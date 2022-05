„Bilder des Grauens“ aus China: Brutale Unterdrückung der Uiguren

Von: Fabian Hartmann

Es ist das größte Leak zu staatlichen Umerziehungslagern in China: Die „Xinjiang Police Files“ zeigen, wie Uiguren systematisch gefoltert, geschlagen und gedemütigt werden.

Frankfurt – Der Kontrast könnte kaum größer sein. Auf der einen Seite der chinesische Staat, der immer wieder betont, dass es keine Verfolgung der Uiguren – einer muslimischen Minderheit – im Land gäbe. Brutale Unterdrückung? Doch nicht in der Volksrepublik China. Im Gegenteil: Man lebe „in Harmonie“ miteinander, heißt es aus Peking.

Dem gegenüber stehen Berichte von Aktivist:innen, Exil-Uiguren und Menschenrechtsorganisationen, die genau das, ein rücksichtsloses Regime mit Internierungslagern, anprangern.

China und die Uiguren: Leak umfasst tausende Fotos

Bislang sind es Vorwürfe, die stets zurückgewiesen wurden. Doch nun sind erstmals Informationen und Fotos aus dem Inneren der Lager aufgetaucht – die chinesische Führung spricht euphemistisch von Weiterbildungseinrichtungen, deren Besuch freiwillig ist. Sie zeigen ungeschönt, was sich hinter den Mauern abspielt. Die „Xinjiang Police Files“, so der offizielle Name, sind das größte Leak zu staatlichen Umerziehungslagern in China, das bisher öffentlich gemacht wurde. Und sie räumen mit dem auf, was die Propaganda bislang der Weltöffentlichkeit weiß machen wollte.

Der Datensatz aus Xinjiang umfasst Geheimdienstdokumente, Schulungsunterlagen, Transkripte von Reden hoher Parteifunktionäre zum Umgang mit der Volksgruppe der Uiguren – und tausende Fotos von Internierten, aufgenommen in der ersten Hälfte des Jahres 2018. Von „Bildern des Grauens“, spricht der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer.

Der chinesische Staat greift durch: Polizisten gehen gegen Demonstranten in Hongkong vor, die sich für die Rechte der Uiguren engagieren © Lee Jin-Man/dpa

Leaks: China setzt Folterinstrumente gegen Uiguren ein

Darauf zu sehen: Etwa, wie mit Holzknüppeln bewaffnete Sicherheitskräfte einen Gefangenen in Hand- und Fußfesseln abführen. Der Mann trägt einen schwarzen Sack über dem Kopf. Am Ende der Fotoserie sitz der Inhaftierte auf einem sogenannten „Tiger Chair“, einer Stuhlkonstruktion aus Metall. Verdächtige sind darin so festgeschnallt, dass sie nahezu bewegungsunfähig sind. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch (HRW) bezeichnen die Stühle als Folterwerkzeug. Andere Bilder aus dem Datensatz zeigen Wachleute mit Sturmgewehren.

Offiziell distanziert sich China von Folter. Der chinesische Staat erließ bereits im Jahr 1979 gesetzliche Verbote der Misshandlung von Personen in Haft – die Realität sieht anders aus. Auch die Behauptung, dass es sich bei den Lagern für Uiguren um freiwillige Einrichtungen handelt, die jederzeit wieder verlassen werden können, ist nicht zu halten. Aus den „Xinjiang Police Files“ geht hervor, dass die Einrichtungen hochgradig gesichert sind. Fluchtversuche enden oft tödlich. Wer versucht, das Lager zu verlassen, muss erst mit einem Warnschuss rechnen – und wird dann sofort erschossen.

Chinas Umgang mit Minderheiten: Wer sich religiösen Studien zuwendet, landet im Knast

Wie das Leak aus Xinjiang weiter zeigt, ist Peking nicht zimperlich, Angehörige der Uiguren einzusperren. Für das Anhören von Audiodateien mit religiösem Inhalt wurde ein Mann weggesperrt: 20 Jahre wegen Vorbereitung einer angeblich terroristischen Handlung. Ein anderer Uigure landete – 34 Jahre später – für das Studium religiöser Schriften im Lager. Zehn Jahre wegen Vorbereitung terroristischer Aktivitäten lautete hier das Strafmaß. Wer zu lange im Fitnessstudio trainiert, macht sich ebenfalls verdächtig. Der chinesische Staat vermutet dann die Vorbereitung einer terroristischen Handlung. Die Folge: zwölf Jahre Gefängnis.

Zugespielt wurden der Datensatz, der China nun in Bedrängnis bringt, dem deutschen Anthropologen Adrian Zenz. Von wem, ist unklar – die Quelle blieb anonym. Wie Zenz mitteilte, stammen die Dateien aus chinesischen Computersystemen. Die Quelle habe sich in die Systeme gehackt, die Dateien gesichert und sich dann an den Forschenden gewandt, der als China-Experte bei der „Victims of Communism Memorial Foundation“ in Washington DC arbeitet. Zenz nennt das Bildmaterial „einzigartig“. Es stelle eine „neue Dimension“ dar, die chinesische Staatspropaganda sei widerlegt.

Leak aus Xinjiang: Internationales Rechercheteam wertete das Material aus

Der China-Forscher holte Medien ins Boot, machte den Datensatz einem internationalem Rechercheverbund zugänglich. Dazu gehören u.a. der Spiegel, der Bayerische Rundfunk, BBC News, die Zeitungen Le Monde und USA Today, aber auch der japanische TV-Sender NHK. Die Reporter überprüften das Material und konnten belegen, dass die Aufnahmen aus der Region Xinjiang stammen – also das von Wüsten und Bergen geprägte Gebiet im Nordwesten Chinas, in dem zahlreiche ethnische Minderheiten leben.

Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass nun die Zeit für neue Sanktionen gekommen sei. Die Europäische Union müsse klar Stellung beziehen, die Fotos zeigten „mit dramatischer Deutlichkeit“, was in den Lagern passiere. Die chinesische Regierung schweigt bislang zu den Enthüllungen. In Washington teilte die Botschaft lediglich mit, dass sich die Politik Chinas niemals gegen „Menschenrechte oder eine Religion“ richte – sondern immer nur gegen terroristische Bestrebungen. (fh)