ Stattdessen müsse man sich mit den „realen Problemen“ beschäftigen. Konkret nannte Lindner laut Welt die Bereiche Migration und Identitätspolitik. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, es gebe nur noch den „Wertekosmos von Berlin-Mitte“.

Eine Bürgerin fragte, ob sich Lindner überhaupt vorstellen könne, wie es sei, am Existenzminimum zu leben. Der FDP-Vorsitzende zählte zunächst eine Reihe von sozialpolitischen Ampel-Maßnahmen wie Wohngeldreform und Kindergeldanpassung auf – und nannte dann die Linkspartei als sozialpolitische Alternative zur AfD: „Es tut mir in der Seele weh, es zu sagen, aber im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen.“

Dabei habe es sich nicht um eine Wahlempfehlung gehandelt, wie Lindner später auch auf Twitter schreiben sollte. „Niemand muss AfD wählen, wenn er populistische Sozialpolitik will. Die gibt es auch bei der Linken.“

AfD in Ostdeutschland stärkste Kraft

Die AfD liegt in aktuellen Umfragen klar vor der Linken. Jede:r Fünfte favorisiert die Rechtspopulisten laut aktuellen Meinungserhebungen. Die Linke, die den Einzug in den Bundestag nur dank der Grundmandatsklausel geschafft hat, stagniert bei vier bis sechs Prozent. Gerade in Ostdeutschland, wo die Linke traditionell gute Ergebnisse holt, bröckelt die Zustimmung.

So ist die AfD mittlerweile in Ostdeutschland stärkste Kraft, wie eine Forsa-Umfrage ergab. Demnach käme die AfD in den ostdeutschen Bundesländern (ohne Berlin) auf 26 Prozent, die Linke nur auf acht. Noch weniger erreicht übrigens Lindners FDP. Sie kommt in Ostdeutschland auf sechs Prozent und ist auch im Bundestrend nicht wesentlich stärker. (as)