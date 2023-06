Trump ein „verbitterter, wütender Mann“: Republikaner Christie will Präsident werden

Von: Christian Stör

Chris Christie hat sich zum scharfen Kritiker von Donald Trump entwickelt. © Christy Prosser/Imago

Immer mehr Republikaner fordern Donald Trump heraus. Auch sein ehemaliger Vertrauter Chris Christie will ins Weiße Haus.

Washington, D.C. – Ein weiterer Republikaner ist in den USA in das Rennen ums Weiße Haus eingestiegen. Chris Christie machte am Dienstag (6. Juni) seine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner öffentlich. „Ich möchte eure Unterstützung“, sagte der frühere Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey in Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire vor Publikum.

Christie ging sofort in die Offensive. Vor allem an Donald Trump ließ Christie in seiner Rede kein gutes Haar. Trump sei ein „verbitterter, wütender Mann“, dessen Amtszeit ein völliger Misserfolg gewesen sei. „Donald Trump hat uns kleiner gemacht, indem er uns noch weiter gespalten und jeden Tag eine Gruppe gegen eine andere ausgespielt hat.“ Trump sei vom Spiegel besessen, gebe nie einen Fehler zu, mache immer jemand anderen für Pannen verantwortlich und wolle immer die Lorbeeren ernten, für alles, was gut laufe, so Christie.

Chris Christie beschuldigt Donald Trump

Der frühere Vertraute des ehemaligen Präsidenten scheute sich auch nicht, Trump und dessen Familie zu beschuldigen, sich während der Präsidentschaft bereichert zu haben. „Wie viel Geld diese Familie ergaunert hat, ist schon atemberaubend“, sagte Christie. Konkret bezog er sich dabei auf Geschäfte der Trumps mit Saudi-Arabien. So soll der saudische Kronprinz Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Tochter Ivanka Trump mit einer Investition in Höhe von zwei Milliarden Euro unterstützt haben. Das sei gestohlenes Geld, so Christie und fügte hinzu. „Das macht uns zu einer Bananenrepublik.“

Christie kritisierte zudem, dass es andere Republikaner im Kampf um das Weiße Haus gebe, die „sagen, dass wir uns nicht darum kümmern sollten, was in der Ukraine passiert“. Diese Politiker sagten, es sollte den Menschen in den USA egal sein, „dass Russland ein freies und freiheitsliebendes Land wieder unter seine Fuchtel bringen will“, monierte Christie, der in seiner Rede detailliert auf die Geschichte der USA einging.

US-Wahl 2024 Die Präsidentschaftswahl steht am 5. November 2024 an. Die Vorwahlen der Republikaner beginnen Anfang kommenden Jahres, Startschuss ist traditionell der Bundesstaat Iowa im Mittleren Westen. Der Sieger der Republikaner-Vorwahlen wird Amtsinhaber Joe Biden von den Demokraten herausfordern, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt. Donald Trump hatte bereits im November erklärt, bei der US-Wahl 2024 noch einmal antreten zu wollen. Mittlerweile ist das Bewerberfeld der Republikaner deutlich gewachsen. Neben der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis haben noch etliche andere in den vergangenen Wochen ihre Bewerbung verkündet. Auch Trumps ehemaliger Vize Mike Pence hat die notwendigen Unterlagen eingereicht. In parteiinternen Umfragen liegt bisher Trump vorn.

Christie ist als Trump-Kritiker in Erscheinung getreten

In den vergangenen Jahren ist Christie zunehmend als Trump-Kritiker in Erscheinung getreten. Erst kürzlich bezeichnete er den früheren Präsidenten wegen dessen Haltung zum Ukraine-Krieg als „Feigling“ und „Marionette“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Von den Trump-Herausforderern hat der 60-Jährige sich bislang am angriffslustigsten gezeigt. Trump selbst kommentierte Christies Rede auf Truth Social als „langweilig“ - sie sei nur schwer zu ertragen gewesen.

Chris Christie hatte sich bereits bei den Vorwahlen 2016 um die Kandidatur der Republikaner beworben, zog nach schlechten Ergebnissen bei den Vorwahlen aber zurück und stellte sich dann als erster prominenter Unterstützer aus dem Partei-Establishment hinter den späteren Vorwahlsieger Trump. Christie war als möglicher Justizminister im Gespräch, bekam letztlich aber keinen Posten in der Trump-Regierung. (cs/dpa/afp)