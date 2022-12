CIA: Chinas Machthaber Xi verfolgt Putins Misserfolge im Ukraine-Krieg genau

Von: Jan-Frederik Wendt

Teilen

Wladimir Putin stößt mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping (l) vor der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA)) an. © Alexei Druzhinin/dpa

Nach Ansicht von CIA-Chef Burns verfolgt Chinas Präsident XI den Verlauf der russischen Invasion in der Ukraine sehr aufmerksam.

Langley - Pekings Führung beobachtet Russlands Kriegsanstrengungen in der Ukraine sehr genau. Das behauptet Bill Burns, Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA. „Ich glaube nicht, dass irgendein ausländischer Staatschef diesem Krieg und der schlechten militärischen Leistung Russlands mehr Aufmerksamkeit gewidmet hat als Xi Jinping, da er über seine eigenen Ambitionen in Taiwan und anderswo nachdenkt“, sagte Burns in einem Interview mit dem US-Fernsehsender PBS.

Es sei interessant gewesen, die Reaktion der chinesischen Machthaber auf den Ukraine-Konflikt zu beobachten. Denn: Chinas Staatschef und der russische Präsident Wladimir Putin seien in den vergangenen Jahren eine enge Kooperation eingegangen. „Einige Wochen bevor Putin seine Invasion in der Ukraine startete, als sie sich bei den Olympischen Winterspielen in Peking trafen, verkündeten sie eine grenzenlose Freundschaft“, sagte Burns.

Xis Ambitionen unterschätzen? CIA-Direktor warnt

„Es hat sich herausgestellt, dass diese Partnerschaft tatsächlich einige Grenzen hat, zumindest was die Zurückhaltung von Präsident Xi angeht, Putin die Art von militärischer Unterstützung zukommen zu lassen, um die er im Zuge des Krieges in der Ukraine gebeten hat“, so Burns weiter.

Der CIA-Direktor warnt davor, Xis Ambitionen zu unterschätzen, Taiwan kontrollieren zu wollen. „Er hat öffentlich betont, dass er dies vorzugsweise mit anderen Mitteln als der Anwendung von Gewalt erreichen will“, sagte Burns und erklärte weiter: „Aber wir wissen auch, dass er seine militärische Führung angewiesen hat, bis 2027 bereit zu sein, einen Krieg zu beginnen“.

China und Taiwan: Darum geht es in dem Konflikt Fotostrecke ansehen

Der Ukraine-Krieg ist für Putin ein strategischer Fehlschlag, meint Burns. „Das russische Militär hat schlecht abgeschnitten und enorme Verluste erlitten. Die russische Wirtschaft hat langfristige Schäden erlitten. Die meisten Fortschritte, die die russische Mittelschicht in den letzten 30 Jahren gemacht hat, werden zerstört.“ Dennoch glaubt der Geheimdienstchef nicht, dass es Moskau derzeit mit echten Friedensverhandlungen „ernst“ sei. (Jan Wendt)